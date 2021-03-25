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Кабмін (13943) електроенергія (6014) Електрика (2041)

Кабмін продовжив до 1 травня фіксовану ціну на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт-год, - постанова

Кабмін продовжив до 1 травня фіксовану ціну на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт-год, - постанова

Кабінет Міністрів України постановою № 238 від 24 березня продовжив до 1 травня поточного року діючу ціну на електроенергію для населення. Зараз тариф становить 1,68 грн / кВт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну постанову Кабміну.

Згідно з постановою Кабміну, електроенергія, споживана на технічні цілі (наприклад, роботу котелень, ліфтів, освітлення дворів) в гуртожитках та багатоквартирних будинках, також буде оплачуватися за цим тарифом. За фіксованою ціною також будуть оплачувати дачні, садові, гаражно-будівельні кооперативи на технічні цілі та освітлення.

За наявності двозонних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23.00 до 7.00, за наявності тризонних лічильників - 1,5 фіксованої ціни з 8.00 до 11.00 і з 20.00 до 22.00 і 0,4 цієї ціни - з 23.00 до 7.00. У всіх інших часових проміжках оплачується повна вартість.

Також читайте: Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вихід, уряд має скористатися законними ресурсами для виплат своїх боргів, - експерт

Зазначимо, що вчора в ході засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що ціна на електроенергію для українців залишиться на рівні 1,68 грн за кВт.

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Топ коментарі
+13
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 2501
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25.03.2021 11:04
+11
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 2764
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25.03.2021 11:07
+10
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 1940
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25.03.2021 11:08
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Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 2501
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25.03.2021 11:04 Відповісти
Вы знаете как на убой ведут стадо овец? ............ Впереди идет матерый козел, а перед воротами скотобойни уходит в сторону. Ну кто виноват, что такого козла выбрали? Его нам в подарок не прислали, сами постарались.
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25.03.2021 11:10 Відповісти
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 7476
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25.03.2021 11:10 Відповісти
А после 1 мая еще в 2 раза поднимут
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25.03.2021 11:04 Відповісти
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 1940
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25.03.2021 11:08 Відповісти
Не обманет, это точно То, что он делает называется по-другому.
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25.03.2021 11:11 Відповісти
У кого электроотопление, какие у вас тарифы?
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25.03.2021 11:07 Відповісти
1.68
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25.03.2021 11:24 Відповісти
0,9гр/кВт днем и 0,45гр/кВт ночью єто за счет компенсации, а вообще 1,68гр/кВт
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25.03.2021 11:41 Відповісти
А эта компенсация автоматом начисляется? Просто у меня оформленное отопление и нету газа и рассчет 0.9 и 0,45 , но знаю что у некоторых дороже, наверное они не оформляли или есть газ.
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25.03.2021 11:55 Відповісти
компенсация была оформлена, уже 2-й месяц начисляют по полной 1.68. Это одесская обл.
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25.03.2021 14:43 Відповісти
Компенсация никак не оформляется. У кого тариф на ел.отопление оформлен до 31.декабря 2020г. компенсация начисляется автоматически, в начале месяца за предыдущий месяц.
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25.03.2021 19:10 Відповісти
Спасибо за обьяснение 💐
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25.03.2021 21:26 Відповісти
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 2764
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25.03.2021 11:07 Відповісти
Це саме те чого хотіли 73%. Шмигало хазяйствєннік, не то шо всякі гройсмани і прочі баригі
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25.03.2021 11:21 Відповісти
рінатліанідич після 1 травня своє візьме.
Так, ********?
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25.03.2021 11:24 Відповісти
Уже никто не вспоминает про 90 копеек за 100 киловатт. ТВАРИ!!!!!!
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25.03.2021 11:29 Відповісти
Кабмін продовжив до 1 травня фіксовану ціну на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт-год, - постанова - Цензор.НЕТ 2981
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25.03.2021 11:35 Відповісти
На рынке не могут продать дороже 1,15гр/кВт, а населению, с барского плеча, до 1мая оставят 1,68гр/кВт
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25.03.2021 11:44 Відповісти
Месяц назад подняли вдвое и щас делают видите-ли одолжение - не поднимут снова.
ну не тридварасы?)
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25.03.2021 11:44 Відповісти
Новость преподносится как Перемога
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25.03.2021 11:45 Відповісти
Кланяемся, благодетели вы наши!
Ваши навек зебараны с любовью.
А то что убрали 100 льготных, повысив этим цену почти в два раза, не вспоминают. Тварюки.
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25.03.2021 12:28 Відповісти
Зрада, но слабенькая, судя по к-ву комментов.
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25.03.2021 12:35 Відповісти
 
 