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За добу в Києві через COVID-19 померли 35 осіб, видужали - 600, виявили 1267 нових випадків, - Кличко. КАРТА
За добу в Києві підтверджено 1267 випадків захворювання на коронавірус (загалом 156 603).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, захворіли: 726 жінок віком від 18 до 95 років, 475 чоловіків віком від 18 до 91 року, 32 дівчинки від 1 до 17 років і 34 хлопчики від 1 тижня до 17 років.
Також зафіксовано 35 летальних випадків від вірусу (загалом 3198)
За добу госпіталізовано 144 хворих на COVID-19, 370 людей госпіталізували з підозрою на коронавірус.
Водночас 600 осіб подолали коронавірус (всього 103 722).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (259), Дніпровському (165) та Деснянському (160) районах.
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все мне по плечу
крепкий и свирепый
вирус проучу
(сообщил Кличко и задумался о завтрашнем дне, заглянув во вчерашний, не только лишь наполовину, мало кто так и туда заглядывает как он да и то не всегда, а завтра, но не вчера, потому что сегодня день сегодняшний, а не какой-либо еще )