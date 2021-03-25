Точно зробимо так, щоб законопроєкт про сім ознак трудових відносин був "похований", - "Слуга народу" Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв "поховати" законопроєкт №5054 "Про сім ознак трудових відносин" і не дати парламенту за нього проголосувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це парламентар заявив під час онлайн-конференції щодо проєкту закону України №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки України" (про "Дія.City").

"Участь у "Дія City" добровільна. Я хочу зараз публічно пообіцяти: я знайшов законопроєкт №5054 про сім ознак трудових відносин, і ми точно зробимо так, щоб "поховати" цей законопроєкт у Верховній Раді. Це в моїх компетенціях, і якщо це буде дійсно важко зробити, я особисто зареєструю десяток тисяч правок, і ми це точно "поховаємо" у Верховній Раді", - зазначив Арахамія.

За його словами, низка IT-компаній побоюються впливу законопроєкту №5054 на роботу "Дія Сіті", проте, на його думку, цього не станеться.

Арахамія підкреслив, що Міністерство цифрової трансформації України також підтримує таку позицію щодо законопроєкту про "сім ознак трудових відносин".

"Дія.City" - це віртуальна зона, яка поширюється на всю країну. І справді, участь у ній - добровільна", - додав він.

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