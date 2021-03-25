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Точно зробимо так, щоб законопроєкт про сім ознак трудових відносин був "похований", - "Слуга народу" Арахамія

Точно зробимо так, щоб законопроєкт про сім ознак трудових відносин був

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв "поховати" законопроєкт №5054 "Про сім ознак трудових відносин" і не дати парламенту за нього проголосувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це парламентар заявив під час онлайн-конференції щодо проєкту закону України №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки України" (про "Дія.City").

"Участь у "Дія City" добровільна. Я хочу зараз публічно пообіцяти: я знайшов законопроєкт №5054 про сім ознак трудових відносин, і ми точно зробимо так, щоб "поховати" цей законопроєкт у Верховній Раді. Це в моїх компетенціях, і якщо це буде дійсно важко зробити, я особисто зареєструю десяток тисяч правок, і ми це точно "поховаємо" у Верховній Раді", - зазначив Арахамія.

За його словами, низка IT-компаній побоюються впливу законопроєкту №5054 на роботу "Дія Сіті", проте, на його думку, цього не станеться.

Арахамія підкреслив, що Міністерство цифрової трансформації України також підтримує таку позицію щодо законопроєкту про "сім ознак трудових відносин".

"Дія.City" - це віртуальна зона, яка поширюється на всю країну. І справді, участь у ній - добровільна", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звільнення виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат було умовою поставки Pfizer в Україну, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Хламідія мальдівська.
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25.03.2021 11:40
+9
а не легче с зелеными так поступить? - "похоронить"
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25.03.2021 11:41
+9
Точно сделаем так, чтобы законопроект о семи признаках трудовых отношений был "похоронен", - "Слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1410
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25.03.2021 11:42
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Если хламидия против, знач нада делать все наоборот и голосовать за
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25.03.2021 11:39 Відповісти
Зелень гробовщики України.
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25.03.2021 11:39 Відповісти
Хламідія мальдівська.
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25.03.2021 11:40 Відповісти
да шо вы говорите))
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25.03.2021 11:41 Відповісти
Точно сделаем так, чтобы законопроект о семи признаках трудовых отношений был "похоронен", - "Слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1410
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25.03.2021 11:42 Відповісти
Порошенко было можно, а Арахамии нельзя?
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25.03.2021 11:53 Відповісти
Так вы ж вовсю орали "парашенкамальдивыкококо"
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25.03.2021 13:00 Відповісти
арахмидия
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25.03.2021 11:48 Відповісти
а не легче с зелеными так поступить? - "похоронить"
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25.03.2021 11:41 Відповісти
Вот тут он прав, а похоронят, без сомнения и все.
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25.03.2021 11:45 Відповісти
арахамия "семь источников и семь признаков трудовых отношений" изд.2 дополненное.
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25.03.2021 11:51 Відповісти
До чого докотилася Україна. Якась тупа Ара-хламідія запевняє, що тупо хер ложить на Верховну раду, як законодавчий орган України. Тобто, через дії цього тупого, огидного, гімняного організма, можуть не пройти якісь закони, що потрібні Україні, а не влаштовують цього глиста
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25.03.2021 11:56 Відповісти
https://tverezo.info/post/133175

Протиріччя, які не бентежать зелених.Олександр Костюк
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25.03.2021 12:00 Відповісти
Украина при президенте-бездаре Зеленском стремительно катится в пропасть - политолог 25 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd.html#comments Комментарии: 1
Точно сделаем так, чтобы законопроект о семи признаках трудовых отношений был "похоронен", - "Слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1105

