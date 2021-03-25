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Австрія (937) карантин (18171) COVID-19 (19763)

На сході Австрії не можна буде відвідувати магазини і перукарні без негативного тесту на COVID-19

На сході Австрії не можна буде відвідувати магазини і перукарні без негативного тесту на COVID-19

У трьох східних регіонах Австрії на початку квітня запроваджують жорсткий карантин, після нього для відвідування магазинів буде потрібен тест на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Kurier.

Локдаун запроваджується у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді з 1 по 6 квітня, через високу захворюваність на коронавірус і переповненість лікарень.

Будуть закриті магазини, крім продовольчих і аптек, а також підприємства сфери послуг. У місцях скупчення людей буде необхідно носити маски.

На підприємствах раз на тиждень проводитимуться тести на коронавірус. Після закінчення локдауну негативний тест буде необхідний для відвідування магазинів і перукарень.

Школярі залишаться на дистанційному навчанні до 9 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні COVID-вакцин у межах COVAX, - ОП

19 березня 2021 року голова МОЗ Німеччини Єнс Спан заявив, що Європі бракує вакцин проти коронавірусу.

20 березня стало відомо, що Євросоюз може заборонити експорт вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca, поки не будуть виконані внутрішні зобов'язання.

21 березня в Єврокомісії заявили, що ЄС не буде передавати вакцини проти COVID-19 країнам, що розвиваються, поки не вирішить проблем з поставками для себе.

