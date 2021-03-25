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Німеччина живе в новій пандемії, - Меркель про поширення "британського" штаму коронавірусу

Німеччина живе в новій пандемії, - Меркель про поширення

ФРН переживає "нову пандемію" COVID-19 через поширення "британської" мутації вірусу, яка заразніша й агресивніша.

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, виступаючи з урядовою заявою в бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"По суті, ми живемо в новій пандемії, і дія попередніх локдаунів, якби у нас був тільки старий вірус, було б сьогодні таким, що у нас би в Німеччині зараз індекс зараження був би набагато менше 50 (нових випадків на 100 тис. чол.). Цього не відбувається, тому що ця (британська) мутація агресивніша і заразніша", - сказала Меркель

Уряд хоче почати пом'якшення суспільних обмежень тільки тоді, коли зростання зараження за сім днів становитиме менше 50 нових випадків коронавірусу на 100 тис. осіб.

Також читайте: Жорсткий карантин у Німеччині продовжено до 18 квітня, - Меркель

"Ми перебуваємо у фазі наростального зростання", - додала Меркель.

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Топ коментарі
+3
Выходит у подорожника эффективность больше чем у вакцЫн ?
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25.03.2021 11:41
+2
Меркель срочно северный поток достраивай и лижи жопу ***** !!!!!!!!,,,,,,
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25.03.2021 11:41
+1
Нет никакого вируса. И вообще вокруг голограмма.
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25.03.2021 11:49
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Странная болезнь!!! Не простой это вирус!!!
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25.03.2021 11:39 Відповісти
Искусственно созданный, поэтому его поведение не предсказуемо
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25.03.2021 12:54 Відповісти
Выходит у подорожника эффективность больше чем у вакцЫн ?
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25.03.2021 11:41 Відповісти
Меркель срочно северный поток достраивай и лижи жопу ***** !!!!!!!!,,,,,,
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25.03.2021 11:41 Відповісти
интересно, коронавирус и индийские йоги? как там они? ))
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25.03.2021 11:47 Відповісти
Классная актриса. Это надо же уметь так врать не краснеючи.
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25.03.2021 11:48 Відповісти
Нет никакого вируса. И вообще вокруг голограмма.
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25.03.2021 11:49 Відповісти
нєа.. фсьо фокруг Матріца.
Німеччина живе в новій пандемії, - Меркель про поширення "британського" штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 5923
Красная-"спутнік 5"
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25.03.2021 12:42 Відповісти
це початок армагедону
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25.03.2021 12:03 Відповісти
Армагедеца
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25.03.2021 12:55 Відповісти
 
 