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Донбас (22348) снайпери (345) Єрмак Андрій (1352)

За використання снайперської сили на Донбасі мусить бути підвищена відповідальність, - Єрмак

За використання снайперської сили на Донбасі мусить бути підвищена відповідальність, - Єрмак

Більшість смертей українських військових останнім часом сталися саме від рук снайперів російсько-окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За словами Єрмака, на минулій відеоконференції політичних радників Нормандського формату, яка відбулася 18 березня, Україна закликала негайно скликати - в будь-який час, у будь-якому форматі - позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому сторони підтвердили б, що є готовність до повернення до повноцінного режиму припинення вогню.

"Ми пропонували розглянути і проаналізувати весь період, протягом якого він діяв, ухвалити рішення, які б унеможливили снайперську стрільбу. Нагадаю, що більшість смертей українських військових останнім часом сталися саме від рук снайперів. За використання снайперської сили мусить бути підвищена відповідальність", - наголосив глава ОП.

Єрмак додав, що Україна готова до проведення як позачергового засідання підгрупи з безпеки і наполягає на цьому.

Також читайте: Єрмак про ситуацію на Донбасі: Не можна сказати, що перемир'я зірвалося, але є тенденція до загострення ситуації

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Топ коментарі
+47
Я что то пропустил?
А шо рашка и луганда хоть раз за смерть украинцев отвечали?
Шо то этой тупой балаболки ермака слишком много стало.
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25.03.2021 11:59
+38
Іксперд мамкін, завхоз та шпигун на "довєріі", снайперську силу завжди подавляли контрснайперською.
А ви, гніди, контрснайперські заходи заборонили.
Тому вся відповідальність на вас!
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25.03.2021 12:01
+18
За использование снайперской силы на Донбассе со стороны Украины должна быть повышена ответственность. Вот что он имел в виду- чтобы его родным парашникам украинцы шкурки не попортили.
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25.03.2021 12:02
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Я что то пропустил?
А шо рашка и луганда хоть раз за смерть украинцев отвечали?
Шо то этой тупой балаболки ермака слишком много стало.
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25.03.2021 11:59 Відповісти
Тому відповідальніть повинна бути наступною - за одного вбитого українця - ліквідовувати 100 орків. Тоді війна скінчиться через місяць. По іншому нікак.
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25.03.2021 12:14 Відповісти
Так він уже давно бере приклад з грецької цариці Омфали... Та носила дрючка Геракла і його левину шкуру, а Єрмак - президентську булаву, поки "Блазень" валяється "в кумарі" після "дози"...
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25.03.2021 13:46 Відповісти
Шлюза - секретутка, из охвыса , явно знает, как вести войну и "уставать от ваины". И как продать нужным мразям должности.
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25.03.2021 12:01 Відповісти
Іксперд мамкін, завхоз та шпигун на "довєріі", снайперську силу завжди подавляли контрснайперською.
А ви, гніди, контрснайперські заходи заборонили.
Тому вся відповідальність на вас!
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25.03.2021 12:01 Відповісти
А ведь совсем недавно...
За використання снайперської сили на Донбасі мусить бути підвищена відповідальність, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9901

