УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11281 відвідувач онлайн
Новини
29 857 176
Байден (2853) Держдепартамент США (1583) Зеленський (22411) США (20980) Кент (49)

Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського: "Дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями"

Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського:

США готові підтримати Україну в обороні від агресії з боку Росії, а також у подоланні викликів ізсередини, і тут йдеться про реформи та боротьбу з корупцією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент.

"Важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями. ... Це питання, які стоять на порядку денному США та України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії і правильні реформи", - зазначив Кент.

За його словами, довіра дуже важлива в будь-яких відносинах. Як всередині країни, так і між країнами.

Також читайте: Сенат США вніс правку про підтримку України до законопроєкту щодо "Північного потоку-2"

Відповідаючи на питання, як Зеленський і його адміністрація справляються зі своїми обов'язками, Кент зазначив: "Я б сказав, що найголовніше - це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, які він дав українському народові - адже саме вони його вибрали".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+62
Так со стороны ЗЕ действий полно:
- уничтожение независимости НБУ;
- уничтожение НАБУ;
- уничтожение дела Привата в интересах Коломойского;
- слив совместной с США и Турцией спецоперации;
- противодействие правосудию США;
- политические репрессии, сфабрикованные уголовные дела и запугивание;
... и т.д. и т.п.

