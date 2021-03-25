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Розпіарена росЗМІ "делегація з Китаю" в окупованому Криму виявилася торговцями з ринків Москви, - ЗМІ

Розпіарена росЗМІ

На початку березня 2021 року окупаційна адміністрація РФ в Криму повідомила про "делегацію з Китаю, яка оцінила туристичний потенціал" півострова: це повідомлення поширили пропагандистські ЗМІ. Однак з'ясувалося, що "делегати" є торговцями з ринків Москви.

Як з'ясував російський ресурс Медуза, в Китаї нічого не знають про такий "представницький" і "офіційний" візит, передає Цензор.НЕТ.

"Делегати", як розповіли окупанти, побували 9-11 березня на виноробних господарствах і курортах, взявши участь у якомусь круглому столі в Криму, але держЗМІ РФ повідомили про це тільки після поста в Facebook від члена проросійської партії ОПЗЖ в Україні Вадима Рабіновича. Той заявив, що "це хід Китаю через позицію України щодо Мотор Січі". Цю ідею і підхопили пропагандисти з РФ.

Речник МЗС КНР Чжао Ліцзяні заявив у відповідь на запитання співробітника росЗМІ про пост Рабіновича, що "позиція Китаю щодо Криму незмінна", і попросив "не політизувати ділову активність китайських компаній".

Розпіарена росЗМІ делегація з Китаю в окупованому Криму виявилася торговцями з ринків Москви, - ЗМІ 01

Представники "китайської делегації" на одному з кримських виноробних господарств. 9-11 березня 2021 року, Крим

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Про візит не повідомляло ні держагентство КНР Сіньхуа, ні газета компартії Женьмінь Жибао, ні інші китайські держвідомства, ЗМІ або соцмережі.

Розповідаючи про "офіційний візит" до Криму, окупанти називали імена - "заступник керівника" Асоціації російсько-китайської дружби "Чень Шаньвень, гендиректор" Пекінської експортно-імпортної торгової компанії Кай Шен "Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "Хао Лан" Чень Юн".

За даними Медузи, Шаньвень і Юн - співвласники фірми "Хао Лан" (зареєстрована в провінції Чжецзян), підприємства малого бізнесу з виробництва шкіряних, хутряних і пір'яних виробів і продажу взуття. "Асоціація російсько-китайської дружби" зустрічається тільки в повідомленнях про цей візит. У китайському реєстрі юросіб немає і "Пекінської експортно-імпортної торгової компанії".

Як розповів виданню якийсь представник московської китайської діаспори, всі троє учасників "делегації Китаю до Криму" вже багато років живуть в Москві, тісно пов'язані один з одним і продають на оптово-роздрібних ринках "Москва" і "Садовод" товари легкої промисловості.

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"Насправді все троє учасників делегації до Криму вже багато років живуть у Москві і тут же займаються бізнесом, розповів представник московської китайської діаспори. За фото- і відеорепортажем про візит китайської делегації до Криму представники китайської бізнес-діаспори Москви опізнали своїх знайомих. Чень Шаньвень, Чень Юн і Чжао Кай, за твердженням джерел "Медузи", тісно пов'язані один з одним, вони продають товари легкої промисловості на оптово-роздрібних ринках "Москва" і "Садовод", - пише видання.

