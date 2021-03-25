Компанія Пінчука законтрактувала на квітень поставки електроенергії з Білоруської АЕС Лукашенка

Компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука отримала доступ до міждержавних мереж для поставок електроенергії з Білоруської АЕС в Україну протягом квітня.

Про це свідчать результати аукціону НЕК "Укренерго" з доступу до міждержавних перетинів з 1 до 30 квітня 2021 року.

Компанія Пінчука отримала доступ до перерізу 30 МВт протягом усього місяця. "Дніпросталь-Енерго" першою почала закупівлю електроенергії з Білоруської АЕС ще в січні 2021 року, викупивши доступ до перерізу на денних аукціонах. Незабаром на тлі суспільної критики закупівель струму на Білоруській АЕС режиму Олександра Лукашенка, компанія "Дніпросталь-Енерго" на деякий час припинила самостійно викуповувати міждержавні перерізи з Білоруссю.

Нагадаємо, 11 лютого Європейська комісія прийняла резолюцію щодо Білоруської АЕС, зажадавши зупинки її експлуатації через загрозу для безпеки регіону. За словами колишнього посла Литви в Україні Пятраса Вайтекунаса, це рішення Єврокомісії може привести до введення санкцій щодо контрагентів АЕС, в тому числі компанії "Інтерпайп" - власника "Дніпросталь-Енерго" як одного з основних імпортерів білоруської атомної енергії в Україні. 18 березня Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а 19 березня з аналогічним закликом зупинити закупівлю струму на Білоруської АЕС у Верховній Раді України виступив президент Литви Гітанас Науседа.