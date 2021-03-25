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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Київ (19120) Кличко (3477) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За добу в Києві через COVID-19 померли 35 осіб, видужали - 600, виявили 1267 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві підтверджено 1267 випадків захворювання на коронавірус (загалом 156 603).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли: 726 жінок віком від 18 до 95 років, 475 чоловіків віком від 18 до 91 року, 32 дівчинки від 1 до 17 років і 34 хлопчики від 1 тижня до 17 років.

Також зафіксовано 35 летальних випадків від вірусу (загалом 3198)

За добу госпіталізовано 144 хворих на COVID-19, 370 людей госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Водночас 600 осіб подолали коронавірус (всього 103 722).

Також читайте: Локдаун у Києві може стати ще жорсткішим, якщо не буде дотримано обмежень у транспорті, - Кличко

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (259), Дніпровському (165) та Деснянському (160) районах.

За добу в Києві через COVID-19 померли 35 осіб, видужали - 600, виявили 1267 нових випадків, - Кличко 01

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25.03.2021 10:35 Відповісти
нада падумать!
За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 35 человек, выздоровели - 600, выявили 1267 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 2206
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25.03.2021 10:37 Відповісти
Думай ТЕ.(С)
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25.03.2021 10:39 Відповісти
я ведь не из робких
все мне по плечу
крепкий и свирепый
вирус проучу
(сообщил Кличко и задумался о завтрашнем дне, заглянув во вчерашний, не только лишь наполовину, мало кто так и туда заглядывает как он да и то не всегда, а завтра, но не вчера, потому что сегодня день сегодняшний, а не какой-либо еще )
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25.03.2021 10:40 Відповісти
Заболевает в 2 раза больше, чем выздоравливают. Хоть тут ЗЕфилитики не обманули с турборежимом
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25.03.2021 10:41 Відповісти
 
 