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Ситуація на Донбасі напружена і має тенденцію до загострення, - командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський

Ситуація на Донбасі напружена і має тенденцію до загострення, - командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський

РФ використовує територію Донецької та Луганської областей як полігон для випробування нового озброєння. Ситуація на сході залишається напруженою і має тенденцію до загострення.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сказав на зустрічі з міністром національної оборони Туреччини генералом армії Хулусі Акаром та командувачем Сухопутних військ армійським генералом Умітом Дюндаром у ході свого візиту до Туреччини, зазначається на сторінці СВ ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"ЗС України протистоять терористичному угрупованню, до складу якого входять регулярні підрозділи ЗС РФ. Ситуація залишається напруженою і має тенденцію до загострення. Агресор використовує територію Донецької та Луганської областей, як полігон для випробовування нового озброєння. У той же час Україна, попри складну ситуацію, досягла значних успіхів в оснащенні Збройних Сил озброєнням та військовою технікою", - сказав Сирський.

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В ході зустрічі з міністром національної оборони Хулусі Акаром Сирський подякував за послідовну політичну підтримку України, невизнання окупації Криму, матеріально-технічну та фінансову допомогу ЗСУ, допомогу в лікуванні та реабілітації поранених військовослужбовців ЗСУ.

Під час зустрічі також йшлося про намір України вступити в НАТО.

"Ми зацікавлені у подальшій всебічній підтримці з боку Туреччини нашого стратегічного курсу на вступ до Північноатлантичного блоку", - зазначив генерал-полковник Сирський.

Як повідомлялося, Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський перебуває з візитом у Туреччині. Програма візиту, який триватиме до 26 березня, передбачає офіційні заходи в Анкарі та Стамбулі.

Ситуація на Донбасі напружена і має тенденцію до загострення, - командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський 01
Ситуація на Донбасі напружена і має тенденцію до загострення, - командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський 02

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Топ коментарі
+3
Ситуация на Донбассе напряженная и имеет тенденцию к обострению, - командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский - Цензор.НЕТ 7221
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25.03.2021 11:11
+3
Некогда воевать Зебилам поворовать бы еще
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25.03.2021 11:14
+2
Я ж казав шо Домбас стане полігоном для випробування нових озброєнь. Домбасяни думали що війна буде десь там, а вона завітала туди де її звали.
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25.03.2021 11:19
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Пора владі зрозуміти, що завершити війну можливо лише при капітуляції України, при здачі українського суверенітету..
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25.03.2021 11:11 Відповісти
Пока у власти кремлевские шавки Демченко Татаров и тд. капитуляция продолжится
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25.03.2021 11:16 Відповісти
Пора владі зрозуміти , що ніякої перемоги не буде поки вороги і "пораженцы" не будуть ізольовані, а як буде відкрита агресія РФ, то обов'язково розстріляні перед шеренгою,,як вороги України?!!
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25.03.2021 13:05 Відповісти
Ситуация на Донбассе напряженная и имеет тенденцию к обострению, - командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский - Цензор.НЕТ 7221
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25.03.2021 11:11 Відповісти
Тупая фотка!!!! Дебил ты и фотки дебильные!!!
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25.03.2021 11:18 Відповісти
а той організм, що таке сказав - він дуже гострий, сміливий та обізнаний у військовій справі?
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25.03.2021 11:26 Відповісти
Некогда воевать Зебилам поворовать бы еще
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25.03.2021 11:14 Відповісти
Да-а-а, блииин, невовремя-то как! И к ***** с просьбой повременить ну хоть ещё чуть-чуть не подкатишь...
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25.03.2021 11:17 Відповісти
россия готовится к большой войне https://youtu.be/czo25XKrs4w
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25.03.2021 11:14 Відповісти
Я ж казав шо Домбас стане полігоном для випробування нових озброєнь. Домбасяни думали що війна буде десь там, а вона завітала туди де її звали.
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25.03.2021 11:19 Відповісти
А що нам з цього приводу скажуть пани кравчук та кучма, які зробили одну набільших зрад в історії України та її народу. здали третій в світі ядерний арсенал за папірець і карт бланш на розкрадання власної держави.
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25.03.2021 11:23 Відповісти
Командующий не в теме. Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. /Война на Донбассе может завершиться в любой день: мы уже значительно продвинулись, - Зеленский
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25.03.2021 11:26 Відповісти
є ще новини: свинособаки ідуть накуй та в спам.
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25.03.2021 11:34 Відповісти
Потихеньку розкажіть про це переляканому гному з вулиці Банкова.
Бо якщо почнеться щось серйозне (а є ознаки, що до цього йде), то він же ж помре від страху
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25.03.2021 11:32 Відповісти
"Мы заинтересованы в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны Турции нашего стратегического курса на вступление в Североатлантический блок", - отметил генерал-полковник Сырский. После покупки рашистских с-400 ,никто в НАТО не будет больше слушать о чем говорит турок- оглу .
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25.03.2021 11:55 Відповісти
 
 