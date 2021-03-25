Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград
У Європі після вакцинації першої дози однієї вакциною для другої дози брали іншу, але однотипну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила радниця глави МОЗ з питань біологічної безпеки, лікарка Наталія Виноград.
За її словами, в Україні немає проблеми з нестачею друге доз вакцини для людей, які зробили перше щеплення.
"Була дорожня карта, було розраховано, ведеться щоденний облік, скільки щеплено і скільки потрібно буде потім для тих людей других доз залишитись… Хоча бачите досвід Європи – у них стався збій неодноразово з поставкою вакцини – і Pfizer, і Moderna, і AstraZeneca. Це є дійсно серйозне питання. Виробники не витримують контракти. І з того виникали дуже великі проблеми. Вирішували їх по-різному. Після вакцинування першої дози однією вакциною для другої дози брали іншу, але однотипну. Другий варіант – відтермінували введення другої дози", - розповіла Виноград.
Будь ласка, зачекайте...
Обеспечьте вторую дозу шилда, и в срок, а не выдумывайте фигню.
Или валите обратно в свой цирк.
Все уже ждут не дождутся...
Уроды, вы ж людей гробите
Для главзебила хоть дозу оставили??
Китайская сбыта не находит?
Бо до його гарного лапсардака підходять файні мешти від Artioli,чи Bontoni !
https://censor.net/ru/news/3255504/stepanov_o_prekraschenii_eksporta_indieyi_covishield_deyistvitelno_est_problema_rabotaem_nad_ee_resheniem