AstraZeneca знизила показник ефективності COVID-вакцини з 79% до 76%: захист від важких або критичних форм хвороби залишається 100%
Новий висновок зробили після того, як незалежна комісія в США звинуватила AstraZeneca в подачі неточних даних з метою просування безпеки своєї вакцини.
Компанія AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19, знизивши його до 76%, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Компанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76%.
Новий висновок зробили після того, як незалежна комісія у США звинуватила AstraZeneca у подачі неточних даних з метою просування безпечності своєї вакцини. Група заявила, що компанія не врахувала деякі випадки COVID-19 в дослідженні, і це може підірвати довіру до наукових висновків.
AstraZeneca заявила, що планує запросити дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях в США у найближчі тижні. Компанія також підтвердила, що вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, на 100% ефективна проти важких або критичних форм хвороби. Також йдеться про те, що вакцина показала ефективність 85% серед дорослих віком 65 років і старше.
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Сейчас все нормально
Высшая мерзость - это знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. И сегодня (24.03.21) один из слуг, а именно https://www.facebook.com/radutskyy/posts/292755879040344 Михаил Радуцкий намеренно соврал всем нам . Он заявил, что поставка новой партия вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в Украине. И это заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А заявил он подобное, после того, как появилась информация от Reuters:
"Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, https://www.reuters.com/article/idUSFWN2G701Q сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения. Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время», - сказал один из источников.
Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти для этих целей заказали у Serum Institute of India около 141 млн доз. «Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии», - добавил собеседник агентства.
И зная это, Радуцкий врёт нам в лицо. Это отвратительная мерзость совмещённая с трусостью признать, что именно моносброд, Зеленский и Кабмин изначально провалили все, что связано с вакцинацией в Украине из-за своих глупости, некомпетентности и алчности. Да, вина на них. И теперь, чтоб снять с себя ответственность и подтолкнуть людей к вакцинации Синоваком, мол ничего другого нет, эти мерзавцы сейчас манипулируют информацией и врут всем нам. Вот как к ним относиться после этого?
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