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Топ коментарі
+6
трындец. не хочешь колоться - заставим.
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25.03.2021 10:07
+5
Они любят экспериментировать на людях. Алоизыч недаром оттуда родом.
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25.03.2021 10:31
+5
К сожалению дело тут не в банде. Этот спрут сидит внутри каждого человека.
Например абсолютно очевидно, что вводить комендантский час как средство противодействия вирусу абсурдно. Ночью люди спят, риск заражения и так минимален. Кроме того вечерние покупки из-за комендантского часа будут перенесены на дневное время и возникнет более высокая концентрация покупателей в магазинах. А это, в свою очередь, усилит риск заражения.
Так зачем же в куче стран Европы ввели этот самый комендантский час? Все очень просто - жажда власти у чиновников, желание подоминировать, навязать свою волю, почувствовать себя выше толпы. В общем, психологический кайф от власти.
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25.03.2021 10:34
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очень плохо, главное что бы до майских сняли
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25.03.2021 10:00 Відповісти
хочеш поїхать до Відня на філіжанку кави?
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25.03.2021 10:02 Відповісти
Да, еще на прошлые майские оплатили с кумовьями, и перенесли на год, из за карантина, похоже и в этом году облом будет
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26.03.2021 07:23 Відповісти
конспірологія! вдягніть шапочку з фольги
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25.03.2021 10:01 Відповісти
а у нас зелох в буковелях без маски рассекает
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25.03.2021 10:07 Відповісти
трындец. не хочешь колоться - заставим.
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25.03.2021 10:07 Відповісти
Маутхаузен коли ворота знов відкриє?Переносчики сторічних традицій демократії і толерантності.
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25.03.2021 10:12 Відповісти
ты за свой ГУЛАГ лучше волнуйся, который никогда не закрывался
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25.03.2021 10:14 Відповісти
Що робиться за парєбріком мене ще менше хвилює ніж ти,кацапська псіна.
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25.03.2021 10:17 Відповісти
Ну все вірно. Навіщо ті права та свободи і закони, які їх гарантують. Головне тести і вакцини фуфломіцини! Це тільки мені здається, що весь світ і держави в ньому знаходяться під зовнішнім керівництвом якогось злочинного спрута?
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25.03.2021 10:14 Відповісти
К сожалению дело тут не в банде. Этот спрут сидит внутри каждого человека.
Например абсолютно очевидно, что вводить комендантский час как средство противодействия вирусу абсурдно. Ночью люди спят, риск заражения и так минимален. Кроме того вечерние покупки из-за комендантского часа будут перенесены на дневное время и возникнет более высокая концентрация покупателей в магазинах. А это, в свою очередь, усилит риск заражения.
Так зачем же в куче стран Европы ввели этот самый комендантский час? Все очень просто - жажда власти у чиновников, желание подоминировать, навязать свою волю, почувствовать себя выше толпы. В общем, психологический кайф от власти.
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25.03.2021 10:34 Відповісти
Так вірно. Є і такі причини. Одні з....................
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25.03.2021 10:38 Відповісти
Легким порухом вимогу негативного тесту замінять вакцинним паспортом. Хочеш купити продуктів? Вколися експериментальною субстанцією. А ковідоупороті досі вважають це вигадкою і "теорією змови".
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25.03.2021 10:14 Відповісти
Я Вам больше скажу - не вздумайте в магазинах давать мерять температуру! Это не градусник, этот прибор стирает память. Один мой знакомый, который вернулся с научной конференции в Стокгольме, пошел за хлебом. Ему поднесли этот прибор ко лбу, якобы температуру померять, так вот вышел он из магазина с бутылкой водки. И это, ни минуточку, человек, который только с научной конференции вернулся!
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25.03.2021 10:24 Відповісти
Ті хто кричать що ви є хворобливим прибічником теорії змов, або це роблять, бо для цього найняті, або просто примітивні дебіли. Бо таким я кажу так - скільки існує людство стільки існують і змови. Змови в сімях, групах, колективах, організаціях, державах, світі. Змова це не теорія! Це реальність людського життя. Його постійний і невідємний елемент. Тому ідіть на Х*Й з вашими примітивними маніпуляціями. Ось так я відповідаю гнидам, що приймають участь у змовах і тим хто просто занадто примітивний, щоб все це розуміти.
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25.03.2021 10:28 Відповісти
Все правильно Вы говорите! Я бы еще добавил что людей, которые слышат только себя, считают свое мнение единственно верным и разбрасываются ху...ми на лево и направо, можно назвать безмозглыми долб...ми... Такие люди как раз и привели себе подобных к власти два года назад.
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25.03.2021 10:39 Відповісти
Все, що тобі залишається, це жартувати чи писати відверте безглуздя. Типова маніпуляція, щоб з реальної проблеми зробити посміховисько.
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25.03.2021 12:18 Відповісти
Троль, ты ещё здесь?
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25.03.2021 12:21 Відповісти
да нам ни до востока ни до запада не доехать из резервации
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25.03.2021 10:17 Відповісти
Они любят экспериментировать на людях. Алоизыч недаром оттуда родом.
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25.03.2021 10:31 Відповісти
И обратите внимание БЕСПЛАТНО И БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ. И результат в течении 20 минут
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25.03.2021 10:42 Відповісти
Потому что это цивилизованное общество и там нет недалекого быдла которое ходит и орет что никакого вируса нет а это все заговор Гереги, я умнее всех!
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25.03.2021 10:44 Відповісти
Ну як це безкоштовно? За це все заплачено з бюджету.Не має нічого безкоштовного.Навіть ті ж маски,якщо роздають безкоштовну,то вони закуплені за євро,в китайців,чи інших виробників.Та й якщо купити самому маску,то вона більше коштує,ніж в Україні.
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25.03.2021 14:16 Відповісти
Безвольные терпилы. Что тут скажешь?
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25.03.2021 10:45 Відповісти
Добавь что ты их всех на куе вертел...
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25.03.2021 10:48 Відповісти
Остатки погибающей цивилизации.
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25.03.2021 10:50 Відповісти
Эти терпилы живут в развитой стране имеют все жизненные и социальные блага и зп пару тысяч евро. А ты живешь в феодальном гос-ве и имеешь 500 евро и больше них..я. Так что это ещё надо разобраться кто терпила.
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25.03.2021 10:52 Відповісти
Скоро их пустят на паперть. Мелкому и среднему бизнесу трындец намечается.
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25.03.2021 10:54 Відповісти
Киселев еще сказал что над Америкой сжимаются тиски голода!
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25.03.2021 10:57 Відповісти
Я такие помои не смотрю, и тебе не советую. Есть сайт The World Bank: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii COVID-19 погрузит мировую экономику в наихудшую рецессию со времен Второй мировой войны . Там все есть.
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25.03.2021 11:18 Відповісти
Именно так и палятся троли!
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25.03.2021 11:26 Відповісти
Вот ты и спалился.
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25.03.2021 11:29 Відповісти
Меняй ник, Вася. Там твои сверху уже перерегестрируются...
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25.03.2021 11:31 Відповісти
Правильно, скоро еда будет только для уколотых
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25.03.2021 10:55 Відповісти
скоро номер на руке начнут ставить
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25.03.2021 11:08 Відповісти
И на урановые рудники всех отправят!
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25.03.2021 11:17 Відповісти
Як виявилось,практично в усіх країнах покидьки керують.Те що західні країни багаті,заслуга не теперішніх керманичів,а тих хто вже на пенсії,чи помер.Всім керманичам в світі від цього вірусу гірше не стало,а навіть краще.
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25.03.2021 14:11 Відповісти
Тепер як тваринам треба мати паспорта вакцинації від звичайних штамів грипу.
ЧОМУ ВІД ПЕРЕХВОРІВШИХ ****** НЕ ПОТРЕБУЮТЬ паспортів вакцинації?
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25.03.2021 14:32 Відповісти
Пам"ятаю, ще нещодавно, в коментарях, тут, на Цензорі, дехто, упорото вилупивши очі і бризкаючи піною, абсолютно не слухаючи ніяких аргументів, доводив мені про виключну "добровільність" вакцинації в "демократичній" Європі.
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25.03.2021 21:00 Відповісти
 
 