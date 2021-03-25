Кабмін продовжив до 1 травня фіксовану ціну на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт-год, - постанова

Кабінет Міністрів України постановою № 238 від 24 березня продовжив до 1 травня поточного року діючу ціну на електроенергію для населення. Зараз тариф становить 1,68 грн / кВт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну постанову Кабміну.

Згідно з постановою Кабміну, електроенергія, споживана на технічні цілі (наприклад, роботу котелень, ліфтів, освітлення дворів) в гуртожитках та багатоквартирних будинках, також буде оплачуватися за цим тарифом. За фіксованою ціною також будуть оплачувати дачні, садові, гаражно-будівельні кооперативи на технічні цілі та освітлення.

За наявності двозонних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23.00 до 7.00, за наявності тризонних лічильників - 1,5 фіксованої ціни з 8.00 до 11.00 і з 20.00 до 22.00 і 0,4 цієї ціни - з 23.00 до 7.00. У всіх інших часових проміжках оплачується повна вартість.

Також читайте: Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вихід, уряд має скористатися законними ресурсами для виплат своїх боргів, - експерт

Зазначимо, що вчора в ході засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що ціна на електроенергію для українців залишиться на рівні 1,68 грн за кВт.