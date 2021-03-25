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Бізнесу і працівникам у "червоних" зонах виплатять по 8 тис. грн і додатково суму з місцевого бюджету, - заступник голови ОП Тимошенко

Бізнесу і працівникам у

Кількість областей, які опинилися в "червоній" зоні буде збільшуватися, тому в ОП планують використовувати новий механізм компенсацій бізнесу і працівниками під час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Ця тема стала пріоритетною у вівторок на підготовчому засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад – органу, який уже став якісно новим майданчиком для ефективної координації дій з тим, щоб враховувати інтереси мешканців і великих міст, і маленьких селищ", - зазначив заступник голови ОП.

За його словами, не виключено, що в Україні кількість областей, які опиняться в "червоній зоні", буде збільшуватися. Саме тому зараз планують використовувати новий механізм компенсацій.

"З коштів державного бюджету виплачується 8000 гривень, також за рахунок місцевого бюджету додається ще сума, розмір якої повинен визначити орган місцевого самоврядування. Заявки, як і в грудні-січні, будуть прийматися через додаток "Дія". Упевнений, що центральна влада свої зобов'язання виконає. Чекаємо підтримку лідерів місцевих громад", - наголосив Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава готова виплатити підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн, - Шмигаль

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що одним із пріоритетів президентської програми є розвиток медичної інфраструктури. Планується, що в 2021 році буде побудовано або реконструйовано 177 приймальних відділень у лікарнях, які одночасно обладнуються сучасною медичною технікою для швидкого порятунку хворих.

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Топ коментарі
+4
Отара это те, кому сейчас что-то обещают выплатить и это явно не соевые. В бюджете денег нет........... но вы держитесь.
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25.03.2021 11:15
+3
Соєва отара пропонує нікому нічого не виплачувати, я вірно зрозумів?
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25.03.2021 11:11
+2
Какие добрые вазеленские, опять из местных бюджетов.
Государственную казну сами будуть дерибанить и дальше, вместе с Ахметом, Беней, Пинчуком.
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25.03.2021 11:06
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Бизнесу и работникам в "красных" зонах выплатят по 8 тыс. грн и дополнительно сумму из местного бюджета, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9616
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25.03.2021 11:05 Відповісти
Астанавите эту манну небесную! Астанавитэсь. Куда нам столько...
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25.03.2021 11:05 Відповісти
Если уж давать, то всем нужно давать. Я тоже плачу налоги - где мои 8000 ?
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25.03.2021 11:05 Відповісти
А где местные бюджеты возьмут деньги на эти выплаты? У них как бы нету всяких фондов...
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25.03.2021 11:06 Відповісти
Какие добрые вазеленские, опять из местных бюджетов.
Государственную казну сами будуть дерибанить и дальше, вместе с Ахметом, Беней, Пинчуком.
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25.03.2021 11:06 Відповісти
А читати вмієш . 8 (вісім ) штук з держбюджету + місцеві .
Чи аби пи....*?
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25.03.2021 11:12 Відповісти
О, адвокат єрмаків, татарових, бужанських підтягнувся. Такий же чорноротий.
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25.03.2021 11:16 Відповісти
На відміну від вас ...зекловун = барига !
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25.03.2021 11:21 Відповісти
Так, зекловун-барига.
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25.03.2021 11:24 Відповісти
Соєва отара пропонує нікому нічого не виплачувати, я вірно зрозумів?
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25.03.2021 11:11 Відповісти
Отара это те, кому сейчас что-то обещают выплатить и это явно не соевые. В бюджете денег нет........... но вы держитесь.
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25.03.2021 11:15 Відповісти
Дісно- на утримання соєвої отари вже нема, тому спробуй вивчитись хочаб на прибиральницю, або санітарку, бо у ковідних лікарнях бракує персоналу.
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25.03.2021 11:21 Відповісти
Вы свои проблемы решайте вместо того, чтобы советы раздавать.
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25.03.2021 13:00 Відповісти
Ми свої проблеми вирішили два роки тому, а от в казкових свідків секти 8 відсотків досі подгорає! Ви такі кумедні у своєму паланні! Тепер мерщій скачи до адміна й тупочи копитом, що тебе ображають!)))
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25.03.2021 14:45 Відповісти
Прошло почти 2 года, а у вас по-прежнему подгорает от одной только его фамилии. А теперь галопом на форум админов и если ТЫ ТАМ найдешь хоть один мой пост с личной жалобой хоть на одного человека - съем шляпу.
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25.03.2021 15:15 Відповісти
Єдине, що тут підгорає, то дупи вашої соєвої отари! В тебе манія величі! Ми з вас просто глузуємо!)))
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25.03.2021 15:27 Відповісти
Марно. Я не поддаюсь на провокации подобных тебе.
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25.03.2021 16:07 Відповісти
Ну, если лечение ковида стоит 100к гривен, то как бы и мало...
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25.03.2021 11:13 Відповісти
Бізнесу і працівникам у "червоних" зонах виплатять по 8 тис. грн і додатково суму з місцевого бюджету, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 633
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25.03.2021 11:29 Відповісти
Ключеве слово "з місцевого". ОП вже розпоряджається місцевими бюджетами? Це, як я вам скажу що, дам вам гроші але ви візьміть їх у тьоті Соні.
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25.03.2021 12:56 Відповісти
 
 