Саміт ЄС обговорить створення єдиних сертифікатів вакцинації, які мають з'явитися до літа, - Меркель

Саміт ЄС, який відбудеться 25 і 26 березня, обговорить створення єдиних паспортів вакцинації для громадян Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

"Ми будемо говорити про нові кроки з розвитку так званого цифрового зеленого сертифіката, який повинен з'явитися до літа і з яким можна буде далі вести облік того, була людина щеплена чи ні", - сказала Меркель у четвер, виступаючи з урядовою заявою в бундестазі.

За її словами, паралельно політичним аспектам створення такого паспорта будуть опрацьовуватися технічні аспекти.

"Це нелегке завдання, тому що ми повинні визначити, які права пов'язані з цим сертифікатом", - сказала вона.

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