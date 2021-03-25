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вакцина (4418) МОЗ (5362) COVID-19 (19763) AstraZeneca (140)

Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград

Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград

У Європі після вакцинації першої дози однієї вакциною для другої дози брали іншу, але однотипну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила радниця глави МОЗ з питань біологічної безпеки, лікарка Наталія Виноград.

За її словами, в Україні немає проблеми з нестачею друге доз вакцини для людей, які зробили перше щеплення.

"Була дорожня карта, було розраховано, ведеться щоденний облік, скільки щеплено і скільки потрібно буде потім для тих людей других доз залишитись… Хоча бачите досвід Європи – у них стався збій неодноразово з поставкою вакцини – і Pfizer, і Moderna, і AstraZeneca. Це є дійсно серйозне питання. Виробники не витримують контракти. І з того виникали дуже великі проблеми. Вирішували їх по-різному. Після вакцинування першої дози однією вакциною для другої дози брали іншу, але однотипну. Другий варіант – відтермінували введення другої дози", - розповіла Виноград.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть військової, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією, - Степанов

Автор: 
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Топ коментарі
+9
водка,потом пиво..
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25.03.2021 09:40
+9
Да пошли вы на хрен, ушлепки зелёные.
Обеспечьте вторую дозу шилда, и в срок, а не выдумывайте фигню.
Или валите обратно в свой цирк.
Все уже ждут не дождутся...
Уроды, вы ж людей гробите
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25.03.2021 09:43
+7
Клизму сорокаведерную...
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25.03.2021 09:35
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Клизму сорокаведерную...
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25.03.2021 09:35 Відповісти
каша из топора
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25.03.2021 12:33 Відповісти
водка,потом пиво..
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25.03.2021 09:40 Відповісти
А могуть і нє дєлать. А можєт ето страус злой. А можєт і нє злой. От така фігня, малята - КовіШілду більше не буде.
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25.03.2021 09:40 Відповісти
а до того казали, що не можна мішати в організм 2 вакцини, бо невідомо, які коні двине організм щр від першої, що від другої
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25.03.2021 10:13 Відповісти
Як невдобно вийшло))) замість потрібних 96 млн. Купили 500 тис )) і раптово закінчилася
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25.03.2021 09:40 Відповісти
Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград - Цензор.НЕТ 8303
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25.03.2021 09:54 Відповісти
Да пошли вы на хрен, ушлепки зелёные.
Обеспечьте вторую дозу шилда, и в срок, а не выдумывайте фигню.
Или валите обратно в свой цирк.
Все уже ждут не дождутся...
Уроды, вы ж людей гробите
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25.03.2021 09:43 Відповісти
оунли бизнес...
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25.03.2021 10:04 Відповісти
т.е. настолько сильная вакцина, что вторую можно колоть чем попало?)
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25.03.2021 09:43 Відповісти
не долго пиликала гармошка, играл магнитофон…
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25.03.2021 09:45 Відповісти
А шо, Степанов куртячок собі вже купив, ну то нафіга більше...
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25.03.2021 09:46 Відповісти
А як же жупанчик за 950 тыс?
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25.03.2021 10:03 Відповісти
Кидалово конкретное от Степашки)) кто успел привится индийской бодягой
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25.03.2021 09:49 Відповісти
Зачем тогда начинали, зебилы недоделанные...
Для главзебила хоть дозу оставили??
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25.03.2021 09:49 Відповісти
дно дна вообще то
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25.03.2021 09:51 Відповісти
Слуги народу варять вакцину від ковіду...
Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград - Цензор.НЕТ 8749
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25.03.2021 09:53 Відповісти
Что-то не нравится мне эта тема....
Китайская сбыта не находит?
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25.03.2021 09:53 Відповісти
А вот это поворот! Эксперимент называется : Что будет если давать разные вакцины?
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25.03.2021 09:54 Відповісти
И все это с разрешения месткома и культпросвет комиссии,на основе учения индийских йогов
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25.03.2021 10:23 Відповісти
Или зелёнкой помазаться.
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25.03.2021 09:54 Відповісти
Зеботи,
Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград - Цензор.НЕТ 5382
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25.03.2021 09:56 Відповісти
...якщо доживуть
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25.03.2021 09:57 Відповісти
Вы че гоните?будут такие побочки,что третья нога вырастит,на лбу.
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25.03.2021 09:57 Відповісти
Головне щоб цей степанов і його виноград разом з своїми сімями не встигли втекти з України в Монако чи Швейцарію. Головне не випустити цих упирів після "пандемії" чи їх відставки за згодою сторін.
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25.03.2021 09:59 Відповісти
Так як подруга пороха гонтарева зробила і ще багато таких упирів.
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25.03.2021 10:00 Відповісти
А не сказав,де взяти ту однотипну вакцину ? Може Стєпанов порєшає ? З казахами,наприклад.
Бо до його гарного лапсардака підходять файні мешти від Artioli,чи Bontoni !
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25.03.2021 10:03 Відповісти
Вот и все. Ребятки зеленые бабло косят, а вы граждане Украины, есть подопытные кролики. Подыхайте. Если не сразу как в Одессе или Черновцах- то чуть позже. А Зендор команда тут не причем.
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25.03.2021 10:10 Відповісти
а оно так всегда,сначала зендер,dann Sonder..
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25.03.2021 12:12 Відповісти
Ніхто у світі так НЕ робить, та "мудрому" наріду можна.
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25.03.2021 10:18 Відповісти
Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград - Цензор.НЕТ 8661
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25.03.2021 10:48 Відповісти
Ну шо бараны, укололись?))))))
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25.03.2021 11:03 Відповісти
Китайской?
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25.03.2021 12:01 Відповісти
А ларчик открывается просто:
https://censor.net/ru/news/3255504/stepanov_o_prekraschenii_eksporta_indieyi_covishield_deyistvitelno_est_problema_rabotaem_nad_ee_resheniem
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25.03.2021 12:37 Відповісти
 
 