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Топ коментарі
+46
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5678
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25.03.2021 09:36
+33
как обычно обосрались . в общем вставай страна огромная
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5427
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25.03.2021 09:41
+29
Страна 404.
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25.03.2021 09:37
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Причому, узбекськими торговцями
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25.03.2021 09:36 Відповісти
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5678
показати весь коментар
25.03.2021 09:36 Відповісти
Страна 404.
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25.03.2021 09:37 Відповісти
nín hǎo крысчане
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25.03.2021 09:39 Відповісти
какая страна такие и идиоты)))
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25.03.2021 09:39 Відповісти
Так китайці ж визнали їх за делегацію ?
ЦЕ тепер нас дурять ?
Чи дійсно москалі потьомкінських китайозів підсунули
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25.03.2021 09:40 Відповісти
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8905
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25.03.2021 09:40 Відповісти
Це нагадало мені про лижного інструктора - у кацапів і ригів методи однакові! Соупадєніє?
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25.03.2021 09:40 Відповісти
Крысчане даже после 2014 года китайца от бурята не отличат )))
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25.03.2021 09:40 Відповісти
после закрытия опзжопных тв помоек рабиновичу нужно же где-то светиться. старость не радость....активной жизни пару лет осталось
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25.03.2021 09:40 Відповісти
как обычно обосрались . в общем вставай страна огромная
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5427
показати весь коментар
25.03.2021 09:41 Відповісти
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 1481
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25.03.2021 09:43 Відповісти
Китайцы Всполошились после заяв Мид Украины и ищут предлог как выкрутится . Потому , что резонанс и обьем товарооборота , а вернее его потеря будит ощутимо больше чем визит 3 человек с рынка москвы.
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25.03.2021 09:46 Відповісти
Вино халявне, аж оченятка вилазять! А може то "Спутник" або "Новичок"? у Мордорі і того, і того наливом.
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25.03.2021 09:47 Відповісти
Торговцы вьетнамками с московских рынков оценили туристический потенциал Крыма.

Ну теперь-то Крым заживеееет... Вьетнамок и спортивных штанов абибас будет просто завались.
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25.03.2021 09:48 Відповісти
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 190
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25.03.2021 09:48 Відповісти
Распираемый взгляд от https://images.cnscdn.com/images/d/8/3/6/d8365ce35cfb176523ae272c10d467d0/original.jpg
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25.03.2021 09:51 Відповісти
А отой в очках на мокшанця схожий...
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25.03.2021 10:01 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1404142076604544&set=p.1404142076604544&type=3&av=100010262946037&eav=AfZlXSjSbSuCQ3v9rlVdqBa_UFXaXiA3_-8BQa4gfpmHyJuO4cMooLRIXI22XZXcndQ&__cft__[0]=AZXk8Azi_viio6JFOcqgZs6UIVLFY4EP7bdnEMexWd-yCfRpCKx3R5PiCOqFFJ7MgC8_3xPAT21r-5x4egJ38IFuMUoN2MGgo7-n2EkoNnW--OygZUUx4anh-ktNaHznkrYZgaBD3BFjwOJRcJjTTNCLUxeZXBpHCfhMTi1e5WWi8jbkDZHYR28Gsh2baC3f5v8&__tn__=R]-R Розпіарена росЗМІ "делегація з Китаю" в окупованому Криму виявилася торговцями з ринків Москви, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7384 а вот ещё не так далёкий взгляд
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25.03.2021 10:04 Відповісти
презрительный взгляд должен завершиться плевком с высоты на лысину.
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25.03.2021 10:10 Відповісти
китайцы смотрят на вино, как бараны на новые ворота... может ошиблись адресом???
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25.03.2021 10:11 Відповісти
кто пробовал на вкус китайское пойло. тот поймет...
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25.03.2021 11:55 Відповісти
Врядли поверите--но давно уже, лет 6--8 лихо скупают всю почти продукцию у Франции, ФРГ, к Австралии подобрались, у Чили то же---по сухим винам имею в виду. Именно брендовые сорта. Бордосские, Мозельские вина с ЕС особо на улёт идут. Разбогатели---факт. Даже вот был случай с известным брендом *Божоле* что пьют в один день по всему миру сразу---так америкосам не хватило впервые за многие десятилетия. Перехватили. Есть давняя традиция у французов виноделов высоких брендов, когда сильный урожай бывает и спрос падает совсем, то выезжают к трассам что ведут в ФРГ с юга страны, Лазурного берега и абсолютно бесплатно раздают причём бутилированое вино немцам что с отпуска едут, набирает немчура кубометрами! Что бы помнили о бренде, марку так держат, причём уже столетиями! Так работают ради престижа наперёд. Ну вот и дождались.
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25.03.2021 14:35 Відповісти
я написал про другое, про китайское пойло, которое пить - пытка.
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25.03.2021 14:42 Відповісти
Я никогда не сталкивался с китайским спиртным. Речь о давних годах конечно. Азиаты здесь с нашей точки зрения вкусов не попадают ни во что. Им и пить давать нельзя. Пусть работают---они это любят.
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25.03.2021 15:42 Відповісти
хотя справедливости ради нужно отметить. китайская водка "маотай"(из сорго) чуть ли не лучшая в мире... но узкопленочные адекватной цены ей сложить не могут... все остальное - помои.
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25.03.2021 16:22 Відповісти
дурноватый рабинович наверное не знает, за его преступления в Китае на него ждет расстрельная статья... китайцев кацапы пригласии. чтоб те оценили крым и выбирали себе места для возможного переселения и заселения полуострова китайцами...
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25.03.2021 10:08 Відповісти
Ото жалкие кацапоклоуны!
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25.03.2021 10:10 Відповісти
Розпіарена росЗМІ "делегація з Китаю" в окупованому Криму виявилася торговцями з ринків Москви, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8294
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25.03.2021 10:11 Відповісти
через месяц выяснится, что это и не китайцы вовсе, а удмурты какие-нибудь.
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25.03.2021 10:24 Відповісти
Було таке колись... Читав - десь у морі европейці, випадково, виловили японських рибалок, що потерпіли корабетрощу. Привезли в Європу і видали їх за "принців з "Ніппон"... Возили по королівських дворах, як "мавп ряжених", збираючи "подарунки для імператора",а потім "відправили додому"... Більше про них ніхто не чув...
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25.03.2021 12:58 Відповісти
Всё бы ничего,если б до этого не было сообщения от "ничего об этом не знавших" китайских властей-" Не политизировать визит этой делегации"...То есть,либо власти Китая знали о намерениях этой делегации.лиюо это наглый манёвр обиженных отбиранием "Мотор-Сичи" китайцев,который украинские власти пытаются выдать за рядовой конфуз приватных инициатив....Короче.кто-то точно врёт!
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25.03.2021 10:26 Відповісти
Лучше бы уже бурятов подпрягли. Морды одинаковые, а дешевле вышло бы. Долбо@бы.?
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25.03.2021 10:27 Відповісти
Это настаящия закалённые мышебратья..
Попал китаец в ГУЛАГ.
Заходит в барак, спрашивает.
-Ну как тут?
Ему.-Плохо, голод!
Китаец ловит на лету муху, засовывает в рот и говорит.
- Мухи есть, какой голод???
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25.03.2021 10:28 Відповісти
Яке це має значення, якщо ці злочинні з крапки зору України дії китайських громадян (!) не отримали з боку офіційного Пекіну жодного засудження чи санкцій, а отримали навіть опосередковану підтримку, якою, безумовно, є отой заклик "не політузувати".
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25.03.2021 10:30 Відповісти
вживання словосполучення "крапка зору" - помилкове. Крапка - лише на папері. Точка - в основному місце, де знаходиться обьєкт.
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine70-36.pdf

