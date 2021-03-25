Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського: "Дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями"
США готові підтримати Україну в обороні від агресії з боку Росії, а також у подоланні викликів ізсередини, і тут йдеться про реформи та боротьбу з корупцією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент.
"Важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями. ... Це питання, які стоять на порядку денному США та України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії і правильні реформи", - зазначив Кент.
За його словами, довіра дуже важлива в будь-яких відносинах. Як всередині країни, так і між країнами.
Відповідаючи на питання, як Зеленський і його адміністрація справляються зі своїми обов'язками, Кент зазначив: "Я б сказав, що найголовніше - це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, які він дав українському народові - адже саме вони його вибрали".
Будь ласка, зачекайте...
Цілком згоден!
Вколи собі ковідшайсе, або ще якийсь яд-звільни нормальних людей від свого "розуму"!
Запускати у власну країну масово мігрантів, тримати дітей у клітках, зупинка будівництва кейстоуна,ескалація конфлікту з кореєю, мало?
Це американський зебіл, повторює кроки хозарського зебіла але по мапсштабах наслідків перепльовує останнього!
І воно це розуміє.
Вопрос ,который не муссируется - прозрачность и честность следующих президвыборов.. Чувствую, повторится 2004г...
- А новый видосик за действия сойдет?
Урожай засипал град!
Порошенко виноват!
Зелю голубь обосрал!
Его Порох подослал!
Глава штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту, размещенную на сайте Свободу Навальному, где аннексированный Крым обозначен как часть территории России. Об этом в среду, 24 марта, https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3720627394699054 сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook."
Ну что, есть еще тут желающие за Леху "топить"?
Народний депутат з фракції "ЄС" Михайло Бондар направив звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо заходів уряду для обмеження імпорту в Україну електроенергії з Росії та Білорусі.
"Уряд вже час притягати до відповідальності. Президент офіційно повідомив мені, що дав розпорядження Шмигалю закривати злочинний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Цього ж вимагають наші союзники по НАТО. При цьому уряд не робить нічого", - зазначив депутат.
"Я поставив запитання перед Кабінетом Міністром, як вони будуть виконувати волю їхнього президента. Відповідати прийдеться. Дуже хочу побачити цю відповідь - чому вони ігнорують волю Зеленського", - додав представник "ЄС".
Він підкреслив, що Україна лише з початку року втратила понад 900 млн грн, віддавши їх окупантам та їхньому другу Лукашенку.
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
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Ну что друзья,заказ Путина,украинские силовики выполнили блестяще.С утра все российское телевидение ХЛОПАЕТ В ЛАДОШИ...Ну а как же.Бывший глава Правого сектора Одессы,который защитил эту самую Одессу от ПУТИНСКОГО ВАРВАРСТВА получил семь лет за наказание-СЕПАРАТИСТА,правую руку Маркова.Комбат Донбасса Семен Семенченко и 10 его побратимов(а по российским новостям их называют карателями)отправлены в тюрьму за то,что передавали свой военный опыт ПОЛЬШЕ-стране НАТО.Вот жду,что бы и за мной пришли.Я же уже тритий год организовываю бесплатный лагерь для АТОшников у моря,ну это как минимум террористические действия....Вот и пришел тот день и час,когда подсветятся ВРАГИ Украины и когда те кто родились СВОБОДНЫМИ станут плечом друг к другу и защитят Родину от ПУТИНСКОЙ ПАДАЛИ..
Отже, збройна агресія, анексія, окупація прирівняні до боротьби з корупцією і дорівнюють реформам ?
Нарешті надано чітку відповідь.
Я вже кілька разів на це звертала увагу - тепер питань нема.
Ще почекаю, коли озвучиться і випливе, що відсутність =дзвіночка= - то персональні образи і помста, яка нічого спільного з такою =підтримкою= України не має.
Я підтримую дії США, антиукраїнська влада не має користуватись широкою підтримкою США, навіть якщо це буде шкодити економіці та іміджу країни, тому що сама по собі підтримка це великий козир, а давати козир зрадникам це помилка
Якого ви тоді її вибрали, антиукраїнську ? Чого майже два роки чекаєте ?
Вперед !
Ні. Вони підуть за тим, хто нову лапшу на вуха розвішає.
Байден. выручай.
"Председатель Меджлиса потребовал у главы штаба оппозиционера вывести на карте Крым из границ РФ, но получил отказ.
Глава штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту, размещенную на сайте Свободу Навальному, где аннексированный Крым обозначен как часть территории России. Об этом в среду, 24 марта, https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3720627394699054 сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook."
Зебилов,продолжающих орать вслед за рашей "лиш-бы не Порох!" и "внешнее управление" тоже,как и внешнее управление кремля ОПой хидранта.
Зельцман с булавой,делает вид,что не понимает намеков,даже когда их вколачивают кувалдами с двух сторон!
Крепко сидит на кукане олигархов
Київська компанія «АЕРОК» з російським корінням планує збудувати у місті Стрий на Львівщині завод екологічного автоклавного газобетону.
Це буде третій завод «АЕРОК» в Україні, два підприємства вже працюють у Київській області.
Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» - російський мільярдер https://www.forbes.ru/profile/andrei-molchanov Андрій Молчанов , він же є її основним бенефіціаром.
https://zaxid.net/firmi_z_rosiyskim_korinnyam_dozvolili_buduvati_zavod_u_striyu_n1516265