Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського: "Дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями"

США готові підтримати Україну в обороні від агресії з боку Росії, а також у подоланні викликів ізсередини, і тут йдеться про реформи та боротьбу з корупцією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент.

"Важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями. ... Це питання, які стоять на порядку денному США та України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії і правильні реформи", - зазначив Кент.

За його словами, довіра дуже важлива в будь-яких відносинах. Як всередині країни, так і між країнами.

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Відповідаючи на питання, як Зеленський і його адміністрація справляються зі своїми обов'язками, Кент зазначив: "Я б сказав, що найголовніше - це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, які він дав українському народові - адже саме вони його вибрали".