Так глядишь через пару лет, дойдут до того, что захватчиков нужно уничтожать...
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25.03.2021 12:18 Відповісти
всегда и во все времена - только двойная сила ,по сравнению с применённой - может помочь - даже индеец это понимает
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25.03.2021 12:02 Відповісти
За использование снайперской силы на Донбассе со стороны Украины должна быть повышена ответственность. Вот что он имел в виду- чтобы его родным парашникам украинцы шкурки не попортили.
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25.03.2021 12:02 Відповісти
Матіос, Єрмак, Татаров… - агенти ФСБ? https://www.novasich.top/?p=12346
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25.03.2021 12:03 Відповісти
а Демченко?
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25.03.2021 12:21 Відповісти
У нас майже усі чиїсь агенти. А поголовно так усе населення агенти долара і євро. Жодна людин при розумі не продає нерухомість або авто за гривнєхвантіки. Тільки у валюті. Ві би бачили такий цирк у Штатах, колиб хату за мексиканське песо продавали у Аризоні?
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25.03.2021 12:48 Відповісти
Вот тебя кацапа сразу видно что живеш не в Украине. Зайди в салон и купи машину за доллары ,не продадут иди меняй на гривны и тогда купляй ,и в магазинах и на рынках и везде так. Нанимал рабочих ремонтировать крышу только гривны . Но ты то переводчиком научился а вот нифига в жизни Украины не понимаеш. Возможно у вас за срубили никто не хочет продавать а у нас по другому.
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25.03.2021 13:00 Відповісти
ну ти і кловун я тільки но у Ріному машину купляв, то мені продаван сказав, що гривню не візьме, пішли у обмінник. Хату купляв, давай доляри olx відкрий, продаж авто та нерухомості доляри і на авторіа теж. ну ну некацапи, які ви ще мрії росповісте. Навідь на хмельницькому ерчовому, який від мене знаходиться в 15 хв на маршрутках або в 20 на 14 тролейбусі можна кожанку на старому базарі купити за бакси та і дороге взуття. звісно що продукти за гривні. а ще як кацап знаю який інтерфейс у приложухі монобанка і яки категоріїї по яким %. розвповісти тобі некацап
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25.03.2021 13:54 Відповісти
Ты не кловун расписываешся за всю Украину а может это такое гавно как ты собирает вокруг себя себе подобных и продаеш все за доллары а в олх там в трёх валютах евро доллары и гривны ,продавай и покупай в какой тебе удобно а не нравится вали нахер на расеюшка там точно нет гривнехвантиков.
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25.03.2021 14:14 Відповісти
Шановний, в вас пердак рвануло. Не треба так, ще інфаркт буде. Хто ж тоді москалів переможе?
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25.03.2021 14:36 Відповісти
ермак мудило... кацапов можно только силой удерживать от дури... чем больше кацапских снайперов положат, тем быстрее они перестанут стрелять...
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25.03.2021 12:04 Відповісти
Что несете этот урод Ермак?

"Ответственность" за смерть нашего Во на только от одна - уничтожение позиций сепаров артой на этом участке
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25.03.2021 12:05 Відповісти
Хазяї Єрмака незадоволені, що вбивці українців стали отримувати гідну відповідь?
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25.03.2021 12:05 Відповісти
Особисто я вже давно не зустрічав в офіційних чи будь-яких українських ЗМІ інформації з відповідною статистикою про те, що ЗСУ знищили певну кількість окупантів.

Посилання на інформаційні смітники даунбаситів не вважаю джерелом інформації...
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25.03.2021 12:15 Відповісти
Саме така заява "дублікату Зе" Єрмака наводить на думки, що все-таки кацапоїди отримують відповідь.
Інакше цю його заяву пояснити неможливо.
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25.03.2021 12:18 Відповісти
Дуже хотілося щоб саме так і було в реальності!
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25.03.2021 12:26 Відповісти
Генштаб забороняв відповідати на вбивства наших військових. Про це казали самі військові, але нещодавно ніби дійсно дали дозвіл на відповідь.
Це дуже заважає миролюбним зеленським-єрмакам.
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25.03.2021 12:30 Відповісти
Да закрой свой мирный рот что не высказывание то сдача а где Зе дел тот уже с 20 числа по шхерам прячется
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25.03.2021 12:06 Відповісти
глубокая озабоченность будет повышена
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25.03.2021 12:06 Відповісти
ай-я-яй! а кто же это отвёл контрснайперские группы?!
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25.03.2021 12:06 Відповісти
Переконаний, що вказівки українцям має, замість Єрмака, давати безпосередньо пуйло. Навіщо ці прокладки? Все одно Єрмак озвучує те, що йому пуйло надиктовує
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25.03.2021 12:07 Відповісти
Предлагаю резко усилить наказание ! За убийство из снайперской винтовки следует объявлять не выговор ,а .....строгий выговор и общественное порицание. И запрет брать на поруки.
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25.03.2021 12:08 Відповісти
Юрист циркового балагану, ворожий агент і корупціонер нелегально керує цілою державою. Вау!
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25.03.2021 12:11 Відповісти
а вообще я не понял. с каких это пор завхоз ОПы принимает решения за ответственность и управление армией?
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25.03.2021 12:13 Відповісти
Путін вже в Києві і керує Україною! - В.Яворівський (Етер "Прямого" 2019 рік, грудень).
Вам тільки почало доходити?
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25.03.2021 12:23 Відповісти
может наложить санкции?
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25.03.2021 12:14 Відповісти
А ты не забыло шо полтора года назад вы войну "прекратили" - о чем бубочка сняла видосик
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25.03.2021 12:27 Відповісти
З 2014 року всі військові знають, що єдиний засіб зменшити обстріли "той стороньі" це потужна відповідь українців!

