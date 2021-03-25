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Проведемо лабораторний контроль китайської вакцини проти коронавірусу після отримання першої партії, - Степанов

Проведемо лабораторний контроль китайської вакцини проти коронавірусу після отримання першої партії, - Степанов

Китайська вакцина після доставки в Україну пройде лабораторний контроль. Перша партія препарату становитиме 200 тисяч доз.

Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Перша партія 200 тисяч доз, після того, як привезуть вони мають пройти лабораторний контроль... Ми дуже швидко його проведемо, до 10 днів", - зазначив міністр.

Раніше Степанов заявив, що вакцина проти коронавірусу китайської компанії Sinovac (CoronaVac) має надійти в Україну до кінця березня.

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Топ коментарі
+15
А что должен выявить лабораторный контроль в вакцине?? Стерильность?! Чио?! Как лабораторный контроль выявит эффективность вакцины от ковида и безопасность прививаемых пациентов????! На кого рассчитаны заявления Степанова?
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25.03.2021 10:32
+5
Степанов черный плащ ( за 620 000 грн. )
Проведем лабораторный контроль китайской вакцины от коронавируса после получения первой партии, - Степанов - Цензор.НЕТ 5320
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25.03.2021 10:32
+5
Як завжди на ЗЕлохів.
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25.03.2021 10:34
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А по чем купили?
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25.03.2021 10:31 Відповісти
ваєнная тайна
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25.03.2021 10:32 Відповісти
за дорого
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25.03.2021 10:33 Відповісти
Бартер - вакцина на безвиз.
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25.03.2021 10:41 Відповісти
А какая разница? Главное теперь при пальтишке
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25.03.2021 10:42 Відповісти
Коли ми отримаємо американську вакцину?
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25.03.2021 10:31 Відповісти
ніколи.
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25.03.2021 10:32 Відповісти
Зєля обідилося на Байдена, тому і вакцину американську ніхто в Україну не замовить.
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25.03.2021 10:35 Відповісти
Я думаю, що проблема трохи в іншому. Зелені не можуть нажитися на американській вакцині. Там відкати не дають.
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25.03.2021 10:42 Відповісти
Нiкли,бо в нас э Степанов,Лекхiм,iндуси та комунiсти-маодзунiсти.
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25.03.2021 10:43 Відповісти
Степанов черный плащ ( за 620 000 грн. )
Проведем лабораторный контроль китайской вакцины от коронавируса после получения первой партии, - Степанов - Цензор.НЕТ 5320
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25.03.2021 10:32 Відповісти
угу... цікаво, скільки українців заплатять життя, за його "чорний плащ"...
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25.03.2021 10:45 Відповісти
А что должен выявить лабораторный контроль в вакцине?? Стерильность?! Чио?! Как лабораторный контроль выявит эффективность вакцины от ковида и безопасность прививаемых пациентов????! На кого рассчитаны заявления Степанова?
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25.03.2021 10:32 Відповісти
Як завжди на ЗЕлохів.
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25.03.2021 10:34 Відповісти
зато как красиво сказано.примерно как: Сомали проведет контроль над самолетом Ф-35. "Стебется" этот Стебанов и в лысину не дует)
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25.03.2021 10:37 Відповісти
Для лабораторії Пальчевського це не проблема, має досвід ще з весни 2019 року.
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25.03.2021 10:53 Відповісти
Хз,что они там собрались проверять.Степанов по принципу:"Аби не мовчки".
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25.03.2021 11:12 Відповісти
Анализ это типа поссал на вакцину,не почернела,знач можно жрать...
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25.03.2021 10:37 Відповісти
надо брать...хорошая куртка
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25.03.2021 10:41 Відповісти
На Лісовому ринку нова лабораторія.
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25.03.2021 10:42 Відповісти
стєпашка-звіздабол, так локдаун буде чи ні?
ти позавчора розповідав, що його не буде, а от Данілов збирає РНБО у тому числі з питання введення жорсткого локдауну по усій країні..
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25.03.2021 10:47 Відповісти
Будет, не сомневайтесь. При этих «специалистах» и при нашем народе полный локдаун стране гарантирован, ящитаю.
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25.03.2021 11:06 Відповісти
Подкину идейку надо у Китая еще и лабораторию купить для проверки, две пробирки и микроскоп по цене самолета Боинг
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25.03.2021 10:49 Відповісти
Проведемо лабораторний контроль китайської вакцини проти коронавірусу після отримання першої партії, - Степанов - Цензор.НЕТ 6104
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25.03.2021 11:02 Відповісти
Лабораторный контроль -- это на крысах, что ли?
Пока они будут "контролем" заниматься, срок годности закончится.
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25.03.2021 11:04 Відповісти
А лаборатория независимая или твоя личная ?
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25.03.2021 11:39 Відповісти
VACCINE NAME: CoronaVac (formerly PiCoVacc)
EFFICACY: 50.38% in Brazil trial, 83.5% in Turkey trial
DOSE: 2 doses, 2 weeks apart
TYPE: Muscle injection
STORAGE: Refrigerated
APPROVED FOR USE IN: China.
EMERGENCY USE IN: Azerbaijan, Brazil, Cambodia, Chile, Colombia, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Mexico, Philippines, Thailand, Turkey, Ukraine, Uruguay, Zimbabwe.
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25.03.2021 12:02 Відповісти
Не, таварищи дорогие, лучше уж индийскую!
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25.03.2021 12:18 Відповісти
сначала купим, потом проверим...
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25.03.2021 12:22 Відповісти
 
 