Точно сделаем так, чтобы законопроект о семи признаках трудовых отношений был "похоронен", - "Слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1013«Зеленая» власть за два года довела страну до полного коллапса. Тотальная некомпетентность президента, премьер-министра и всего Кабмина привела к ликвидации самого процесса государственного управления. И особо четко это видно в полностью проваленной борьбе с коронавирусом. Что привело к очередному жесткому карантину - и вновь ставит на грань выживания малый и средний бизнес. При этом очередной локдаун никак комплексно не решает проблемы уменьшения заболеваний и смертей от ковида, провала вакцинации, отсутствия мест в больницах и плачевного положения медиков.
Столь жесткие оценки https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Главная вина «зеленой» власти заключается в том, что она пытается имитировать реакцию на последствия своей же некомпетентности и сознательной бездеятельности. Хотя коронавирус в стране уже больше года и многие важные шаги можно было превентивно реализовать. Мы же ходим по замкнутому кругу «увеличение заболеваний-локдаун».
Именно об этом в интервью одному из телеканалов в среду вновь говорила лидер оппозиции и дважды премьер-министр Юлия Тимошенко. Которая еще с осени прошлого года предложила конкретные шаги по борьбе с коронавирусом и поддержки бизнеса, страдающего от ограничительных мер.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.html Тимошенко: у нас есть план, как реально помочь предпринимателям при локдауне. Видео
Во-первых, в Раде находится законопроект «Батькивщины» №4008, который полностью прописывает, как надо власти помогать малому и среднему бизнесу. Это и уменьшение процентов по кредитам, и налоговые послабления, и реальная компенсация во время карантинов по европейским принципам.
То есть люди должны чувствовать себя защищенными. А не понимать: любой карантин или локдаун сразу оставляет тебя без работы и средств для пропитания. Не говоря уже про невозможность платить по драконовским тарифам этой антисоциальной власти.
А выплаты Шмыгаля-Зеленского ФОПам по 8 тыс грн - это позорная копеечная имитация «помощи» малому и среднему бизнесу, который власть уничтожает в интересах олигархов. И даже не скрывает.
Во-вторых, еще в прошлом году было принято постановление Рады, написанное Тимошенко, в котором конкретно прописаны для Кабмина механизмы и протоколы по борьбе с ковидом.
Четко указано: необходимо, чтобы заболевшие ковидом люди оставались дома. И им оказывали помощь. А не заставляли больных людей ездить к семейным врачам или сдавать за свой счет ПЦР-тесты. Заражая по дороге всех окружающих.
В итоге в реальности никто не знает, сколько украинцев болеют коронавирусом и сколько переболело.
В-третьих, именно в постановлении Рады записано было о необходимости начать разработку украинской вакцины от коронавируса. И немедленно выделить на эти цели деньги из ковид-фонда, созданного весной.
Что в итоге? Наши ученые пришли к президенту и в СНБО - и их там «отфутболили». Ясное дело, деньги на борьбу с ковидом «закатали» в асфальт. А теперь мы пришли к тому, что Европа говорит: у нас нет лишней вакцины, чтобы помогать Украине. При этом свою вакцину для своих людей разработали уже многие страны. Включая - африканские.
В-четвертых, Тимошенко подчеркивает: власть полностью провалила поддержку наших медиков во время ковида. А эти люди, по сути, находятся на втором фронте.
И ковид-доплаты, обещанные властью, выплачиваются совершенно по дискриминационному принципу. Чтобы как можно меньше врачей их получили.
В-пятых, «зеленая» власть ничего не сделала для того, чтобы обеспечить страну необходимым количеством качественной вакцины.
Власть банально самоустранилась от закупок вакцины в 2020 году. В то время как премьер Израиля буквально «выгрыз» необходимые многомиллионные дозы вакцины «Пфайзер». И, если бы премьером была Тимошенко, то мы бы увидели и у нас подобное поведение настоящего лидера.
А ведь начатая вакцинация в декабре-январе не допустила бы в Украине такой рекордный за все время пик заболеваемости коронавируса, как происходит в конце марта.
В целом же из-за некомпетентной «зеленой» власти мы находимся еще в более плачевной положении, чем год назад. Когда коронавирус только начинался и никто не знал, как с ним бороться. Сейчас во всем мире уже знают.
Только у нас все наоборот. Самые высокие в Европе и в мире темпы заболеваемости. Самые низкие в мире темпы вакцинации. Переполненные больницы. Умирающие украинцы. Злые и голодные люди, которых очередным карантином оставили без работы.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84.html Тимошенко: провал вакцинации и «тарифный» грабеж - последствия коррупции и бездарности. Видео
Страна продолжает катиться в пропасть. Страну и людей надо срочно спасать. Но президент с упорством камикадзе продолжает держаться за комфортный для себя и полностью некомпетентный Кабмин Шмыгаля. В надежде, что все проблемы рассосутся сами собой.
Но этого уже не произойдет. Дальше только социальные взрывы и хаос. Это надо Зеленскому в воюющей стране?

И о ситуации в стране при Зеленском: Точно сделаем так, чтобы законопроект о семи признаках трудовых отношений был "похоронен", - "Слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7815
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25.03.2021 12:00 Відповісти
Он недоволен тем, что этот закон не позволит IT компаниям мухлевать на "сотрудниках"....
Почему я "сотрудники" взял в кавычки...
Потому, что НЕТ у них сотрудников, все программисты у низ частные предприниматели, за которые компании как будто не отвечают ...В том числе и в социальных вопросах... Отпусках в том числе... Например отпуска там в 2 раза короче, чем предусмотрено законом... А не нравится - выкинут за двери БЕЗ всякого закона - ты же не сторудник...
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25.03.2021 16:48 Відповісти
 
 