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Пінчук (373) Електрика (2041)

Компанія Пінчука законтрактувала на квітень поставки електроенергії з Білоруської АЕС Лукашенка

Компанія Пінчука законтрактувала на квітень поставки електроенергії з Білоруської АЕС Лукашенка

Компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука отримала доступ до міждержавних мереж для поставок електроенергії з Білоруської АЕС в Україну протягом квітня.

Про це свідчать результати аукціону НЕК "Укренерго" з доступу до міждержавних перетинів з 1 до 30 квітня 2021 року.

Компанія Пінчука отримала доступ до перерізу 30 МВт протягом усього місяця. "Дніпросталь-Енерго" першою почала закупівлю електроенергії з Білоруської АЕС ще в січні 2021 року, викупивши доступ до перерізу на денних аукціонах. Незабаром на тлі суспільної критики закупівель струму на Білоруській АЕС режиму Олександра Лукашенка, компанія "Дніпросталь-Енерго" на деякий час припинила самостійно викуповувати міждержавні перерізи з Білоруссю.

Нагадаємо, 11 лютого Європейська комісія прийняла резолюцію щодо Білоруської АЕС, зажадавши зупинки її експлуатації через загрозу для безпеки регіону. За словами колишнього посла Литви в Україні Пятраса Вайтекунаса, це рішення Єврокомісії може привести до введення санкцій щодо контрагентів АЕС, в тому числі компанії "Інтерпайп" - власника "Дніпросталь-Енерго" як одного з основних імпортерів білоруської атомної енергії в Україні. 18 березня Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а 19 березня з аналогічним закликом зупинити закупівлю струму на Білоруської АЕС у Верховній Раді України виступив президент Литви Гітанас Науседа.

