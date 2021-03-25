За використання снайперської сили на Донбасі мусить бути підвищена відповідальність, - Єрмак
Більшість смертей українських військових останнім часом сталися саме від рук снайперів російсько-окупаційних військ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
За словами Єрмака, на минулій відеоконференції політичних радників Нормандського формату, яка відбулася 18 березня, Україна закликала негайно скликати - в будь-який час, у будь-якому форматі - позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому сторони підтвердили б, що є готовність до повернення до повноцінного режиму припинення вогню.
"Ми пропонували розглянути і проаналізувати весь період, протягом якого він діяв, ухвалити рішення, які б унеможливили снайперську стрільбу. Нагадаю, що більшість смертей українських військових останнім часом сталися саме від рук снайперів. За використання снайперської сили мусить бути підвищена відповідальність", - наголосив глава ОП.
Єрмак додав, що Україна готова до проведення як позачергового засідання підгрупи з безпеки і наполягає на цьому.
Будь ласка, зачекайте...
А шо рашка и луганда хоть раз за смерть украинцев отвечали?
Шо то этой тупой балаболки ермака слишком много стало.
А ви, гніди, контрснайперські заходи заборонили.
Тому вся відповідальність на вас!
Так глядишь через пару лет, дойдут до того, что захватчиков нужно уничтожать...
"Ответственность" за смерть нашего Во на только от одна - уничтожение позиций сепаров артой на этом участке
Посилання на інформаційні смітники даунбаситів не вважаю джерелом інформації...
Інакше цю його заяву пояснити неможливо.
Це дуже заважає миролюбним зеленським-єрмакам.
Вам тільки почало доходити?
Мій фюрер! На наше прохання червоні прибрали своїх снайперів і заборонили своїм солдатам відкривати вогонь у відповідь, тепер ми їх відстрілюєм як курчт в загоні.
https://www.youtube.com/watch?v=phJXzTgw5Oc
- д"Ермак клеїть дурня
Вован, тебе, дураку уже Байден вполне невдусмысленно сказал, - первым делом надо очиситься от русских агентов... А они у тебя с кураторами "договариваются"