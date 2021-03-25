Саміт ЄС обговорить створення єдиних сертифікатів вакцинації, які мають з'явитися до літа, - Меркель
Саміт ЄС, який відбудеться 25 і 26 березня, обговорить створення єдиних паспортів вакцинації для громадян Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
"Ми будемо говорити про нові кроки з розвитку так званого цифрового зеленого сертифіката, який повинен з'явитися до літа і з яким можна буде далі вести облік того, була людина щеплена чи ні", - сказала Меркель у четвер, виступаючи з урядовою заявою в бундестазі.
За її словами, паралельно політичним аспектам створення такого паспорта будуть опрацьовуватися технічні аспекти.
"Це нелегке завдання, тому що ми повинні визначити, які права пов'язані з цим сертифікатом", - сказала вона.
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