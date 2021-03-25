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Проведемо лабораторний контроль китайської вакцини проти коронавірусу після отримання першої партії, - Степанов
Китайська вакцина після доставки в Україну пройде лабораторний контроль. Перша партія препарату становитиме 200 тисяч доз.
Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Перша партія 200 тисяч доз, після того, як привезуть вони мають пройти лабораторний контроль... Ми дуже швидко його проведемо, до 10 днів", - зазначив міністр.
Раніше Степанов заявив, що вакцина проти коронавірусу китайської компанії Sinovac (CoronaVac) має надійти в Україну до кінця березня.
Топ коментарі
+15 Oleg Khasyanov
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+5 violator
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ти позавчора розповідав, що його не буде, а от Данілов збирає РНБО у тому числі з питання введення жорсткого локдауну по усій країні..
Пока они будут "контролем" заниматься, срок годности закончится.
EFFICACY: 50.38% in Brazil trial, 83.5% in Turkey trial
DOSE: 2 doses, 2 weeks apart
TYPE: Muscle injection
STORAGE: Refrigerated
APPROVED FOR USE IN: China.
EMERGENCY USE IN: Azerbaijan, Brazil, Cambodia, Chile, Colombia, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Mexico, Philippines, Thailand, Turkey, Ukraine, Uruguay, Zimbabwe.