Тут уже не на телефонный разговор, а на санкции США и ликвидацию ЗЕ тянуть начинает.
показати весь коментар
25.03.2021 09:25
+49
Байден совсем берега потерял?...ставит условия для разговора с величайшим лидером современности?...
показати весь коментар
25.03.2021 09:24
+48
Может Байден боится, что Мандель своим твитом обрушит курс доллара....
показати весь коментар
25.03.2021 09:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это они про депортацию Бени и Кума ( кума) в Гуантанамо видимо.
показати весь коментар
25.03.2021 10:33 Відповісти
#ули делать, у нашей страны такая миссия планетарного масштаба - развалить засРашку нах, даже если ценой собственной жизни! будем воевать...
показати весь коментар
25.03.2021 15:49 Відповісти
Так ,а як розмовляти с Зеленськiм ,як шо вiн не розумiэ ,англiскою ,он же тупий як лапоть 🤦🤔🤣🤣🤣🤣🤣 .Я представляю этот разговор Байден ему how are you ,. А Зеленский в ответ шо шо ,с гнусавой хрипотцой 🙄🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.03.2021 10:48 Відповісти
Ну какие тууууууппые! Ну разве можна дождаться от козла молока!
показати весь коментар
25.03.2021 10:50 Відповісти
"Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського:"- два дебіла єнто сіла!
показати весь коментар
25.03.2021 10:53 Відповісти
Це ти про себе та Шмарклю?
Цілком згоден!
показати весь коментар
25.03.2021 11:07 Відповісти
Зєля -ти? Фу яка гидота- що ти тут робиш?
показати весь коментар
25.03.2021 11:26 Відповісти
Сдрисні нульовка с₽ана.
показати весь коментар
25.03.2021 11:32 Відповісти
Що "₽"-вставляєш? Згадав як на карпарацівах по роялю стукав? Вже рублікі не пла\тять!?
Вколи собі ковідшайсе, або ще якийсь яд-звільни нормальних людей від свого "розуму"!
показати весь коментар
25.03.2021 12:06 Відповісти
а Байдена ты дебилом назвал по какой причине ?
показати весь коментар
25.03.2021 17:59 Відповісти
А що причини не очевидні?
Запускати у власну країну масово мігрантів, тримати дітей у клітках, зупинка будівництва кейстоуна,ескалація конфлікту з кореєю, мало?
Це американський зебіл, повторює кроки хозарського зебіла але по мапсштабах наслідків перепльовує останнього!
показати весь коментар
26.03.2021 07:40 Відповісти
Главное, чтобы голова Ермака не протухла, пока ее Байдену Зеленский по Новой Почте пришлет.
показати весь коментар
25.03.2021 11:10 Відповісти
самое лучшее действие со стороны Зеленского. отказаться от президенства.и пусть идёт... идёт... идёт мовчки.За это время он пообещал с три короба и сделал много плохого, даже несравнимо с предыдущими президентами(исключая яника).
показати весь коментар
25.03.2021 11:13 Відповісти
Отказ = арешт за злочини проти країни = довічне.
І воно це розуміє.
показати весь коментар
25.03.2021 11:36 Відповісти
Так Земля обітована чекає, і не видають звідти
показати весь коментар
25.03.2021 14:36 Відповісти
Америке очень даже выдают )))
показати весь коментар
25.03.2021 18:00 Відповісти
ОК. Кого вибере стадо наступним?
показати весь коментар
25.03.2021 14:05 Відповісти
