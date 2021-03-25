В Україні зафіксовано 587 випадків легких побічних реакцій на вакцину проти COVID-19, - МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії було зафіксовано 3 випадки, коли пацієнтам, які мають щеплення проти COVID-19, було необхідне спостереження лікаря або надання медичної допомоги.

Про це на онлайн-брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогодні було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцин. Йдеться про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому. Це передбачені реакції і побічні ефекти застосування вакцин, які тільки доводять те, що вакцина працює, організм готує імунну відповідь", - зазначив заступник голови МОЗ.

За словами Іващенка, також в Україні було зафіксовано 3 випадки, коли пацієнтам, які отримали вакцину, було необхідне тимчасове спостереження лікарями або надання відповідної медичної допомоги

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