Ситуація на Донбасі напружена і має тенденцію до загострення, - командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський

РФ використовує територію Донецької та Луганської областей як полігон для випробування нового озброєння. Ситуація на сході залишається напруженою і має тенденцію до загострення.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сказав на зустрічі з міністром національної оборони Туреччини генералом армії Хулусі Акаром та командувачем Сухопутних військ армійським генералом Умітом Дюндаром у ході свого візиту до Туреччини, зазначається на сторінці СВ ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"ЗС України протистоять терористичному угрупованню, до складу якого входять регулярні підрозділи ЗС РФ. Ситуація залишається напруженою і має тенденцію до загострення. Агресор використовує територію Донецької та Луганської областей, як полігон для випробовування нового озброєння. У той же час Україна, попри складну ситуацію, досягла значних успіхів в оснащенні Збройних Сил озброєнням та військовою технікою", - сказав Сирський.

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В ході зустрічі з міністром національної оборони Хулусі Акаром Сирський подякував за послідовну політичну підтримку України, невизнання окупації Криму, матеріально-технічну та фінансову допомогу ЗСУ, допомогу в лікуванні та реабілітації поранених військовослужбовців ЗСУ.

Під час зустрічі також йшлося про намір України вступити в НАТО.

"Ми зацікавлені у подальшій всебічній підтримці з боку Туреччини нашого стратегічного курсу на вступ до Північноатлантичного блоку", - зазначив генерал-полковник Сирський.

Як повідомлялося, Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський перебуває з візитом у Туреччині. Програма візиту, який триватиме до 26 березня, передбачає офіційні заходи в Анкарі та Стамбулі.



