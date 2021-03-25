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тарифи (1925) економіка (913)

Ситуація зі зростанням тарифів очікувана: українське суспільство не має сформованої ринкової економіки й усвідомленого права власності, - експерт

Ситуація зі зростанням тарифів очікувана: українське суспільство не має сформованої ринкової економіки й усвідомленого права власності, - експерт

Ситуація зі зростанням тарифів в Україні є очікуваною, оскільки українське суспільство нібито не має сформованої ринкової економіки й усвідомленого права власності.

Таку думку в ефірі на Youtube-каналі "А шо так можна було?" висловив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов. Зокрема, так він відповів на запитання чи є нормальними тарифи щодо зарплат і пенсій.

"Я не знаю, нормальна в сенсі очікувана чи така яка говорила би щось позитивне про стан справ в країні, ну, ситуація очікувана. Тут навіть, знаєте, якби у нас був баланс між доходами і вартістю комуналки на користь доходів, тому що часто у нас це трапляється навпаки, ну є багато історій, да, про те, що у людей там, не знаю, пенсія менша, ніж там рахунки за тепло, є такі історії", – зазначив він.

На його переконання Україні за 30 років досі не вдалося вирішити це питання, оскільки наше суспільство не має сформованої ринкової економіки, усвідомленого права власності тощо.

"Ми трансформуємося з радянського суспільства до суспільства, яке живе в умовах ринкової економіки і приватної власності. У нас же ж не тільки комуналка дорого коштує, на думку багатьох людей, у нас і всі продукти дорого коштують, і так далі, і так далі. Навіть якби наші люди отримували більше грошей, все одно вони б говорили, що все навколо дорого, тому що ми от в цьому етапі, коли люди ще не усвідомили, що економіка нормально працює тоді, коли надавачі послуг надають нормальні послуги, а споживачі послуг за це надають нормальну плату. Тільки так це може функціонувати. Але ми поки що далекі від розуміння цього і тому, да, ми маємо такі цифри", – зазначив Шаповалов.

За його словами, нормативно-правову базу, яка регулює питання тарифів не можна змінити миттєво, вона ухвалюється на певний термін.

"Якщо 5 років тому було взято якийсь, не знаю, там кредит в МВФ, умовно кажучи, то нова влада не може відмовитися від того, щоб віддавати відсотки по цьому кредиту. Тобто це тяглий процес", – наголосив він.

Зазначимо: Youtube-канал #А шо так можна було? працює в Україні з минулого року, його завданням автори називають висміювання неадекватних або нелогічних дій, які здійснює українська влада або особи. "А шо так можна було?" - запитують у своєму блозі його автори.

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Топ коментарі
+14
Ситуация с ростом тарифов ожидаема: украинское общество не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, - эксперт - Цензор.НЕТ 2546
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25.03.2021 11:27
+9
Ситуация с ростом тарифов ожидаема: украинское общество не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, - эксперт - Цензор.НЕТ 1419
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25.03.2021 11:27
+7
73% ХОДИЛИ НА 95-КВ ПОСМЕЯТЬСЯ, А ТЕПЕРЬ 95-КВ. СМЕЕТСЯ НАД 73%.
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25.03.2021 11:28
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Ситуация с ростом тарифов ожидаема: украинское общество не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, - эксперт - Цензор.НЕТ 2546
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25.03.2021 11:27 Відповісти
Ситуация с ростом тарифов ожидаема: украинское общество не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, - эксперт - Цензор.НЕТ 1419
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25.03.2021 11:27 Відповісти
73% ХОДИЛИ НА 95-КВ ПОСМЕЯТЬСЯ, А ТЕПЕРЬ 95-КВ. СМЕЕТСЯ НАД 73%.
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25.03.2021 11:28 Відповісти
намолол шо попало
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25.03.2021 11:29 Відповісти
Це як словами поета - "люди мучились мов в пеклі, у ярмі стогнали люди, і здавалось що до віку отака неволя буде". Можна сказати, що пророчі слова відносно тарифів.
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25.03.2021 15:08 Відповісти
Эксперт с ютуб канала.... А элехторат сидит, глаза округляются, слюна на рубашку капает а перед глазами Петя перекидывает через забор мешки с наворованными деньгами!
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25.03.2021 11:30 Відповісти
не гоните, на этой ветке большинство разбирается в рыночных отношениях, ПОЕХАЛИ.
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25.03.2021 11:30 Відповісти
небо синее потому, что оно синее, а вода мокрая, потому, что она мокрая. все я эксперт.
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25.03.2021 11:30 Відповісти
Ну все, можешь идти грант от ЕС или США получить и выступать в ютубе
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25.03.2021 11:36 Відповісти
Ситуація зі зростанням тарифів очікувана: українське суспільство не має сформованої ринкової економіки й усвідомленого права власності, - експерт - Цензор.НЕТ 5060
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25.03.2021 12:06 Відповісти
Ну куди тим 73 % вим! До ринкових понять!Вони па панятіям.

Вони ж не розуміють для чого зупинили атомні станції з найдешевшою енергією і почали купувати у Россії (Білорусі) дорожче!

Вони ж не розуміють для чого урівняли тарифи коли платять однаково, хто використає 100 Квт і хто більше 300! (Раніше, ті що багато використовували платили більше середнього, тепер фактично, їм компенсують всі інші).
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25.03.2021 12:07 Відповісти
Ітіть, до експердів почало доходити що, в Україні не існує ринкової економіки! Я тут роками пишу що, у нас сформувалася неофеодальна система відносин за якої в теорії не може бути ні ринку, ні капіталізму. А у них тільки но почали з'являтися якісь смутні підозри.
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25.03.2021 13:08 Відповісти
Вот это иксперд! Поток слов.
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25.03.2021 18:58 Відповісти
 
 