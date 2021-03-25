В "Охматдиті" вперше провели трансплантацію нирки, - заступник міністра охорони здоров'я Іващенко
У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" вперше провели трансплантацію нирки.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У НДСЛ "Охматдит" вперше провели трансплантацію нирки для 14-річної дівчинки", - сказав він.
За словами заступника міністра, лікарня стала другим медзакладом, у якому одночасно проводяться трансплантації кісткового мозку і органів.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар25.03.2021 10:28 Відповісти Мені подобається 2
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