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НАБУ (4983) СЗР (110)

Справу про спричинення 2,2 млн грн збитків Службі зовнішньої розвідки направлено до суду, - НАБУ

Справу про спричинення 2,2 млн грн збитків Службі зовнішньої розвідки направлено до суду, - НАБУ

НАБУ і САП закінчили розслідування факту спричинення 2,2 млн грн збитку Службі зовнішньої розвідки України. 25 березня 2021 року обвинувальний акт щодо трьох осіб направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Обвинувачені у період із серпня по грудень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю. У результаті СЗРУ уклала з договір на постачання обладнання із одним із державних підприємств, яке не могло виконати домовленість. Всупереч нормативним документам СЗРУ внесла повну передплату, а обладнання не отримала. Кошти, які держпідприємство отримало від СЗРУ за непоставлене обладнання, його керівник легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності", - зазначають у НАБУ.

Ексзаступнику голови СЗР та ще одному чиновнику відомства повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, а колишньому в.о. директора держпідприємства - за ч.2 ст.364, а також ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.209 (легалізація здобутих злочинним шляхом майна) та ч.4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали з жовтня 2016 року.

25 лютого 2020 року учасникам злочину повідомили про підозру. А 16 квітня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

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Им что тоже стены обрисовали и табличку пытались сжечь?
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25.03.2021 10:31 Відповісти
Понять, обнять, простить - это же не краской на фасаде нехорошие слова писать
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25.03.2021 10:35 Відповісти
Шо це за літса?
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25.03.2021 10:42 Відповісти
Дивно, що вони досі з руками!
Чи Петро Олексійович збрехав? Та ні- маячня!
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25.03.2021 11:19 Відповісти
Ось звідки ноги ростуть у новини про ЧВК за участю агента НАБУ!
СБУ саме по вуха в корупційних схемах і намагається затулити рота НАБУ
Дуже прикро, якщо вже й СБУ злодії і крадії, то хто ж кого тоді має зупиняти?....
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25.03.2021 11:50 Відповісти
Ну, тоді- ой. Якщо вже СВР на бабло розводять то, про що говорити далі?
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25.03.2021 12:53 Відповісти
 
 