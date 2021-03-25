За добу в Києві через COVID-19 померли 35 осіб, видужали - 600, виявили 1267 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві підтверджено 1267 випадків захворювання на коронавірус (загалом 156 603).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли: 726 жінок віком від 18 до 95 років, 475 чоловіків віком від 18 до 91 року, 32 дівчинки від 1 до 17 років і 34 хлопчики від 1 тижня до 17 років.

Також зафіксовано 35 летальних випадків від вірусу (загалом 3198)

За добу госпіталізовано 144 хворих на COVID-19, 370 людей госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Водночас 600 осіб подолали коронавірус (всього 103 722).

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (259), Дніпровському (165) та Деснянському (160) районах.