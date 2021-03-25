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Саміт ЄС обговорить створення єдиних сертифікатів вакцинації, які мають з'явитися до літа, - Меркель

Саміт ЄС обговорить створення єдиних сертифікатів вакцинації, які мають з'явитися до літа, - Меркель

Саміт ЄС, який відбудеться 25 і 26 березня, обговорить створення єдиних паспортів вакцинації для громадян Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

"Ми будемо говорити про нові кроки з розвитку так званого цифрового зеленого сертифіката, який повинен з'явитися до літа і з яким можна буде далі вести облік того, була людина щеплена чи ні", - сказала Меркель у четвер, виступаючи з урядовою заявою в бундестазі.

За її словами, паралельно політичним аспектам створення такого паспорта будуть опрацьовуватися технічні аспекти.

"Це нелегке завдання, тому що ми повинні визначити, які права пов'язані з цим сертифікатом", - сказала вона.

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Тролятина, стройся на перекличку!
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25.03.2021 11:45 Відповісти
Ну ничем из них фашизм не вытравить. Бомбили их, судили их, перевоспитывали - всё без толку.
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25.03.2021 11:46 Відповісти
Много текста, боец, сказал первый и вернулся в строй!
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25.03.2021 11:47 Відповісти
Трепещи и бойся. Дедущка Джейкоб медальку подарит.
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25.03.2021 11:49 Відповісти
Что за разговорчики в строю?! Фамилия, боец?!
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25.03.2021 11:51 Відповісти
Осиновый кол тебе боец.
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25.03.2021 11:59 Відповісти
*****?
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25.03.2021 12:07 Відповісти
оце вам з вашим ковішилдом і кава у Відні.. і всі шляхи ведуть у Залізний порт..
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25.03.2021 12:37 Відповісти
 
 