Главное надо голосовать за себя.Но для этого в первую очередь надо стать свободным.Свобода_это ОСОЗНАННАЯ необходимость.Необходимость-это еда,а осознанность это обдуманное тобой и только тобой принятое решение и за которое сам и должен отвечать.В связи,что после власти комуняк 95% нашего народа рабы. у которого только животная необходимость в животе своём.И ему нужен тот.кто бросит кость с барского стола.Отсюда раболепие, зависть, услужливость и им подобное.Когда делаешь выбор,отдавая свой голос в пользу кого то,исходить нужно не с позиции совковой мантры: справедливость,равноправие и пр. а осознано ответить на вопрос*С каким лидером мне ,моей семье и моим друзьям и гражданам Украины будет лучше.Ведь 73% *хуже не будет:,лишь бы не порох за это голосовали. И то,что происходило во время выбором напоминало стадо животных и полностью без своих мозгов. Для выздоровления общества надл пройти ещё три выборочных циклов.Главное,чтобы они проходили в демакратично. А также быстрее вступать в ЕС.Тогда Украина будет жить с европейскими законами.С этой невежественной,циничной,хамской властью зелёных путь этот будет очень долгим и с большой вероятностью не осуществим.
показати весь коментар
26.03.2021 23:44 Відповісти
Подпишусь.
Вопрос ,который не муссируется - прозрачность и честность следующих президвыборов.. Чувствую, повторится 2004г...
показати весь коментар
27.03.2021 18:12 Відповісти
2004г. нг повторится.Прозрачность искдючается.Самые демократичные были в 2019.На местах будет сильно проявляться админ ресурс.А всякие притензии эта власть ручным и шулерским способом реагировать не будет.Да и силы забздит применять.К тому времени(через 2г) государственные институты в основном станут ручными.Правда у слуг % будет значительно меньши.Наш народ ещё живёт с приоритетом живота и не способен различить грешное с правидным.Но уверен,что Украина присоединится к цивилизованным странам Европы..Надежд,что это произойдёт при гнилой зелёной власти почти что нет.
показати весь коментар
28.03.2021 14:33 Відповісти
"Звонок должен быть подкреплён действиями" !!! Совсем уже прозрачный нашему киндерсюрпризу намёк дают...ПРозрачнее - только рояльным ***м по лбу !
показати весь коментар
25.03.2021 11:29 Відповісти
Зеленский:
- А новый видосик за действия сойдет?
показати весь коментар
25.03.2021 11:43 Відповісти
Только если гундосик будет с мендельвошкой! 😜
показати весь коментар
25.03.2021 11:48 Відповісти
Видимо США не в курсе что зе ничего не обещал.
показати весь коментар
25.03.2021 11:58 Відповісти
видок у пре-ZeEnda , как у нашкодившего пацана , оно ведь реально УКРАЛО через ложь и спектакль у украинцев возможность избрать достойного человека , который бы СОЗИДАЛ , а не разрушал , как этот Za"ранец
показати весь коментар
25.03.2021 12:01 Відповісти
Знову відкрили , вірніше дістали стару , закриту справу про Томос, проти Порошенка. Позиви у позивачів ті ж - розпалювання ворожнечі!
Урожай засипал град!
Порошенко виноват!
Зелю голубь обосрал!
Его Порох подослал!
показати весь коментар
25.03.2021 12:01 Відповісти
ДАЛИ ЗРОЗУМІТИ " БЕНЮ ЗДАСИ , ТОДІ І ПОГОВОРИМО !".
показати весь коментар
25.03.2021 12:02 Відповісти
...заявил заместитель помощника(с). Впечатляет уровень клерка Госдепа, который тычет носом в задачник величайшего лидера современности.
показати весь коментар
25.03.2021 12:17 Відповісти
"Председатель Меджлиса потребовал у главы штаба оппозиционера вывести на карте Крым из границ РФ, но получил отказ.
Глава штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту, размещенную на сайте Свободу Навальному, где аннексированный Крым обозначен как часть территории России. Об этом в среду, 24 марта, https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3720627394699054 сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook."