https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0/

https://uk.glosbe.com/ru/uk/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

https://ukrainian.stackexchange.com/questions/3990/%D0%A7%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83
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25.03.2021 11:25 Відповісти
вот любит русня вяличие.
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25.03.2021 10:31 Відповісти
Підорашня.До Русі лапотні не мають жодного відношення.
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25.03.2021 10:38 Відповісти
А чем эта новость отличается от новости месячной давности, когда руководство Укроборонпрома на ОАРЗ заявили что там будут собирать вертолеты Белл и первый вертолет сойдет с конвейера уже ко дню независимости. А через неделю, на запрос журналистов, американцы отписали что впервые об этом слышат????
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25.03.2021 10:33 Відповісти
************* мир-это такое дерьмо.
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25.03.2021 10:37 Відповісти
Розпіарена росЗМІ "делегація з Китаю" в окупованому Криму виявилася торговцями з ринків Москви, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9152
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25.03.2021 10:40 Відповісти
даже комментировать не охота))))
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25.03.2021 10:41 Відповісти
Во заморичились, а могли и бурят привезти
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25.03.2021 11:02 Відповісти
Тю блін, що тут дивного, майбутні господарі рашки оцінюють майбутні володіння.
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25.03.2021 11:04 Відповісти
Шо опять челночники?
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25.03.2021 12:23 Відповісти
И всё таки надо отдать должное прохиндею гадику-вадику. Лихо в шахматы блефонул. Бабло отрабатывает---на карман свой зарабатывает. Врёт с упоением, с трибун, в камеры журналистов---хоть бы раз покраснела тварюка!
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25.03.2021 14:15 Відповісти
 
 