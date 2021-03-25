Справу про спричинення 2,2 млн грн збитків Службі зовнішньої розвідки направлено до суду, - НАБУ

НАБУ і САП закінчили розслідування факту спричинення 2,2 млн грн збитку Службі зовнішньої розвідки України. 25 березня 2021 року обвинувальний акт щодо трьох осіб направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Обвинувачені у період із серпня по грудень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю. У результаті СЗРУ уклала з договір на постачання обладнання із одним із державних підприємств, яке не могло виконати домовленість. Всупереч нормативним документам СЗРУ внесла повну передплату, а обладнання не отримала. Кошти, які держпідприємство отримало від СЗРУ за непоставлене обладнання, його керівник легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності", - зазначають у НАБУ.

Ексзаступнику голови СЗР та ще одному чиновнику відомства повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, а колишньому в.о. директора держпідприємства - за ч.2 ст.364, а також ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.209 (легалізація здобутих злочинним шляхом майна) та ч.4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали з жовтня 2016 року.

25 лютого 2020 року учасникам злочину повідомили про підозру. А 16 квітня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

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