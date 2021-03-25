Розпіарена росЗМІ "делегація з Китаю" в окупованому Криму виявилася торговцями з ринків Москви, - ЗМІ

На початку березня 2021 року окупаційна адміністрація РФ в Криму повідомила про "делегацію з Китаю, яка оцінила туристичний потенціал" півострова: це повідомлення поширили пропагандистські ЗМІ. Однак з'ясувалося, що "делегати" є торговцями з ринків Москви.

Як з'ясував російський ресурс Медуза, в Китаї нічого не знають про такий "представницький" і "офіційний" візит, передає Цензор.НЕТ.

"Делегати", як розповіли окупанти, побували 9-11 березня на виноробних господарствах і курортах, взявши участь у якомусь круглому столі в Криму, але держЗМІ РФ повідомили про це тільки після поста в Facebook від члена проросійської партії ОПЗЖ в Україні Вадима Рабіновича. Той заявив, що "це хід Китаю через позицію України щодо Мотор Січі". Цю ідею і підхопили пропагандисти з РФ.

Речник МЗС КНР Чжао Ліцзяні заявив у відповідь на запитання співробітника росЗМІ про пост Рабіновича, що "позиція Китаю щодо Криму незмінна", і попросив "не політизувати ділову активність китайських компаній".

Представники "китайської делегації" на одному з кримських виноробних господарств. 9-11 березня 2021 року, Крим

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Про візит не повідомляло ні держагентство КНР Сіньхуа, ні газета компартії Женьмінь Жибао, ні інші китайські держвідомства, ЗМІ або соцмережі.

Розповідаючи про "офіційний візит" до Криму, окупанти називали імена - "заступник керівника" Асоціації російсько-китайської дружби "Чень Шаньвень, гендиректор" Пекінської експортно-імпортної торгової компанії Кай Шен "Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "Хао Лан" Чень Юн".

За даними Медузи, Шаньвень і Юн - співвласники фірми "Хао Лан" (зареєстрована в провінції Чжецзян), підприємства малого бізнесу з виробництва шкіряних, хутряних і пір'яних виробів і продажу взуття. "Асоціація російсько-китайської дружби" зустрічається тільки в повідомленнях про цей візит. У китайському реєстрі юросіб немає і "Пекінської експортно-імпортної торгової компанії".

Як розповів виданню якийсь представник московської китайської діаспори, всі троє учасників "делегації Китаю до Криму" вже багато років живуть в Москві, тісно пов'язані один з одним і продають на оптово-роздрібних ринках "Москва" і "Садовод" товари легкої промисловості.

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"Насправді все троє учасників делегації до Криму вже багато років живуть у Москві і тут же займаються бізнесом, розповів представник московської китайської діаспори. За фото- і відеорепортажем про візит китайської делегації до Криму представники китайської бізнес-діаспори Москви опізнали своїх знайомих. Чень Шаньвень, Чень Юн і Чжао Кай, за твердженням джерел "Медузи", тісно пов'язані один з одним, вони продають товари легкої промисловості на оптово-роздрібних ринках "Москва" і "Садовод", - пише видання.