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В Україні зафіксовано 587 випадків легких побічних реакцій на вакцину проти COVID-19, - МОЗ

В Україні зафіксовано 587 випадків легких побічних реакцій на вакцину проти COVID-19, - МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії було зафіксовано 3 випадки, коли пацієнтам, які мають щеплення проти COVID-19, було необхідне спостереження лікаря або надання медичної допомоги.

Про це на онлайн-брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогодні було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцин. Йдеться про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому. Це передбачені реакції і побічні ефекти застосування вакцин, які тільки доводять те, що вакцина працює, організм готує імунну відповідь", - зазначив заступник голови МОЗ.

За словами Іващенка, також в Україні було зафіксовано 3 випадки, коли пацієнтам, які отримали вакцину, було необхідне тимчасове спостереження лікарями або надання відповідної медичної допомоги

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград

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Топ коментарі
+7
В Украине зафиксировано 587 случаев легких побочных реакций на вакцину от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 36
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25.03.2021 10:07
+6
Щонайменше 2 смерті - це теж ЛЕГКІ побічні реакції.
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25.03.2021 10:12
+5
Легкие побочные это смерть без мучений?
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25.03.2021 10:12
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В Украине зафиксировано 587 случаев легких побочных реакций на вакцину от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 36
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25.03.2021 10:07 Відповісти
Щонайменше 2 смерті - це теж ЛЕГКІ побічні реакції.
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25.03.2021 10:12 Відповісти
Теща работает в больнице в Луцке. Говорит что побочка от вакцины почти у каждого. Сама лежала с температурой под 40 два дня, дикая головная боль, ломота, опухлость всего тела, тесть врач после вакцинации пил обезболивающие, которые не помогали температура была 38-39 воспалились все хронические болячки и вишенка на торте, как они сами говорят, что иммунитет резко падает и у них сухой кашель и поствакцинная температура 37.1-37.3 уже больше 10 дней. Скажем так, что треть вообще ни чего не чувствуют, треть переносит с легкой температурой и треть переносит очень тяжело. И еще врачи говорят, что скорее всего те, кто перенес вакцинацию очень легко на момент вакцинации уже имели антитела, так как уже переболели К-вирусом в легкой форме. Так что про всего 587 легких побочек это наглое и циничное ВРАНЬЕ мразей прибарахляющихся на смертях украинцев.
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25.03.2021 11:19 Відповісти
Легкие побочные это смерть без мучений?
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25.03.2021 10:12 Відповісти
Харьков. Вакцинация полным ходом!
"26 февраля ученики 4 класса школы № 166 на перемене стали свидетелями, как неизвестный мужчина сделал себе инъекцию на заднем дворе,прямо под окнами класса. Этот инцидент дети засняли с помощью мобильного телефона."
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25.03.2021 10:14 Відповісти
А на видео не видно было, у него побочные реакции до или после иньекции?
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25.03.2021 10:16 Відповісти
какой % из этих 587 случаев надуманных?
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25.03.2021 10:14 Відповісти
А какой % из этих случаев летальный?
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25.03.2021 10:57 Відповісти
пока 0 - нуль.
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25.03.2021 10:58 Відповісти
а важкі випадки зареєстрували робітники моргів.
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25.03.2021 10:15 Відповісти
Тяжкі не зареєстровані бо ідентифікуються як гостра серцева недостатність...
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25.03.2021 10:16 Відповісти
В Украине зафиксировано 587 случаев легких побочных реакций на вакцину от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 497
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25.03.2021 10:17 Відповісти
Жовті води в даному контексті асоціюються з морем мочі, якою деякі ******* лікуватися.а тут ціле місто показово.
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25.03.2021 10:33 Відповісти
Жовті Води город побрадім города Сакі
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25.03.2021 10:35 Відповісти
Голосовали па приколу....получите ИВЛ от Зеленского.....бугагагага
В Україні зафіксовано 587 випадків легких побічних реакцій на вакцину проти COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 700
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25.03.2021 11:05 Відповісти
Значит раза в 3 больше...
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25.03.2021 10:22 Відповісти
Говорят, что легкие побочные реакции влияют на алкоголь и табак, привился и бросил.
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25.03.2021 10:23 Відповісти
А чего сам Камикадзе по борьбе с микробом самолично ничего не сказал? помер возможно, слаба Аллаху?
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25.03.2021 10:29 Відповісти
Який сенс у цій брехні?
Вже відомо про 2 летальних випадки. Ще й Канада попердження зробила про тромби від ковідшилду.
Та й "вакцини" привезли таку кількість, що не вистачає на другу дозу для вакцинованих.
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25.03.2021 10:38 Відповісти
Теща работает в больнице в Луцке. Говорит что побочка от вакцины почти у каждого. Сама лежала с температурой под 40 два дня, дикая головная боль, ломота, опухлость всего тела, тесть врач после вакцинации пил обезболивающие, которые не помогали температура была 38-39 воспалились все хронические болячки и вишенка на торте, как они сами говорят, что иммунитет резко падает и у них сухой кашель и поствакцинная температура 37.1-37.3 уже больше 10 дней. Скажем так, что треть вообще ни чего не чувствуют, треть переносит с легкой температурой и треть переносит очень тяжело. И еще врачи говорят, что скорее всего те, кто перенес вакцинацию очень легко на момент вакцинации уже имели антитела, так как уже переболели К-вирусом в легкой форме. Так что про всего 587 легких побочек это ВРАНЬЕ!!!!!!!!!
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25.03.2021 11:17 Відповісти
 
 