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Топ коментарі
+11
надо спрашивать, в первую очередь, с тех кто разрешил такое - клоун и К - вот, кто виноват, в первую очередь
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25.03.2021 11:59
+11
При Порохе Куйла послали с его газом, и электроэнергию не покупали у репоедов.
Что не так, ЗЕбанутые? Опять Порошенко виноват, что вы обосрались?
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25.03.2021 12:04
+8
Реально дебилы. Все вводят санкции, мы сотрудничаем
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25.03.2021 11:59
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надо спрашивать, в первую очередь, с тех кто разрешил такое - клоун и К - вот, кто виноват, в первую очередь
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25.03.2021 11:59 Відповісти
Реально дебилы. Все вводят санкции, мы сотрудничаем
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25.03.2021 11:59 Відповісти
Не мы, а они.
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25.03.2021 12:04 Відповісти
Нее не мы .а зеленые дебилы
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25.03.2021 12:45 Відповісти
срал г.пинчук на всех в евросоюзе и на президента Украины в частности с его поручениями..., кто платит, тот и заказывает танцы...
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25.03.2021 12:00 Відповісти
Шах и мат вам, порохоботы!
И ЗЕ тут не при чём!
Это всё пинчуки, а не ЗЕ!
Компания Пинчука законтрактовала на апрель поставки электроэнергии с Белорусской АЭС Лукашенко - Цензор.НЕТ 7315
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25.03.2021 12:04 Відповісти
Ленка, не бей посуду, бубочка не доцарствует свои 5 лет, через годик будет на земле обетованной угощать тебя кошерной мацой..
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25.03.2021 12:10 Відповісти
При Порохе Куйла послали с его газом, и электроэнергию не покупали у репоедов.
Что не так, ЗЕбанутые? Опять Порошенко виноват, что вы обосрались?
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25.03.2021 12:04 Відповісти
А хто у Крим постачав ?
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25.03.2021 12:07 Відповісти
пора валить электроопоры.
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25.03.2021 12:04 Відповісти
Валить нельзя, они нам еще пригодятся. Надо зьобнутых гнать сцанными тряпками.
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25.03.2021 12:07 Відповісти
для чего они нам нужны? оплачивать содержание кацапских войск на наших границах? их в Белоруссии как собак не резаных, и все *на совместных учениях*, клоун это ширма, там рулят пинчуки бени с фирташами.
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25.03.2021 12:13 Відповісти
лучше Пинчука. опоры не виноваты
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25.03.2021 13:19 Відповісти
Не пінчук винен а верховна рада котра дозволяє такі оборудки.Бо у раді сьцяної вати і зрадників дуже багато.
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25.03.2021 12:06 Відповісти
Як пінчуки разом з"їли Пороха, коли людина з їхнього середовища вирішила ставати справжнім реформатором й лідером країни (може не дуже й одразу правильно й рішуче) , вже немає сумніву - УСІ ВОНИ СУКИ ОЛІГРХІЧНІ ОДИНАКОВІ Проукраїнського у них лиш радість від віддадення кремлівських таких же, тільки багатших та сильніших.
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25.03.2021 12:25 Відповісти
Пинчук на днях получил "почетного гражданина Днепра".
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25.03.2021 12:09 Відповісти
Ось і ще одна партія , ГОЛОС, накривається мідным тазом - це продукт найхитріше ніби то прозахідного зробленого олігарха Пінчука, мецената й типу не рейдерай,й не бандюка ... Й що у залишку - єдина надія, що усі ,хто по справжньому патріоти, повинні обєднуватися навколо ЄС . Й не важливо, яким олігархом проплачувались їхні націоналістичні патріотичні ячейки з лідерами, котрі не викисали з політичних олігахічних ніби-то патріотичних шоу. Важливо, що зараз час скидання овечих шкірок , під котрими лідери куплені за гроші олігархів. Але справжні патріоти повинні абсолютно свідомо зрозуміти - ще одного розриву голосів патріотів на десятки націоналістичних патрій Україна вже не витримає. Це край!
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25.03.2021 12:17 Відповісти
Що значить накривається? Вакарчук з самих витоків своєї президентсько-партійної "кар'єри" був під Пінчуком.
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25.03.2021 12:31 Відповісти
накривається, бо розвалюється - не усі, значить, захотіли продаватись.
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25.03.2021 12:38 Відповісти
За наполяганням партії голос! (с)
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25.03.2021 12:46 Відповісти
вот на куя тогда весь зелёный пиар? все эти пятничные заседания рнбо по противодействию посипак куйловских??? наверное хвалитесь в кулуарах друг другу о том как вы ловко хохлогоев разводите? конечно , стекло двери в администрацию ермака важнее чем электричество из белорашки и кацапстана.... глаза народу гавном замазуете чтобы ничего не делать! когда ты олигархов строем во главе с изей каломыйским на кичу отведёшь, а зеля? в мае 2 года как ты над Украиной экспериментируешь. а кто сидит??? что стало лучше? какие реформы произошли? где выполнение обицянок? ау зеля? и нет ответа...
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25.03.2021 13:24 Відповісти
Україна - не Росія! Колаборант Пінчук ніяк не може уторопати слова свого тестя Кучми...
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25.03.2021 13:57 Відповісти
Нужны санкции против Пинчука от ЕС.
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25.03.2021 14:27 Відповісти
а чо, ЛЭП не подорвали еще на границе с беларусью ? нипарядок !
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25.03.2021 15:05 Відповісти
Normalno Tochonovska govorit po angliski.Segodnia den nezavisimosti Belorus>Nas ministr ejio nazval prezidentom Belorus
https://www.delfi.lt/video/aktualijos/landsbergio-ir-cichanouskajos-komentarai-ziniasklaidai.d?id=86784723
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25.03.2021 16:21 Відповісти
Чучма разворовал страну(дал директорам на разграбление заводы,делать с ними все ,что угодно,хоть порезать на метал,хоть разбомбить на ребенку.Рабочих на улицу).Зятек-пьявка Пинчук продолжает начатое дело,конечно с молчаливого согласия ,,пострадавшего''.
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25.03.2021 16:33 Відповісти
 
 