Ну что, есть еще тут желающие за Леху "топить"?
показати весь коментар
25.03.2021 12:17 Відповісти
Уже прямым текстом говорят, выключайте дурака и начинайте действовать.Не доходит ! Вместо решительных действий,только судорожные попытки.
показати весь коментар
25.03.2021 12:19 Відповісти
Я вам ничего не должен.
показати весь коментар
25.03.2021 12:44 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26466731.html Уряд Зеленського продовжує імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
Народний депутат з фракції "ЄС" Михайло Бондар направив звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо заходів уряду для обмеження імпорту в Україну електроенергії з Росії та Білорусі.

"Уряд вже час притягати до відповідальності. Президент офіційно повідомив мені, що дав розпорядження Шмигалю закривати злочинний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Цього ж вимагають наші союзники по НАТО. При цьому уряд не робить нічого", - зазначив депутат.

"Я поставив запитання перед Кабінетом Міністром, як вони будуть виконувати волю їхнього президента. Відповідати прийдеться. Дуже хочу побачити цю відповідь - чому вони ігнорують волю Зеленського", - додав представник "ЄС".

Він підкреслив, що Україна лише з початку року втратила понад 900 млн грн, віддавши їх окупантам та їхньому другу Лукашенку.
Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського: "Дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями" - Цензор.НЕТ 6893
показати весь коментар
25.03.2021 12:51 Відповісти
Довбодятлу вже на пальцях показують, що треба робити. І все одно не доходить. Чи він вважає прислужування вбивці Путлеру більш перспективним?
показати весь коментар
25.03.2021 13:15 Відповісти
Позвони мне, позвони, Позвони мне, ради Бога!

Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського: "Дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями" - Цензор.НЕТ 8530
показати весь коментар
25.03.2021 13:45 Відповісти
"Телефон, телефон, - я хочу кушать..." (Старий радянський анекдот про чукчу).
показати весь коментар
25.03.2021 14:20 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 4 ч. ·

Ну что друзья,заказ Путина,украинские силовики выполнили блестяще.С утра все российское телевидение ХЛОПАЕТ В ЛАДОШИ...Ну а как же.Бывший глава Правого сектора Одессы,который защитил эту самую Одессу от ПУТИНСКОГО ВАРВАРСТВА получил семь лет за наказание-СЕПАРАТИСТА,правую руку Маркова.Комбат Донбасса Семен Семенченко и 10 его побратимов(а по российским новостям их называют карателями)отправлены в тюрьму за то,что передавали свой военный опыт ПОЛЬШЕ-стране НАТО.Вот жду,что бы и за мной пришли.Я же уже тритий год организовываю бесплатный лагерь для АТОшников у моря,ну это как минимум террористические действия....Вот и пришел тот день и час,когда подсветятся ВРАГИ Украины и когда те кто родились СВОБОДНЫМИ станут плечом друг к другу и защитят Родину от ПУТИНСКОЙ ПАДАЛИ..
показати весь коментар
25.03.2021 13:49 Відповісти
Жду шутку 95-го квартала по этому поводу.
показати весь коментар
25.03.2021 13:59 Відповісти
Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського: "Дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями" - Цензор.НЕТ 2919
показати весь коментар
25.03.2021 14:13 Відповісти
х**ло теж любить символічність.
Отже, збройна агресія, анексія, окупація прирівняні до боротьби з корупцією і дорівнюють реформам ?
Нарешті надано чітку відповідь.
Я вже кілька разів на це звертала увагу - тепер питань нема.
Ще почекаю, коли озвучиться і випливе, що відсутність =дзвіночка= - то персональні образи і помста, яка нічого спільного з такою =підтримкою= України не має.
показати весь коментар
25.03.2021 14:25 Відповісти
Ти плутаєш Україну і зеленського )
показати весь коментар
25.03.2021 14:52 Відповісти
Та ні. То якраз = животворящий= марить. У чому = символічність = дзвінка ? Я вважаю, що підтримка держави Україна у її боротьбі з москальською агресією не може бути залежною від виконання умов. Вона - unconditional. Крапка. Чомусь вбивці х** лу умови не ставилися і не ставляться. Навпаки, тріщиться про співпрацю у тих сферах спільних інтересів ... Щодо Китаю, так само терендиться про = культурні норми окремих лідерів= - то про геноцид уйгурів. Я писала ще раніше, що пов'язую загострення на фронті і абсолютна плювання на переговори саме з обранням = козака байди=. І поки що це підтверджується. Тим більше, він іще, типу, умови ставить ... От у х** ла руки і розв'язані.
показати весь коментар
25.03.2021 15:00 Відповісти
Символічність у підтримці та схвалені дій зеленського, нема дзвінка - нема підтримки. Те що зеленський та його посіпаки є ворожим елементом для України бачать не тільки тут, а і у США. Тому я і кажу, що не треба плутати Україну та зеленського, Україну вони підтримують, зеленського ні. Дарувати антиукраїнському зеленському символ підтримки з боку США ніхто не буде. Насправді я би розцінював це як сигнал для опозиції
показати весь коментар
25.03.2021 15:14 Відповісти
Так я ж і кажу: до х** ла питань і умов з символічністю нема. Війна та Україна і тля - різні речі. Ви самі собі суперечите. Який сигнал опозиції ? Штати повинні працювати з законно обраною владою, ні ? Вони ж її визнали.
показати весь коментар
25.03.2021 15:23 Відповісти
Такий сигнал, що у разі Майдану, США буде підтримувати проукраїнський протест, а не режим зеленського. Янукович також був визнаний )
Я підтримую дії США, антиукраїнська влада не має користуватись широкою підтримкою США, навіть якщо це буде шкодити економіці та іміджу країни, тому що сама по собі підтримка це великий козир, а давати козир зрадникам це помилка
показати весь коментар
25.03.2021 15:44 Відповісти
Я залишаюся при своїй думці. В даній ситуації дії адміністрації США з = символічним дзвіночком= і умовами - на руку х ** лу. Україні мало зараз війни, пандемії і т.д. Давайте ще Майдан.
показати весь коментар
25.03.2021 15:59 Відповісти
Виступати проти Майдану у той час, коли при владі знаходиться антиукраїнська влада, означає схвалювати діяльність антиукраїнської влади.
показати весь коментар
25.03.2021 18:50 Відповісти
Ага. Давайте. Вироки виносьте і ярлики чіпляйте. Я якраз з тих, хто тут криком кричав, просив, пояснював, благав за оце не голосувати.

Якого ви тоді її вибрали, антиукраїнську ? Чого майже два роки чекаєте ?
Вперед !
показати весь коментар
25.03.2021 19:30 Відповісти
Ми не чекаємо ) Для того, щоб революція сталась потрібні сприятливі умови. Дискредитація влади це одно з них і саме цей етап проходить зараз. Результати відомі, було 73% , стало 19%.
показати весь коментар
26.03.2021 03:28 Відповісти
Тобто 73% порозумнішали ???
Ні. Вони підуть за тим, хто нову лапшу на вуха розвішає.
показати весь коментар
26.03.2021 04:02 Відповісти
Так буде завжди. Головне після революції вчасно почати вішати лапшу, щоб 73% пішли за нами
показати весь коментар
26.03.2021 21:27 Відповісти
Зелепухин поступает с патриотами Украины как в Рашке Путин с Навальным. Все по аналогии. Сколько у нас в гебне путинских прихвостней, если в верхушке сдают своих, украинцев. Может они уже не свои? А постсовковый еврейскй Союз до сих пор правит нами?
Байден. выручай.
показати весь коментар
25.03.2021 14:30 Відповісти
Хорошь здесь Навального пропагандировать, холуй ты Фридмана:

"Председатель Меджлиса потребовал у главы штаба оппозиционера вывести на карте Крым из границ РФ, но получил отказ.
Глава штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту, размещенную на сайте Свободу Навальному, где аннексированный Крым обозначен как часть территории России. Об этом в среду, 24 марта, https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3720627394699054 сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook."
показати весь коментар
25.03.2021 14:35 Відповісти
сявка тупорылая, если Навальный сделал бы по другому, в Рашке, против плешивого и сказать ничего не смог бы)) Враг моего врага - мой друг. . Понял, жидок?
показати весь коментар
25.03.2021 20:48 Відповісти
Надо писать роман - "По ком звонит телефон"
показати весь коментар
25.03.2021 14:38 Відповісти
стислий виклад цієї новини: "для особо развітих повторяєм мєдлєнно..."
показати весь коментар
25.03.2021 14:41 Відповісти
Если слова не расходятся с делом, то из всего текста понятен последний обзац,по который гласит, что главное, что бы президент Зеленский выполнял свои обещания данные на выборах народу, а они подтверждают Конституцию, что главнрй задачей власти это увеличение благосостряния народа иными словами, что обещал Зеленский - предолеть эпохи бедности,корупции и обмана. Потому как слово реформы у украинцев подразумевается отнятие у народа гос.активов по коррупционным законам и рекета в повседневной жизни олигархов и "правоохоронців" таким образом превращение населения в рабов под видом рыночной экономики, где нет конкуренции, а продажи активов оптом в одни руки по заниженным ценам в том числе и главного актива Земли банкирам и олигархам, которые украли у народа деньги. Вместо того , что бы не мешать , а наоботорот создавать условия по закону , за которые власть получает не малое жалование, жить и зараьатывать населению на своей земле, что бы подымать благосостояние народа и страны зачем же продавать активы и Землю и идди в найм или силеть без дене на Земле надо работать и зарабатывать, а иное чистый обман и коррупция, а Зеленский общал покончить эпоху обмана, которая дает начало коррупции, а коррупция прибодит к бедности, пока Зеленский не выполняет свои обещания и не выполняет Конституцию а уже не 100 дней, а 2 года прошло - пол срока американского президентства, а ситуация не улушается маркером которрй является минимальные пенсии соц.услуги и долги государства.Долги растут,а социальные услуги не станрвятся лучше.Значит выполнять и не собирается.
показати весь коментар
25.03.2021 14:51 Відповісти
То есть, когда Украина достигнет успеха- тогда и позвоним !
показати весь коментар
25.03.2021 14:54 Відповісти
Когда работать начнет! А то ему,бедняге, за отдыхом и сьемками видосиков,подсчетом денег от раши в офшорах и некогда работать.
показати весь коментар
25.03.2021 15:20 Відповісти
А правду сказал имам из Майами .. жиды - это производное свиньи и обезьяны))) В точку.
показати весь коментар
25.03.2021 20:50 Відповісти
Уж больно ты смелый вонять издалека !
показати весь коментар
26.03.2021 03:50 Відповісти
Госеп не устраивают видосики-гундосики зеленорогого?! Странно!
Зебилов,продолжающих орать вслед за рашей "лиш-бы не Порох!" и "внешнее управление" тоже,как и внешнее управление кремля ОПой хидранта.
Зельцман с булавой,делает вид,что не понимает намеков,даже когда их вколачивают кувалдами с двух сторон!
Крепко сидит на кукане олигархов
показати весь коментар
25.03.2021 15:17 Відповісти
Та кто хочет говорить с идиотом который в воюющей стране назначает на ключевые должности агентов врага !? Такому нечтожеству и руку подать неохота!
показати весь коментар
25.03.2021 15:28 Відповісти
ви там у тому держдепі подуріли чи що? тримайте кармани ширше, щас цей виродок сам з собою боротиметься.
показати весь коментар
25.03.2021 15:28 Відповісти
Думаю они просто ищут замену придурку. И ... не найдут пока что.
показати весь коментар
25.03.2021 20:51 Відповісти
так як же того дурня заміниш коли сидіти блазню на троні ще 3 роки?.
показати весь коментар
26.03.2021 05:47 Відповісти
Фірмі з російським корінням дозволили будувати завод у Стрию- Львів.

Київська компанія «АЕРОК» з російським корінням планує збудувати у місті Стрий на Львівщині завод екологічного автоклавного газобетону.
Це буде третій завод «АЕРОК» в Україні, два підприємства вже працюють у Київській області.

Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» - російський мільярдер https://www.forbes.ru/profile/andrei-molchanov Андрій Молчанов , він же є її основним бенефіціаром.

https://zaxid.net/firmi_z_rosiyskim_korinnyam_dozvolili_buduvati_zavod_u_striyu_n1516265
показати весь коментар
25.03.2021 17:04 Відповісти
Клоун и борьба с коррупцией-они на разных планетах.Клоун может только видимость создать
показати весь коментар
25.03.2021 17:20 Відповісти
взрослые дяди а такой херней маетесь-ведь зеля пользуется мукой аргентинской с подачи маньки
показати весь коментар
25.03.2021 18:38 Відповісти
про що з ним говорити? в госдепі навіть думки нашої зелені знають
показати весь коментар
25.03.2021 19:04 Відповісти
почему в Англии, где евреи Сити сидят как короли, Ротшильдам против англичан не дадут расшалиться, А здесь - даже клоуны президенты. Ж.опа одним словом.
показати весь коментар
25.03.2021 20:53 Відповісти
у джо избегание и прокрастинация. дело шокина на буризму и хантера его так травмировало.
показати весь коментар
28.03.2021 00:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 