Мій фюрер! На наше прохання червоні прибрали своїх снайперів і заборонили своїм солдатам відкривати вогонь у відповідь, тепер ми їх відстрілюєм як курчт в загоні.

За використання снайперської сили на Донбасі мусить бути підвищена відповідальність, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4147
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25.03.2021 12:28 Відповісти
Как и за НЕиспользование вами, козлами.
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25.03.2021 12:28 Відповісти
Ответственность в виде отстрела оккупантов !
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25.03.2021 12:30 Відповісти
Цікаво, що зелений словоблуд мав на увазі під "підвищенням відповідальності", якщо ерефія ігнорує будь-яку відповідальність за свої дії на окупованих територіях. У сухому залишку, від чергового марення "зелених миротворців", щодо тривалого перемир'я, наші військові, як і раніше залишаються на передовій в якості мішеней.
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25.03.2021 12:32 Відповісти
В якій ще країні канцелярія править та висказує власну думку від імені держави????Яка ганьба та делитанство!
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25.03.2021 12:33 Відповісти
Ай-ай-ай! А кто это сделал?!
https://www.youtube.com/watch?v=phJXzTgw5Oc

- д"Ермак клеїть дурня
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25.03.2021 12:36 Відповісти
Козырь, а то что ?? В угол поставишь?
Вован, тебе, дураку уже Байден вполне невдусмысленно сказал, - первым делом надо очиситься от русских агентов... А они у тебя с кураторами "договариваются"
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25.03.2021 12:39 Відповісти
Контрснайперские группы верните на передовую,ублюдки зелёные.
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25.03.2021 12:40 Відповісти
А хто його питав що, треба робити? Він якийсь експерд?
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25.03.2021 13:18 Відповісти
Что эта гнида пророссийкая и ворюга Ермак там ещё что -то звездит?? Готовь лучше сухари!!
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25.03.2021 13:37 Відповісти
ДУРРАК ! ВАЛИТЬ НАДО ПАРАШЕНЦЕВ 1:10 И ТОГДА ПЕРЕСТАНУТЬ СТРЕЛЯТЬ ...ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - НУ ПРЯМО ДУРРАК !
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25.03.2021 13:48 Відповісти
У меня нет слов, антиснайперские подразделения надо готовить и применять, что бы боялись даже голову поднять в сторону наших позиций.
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25.03.2021 13:51 Відповісти
Есть одно неписанное правило - снайперов в плен не берут. Нужно применить его к кацапам - расстреливать, чтобы они знали,что их ждет...
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25.03.2021 14:05 Відповісти
Це звісно дуже вірно. але а якщо вони нас будуть розстрілювати?
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25.03.2021 14:12 Відповісти
это ж из-за этого ублюдка контрснайперские группы отвели от нуля. Все эти смерти на руках Зеленского и Ермака.
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25.03.2021 14:12 Відповісти
у Ермака такой же вид как и у нагадившего в лифте - "кто, кто это сделал !?"
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25.03.2021 14:40 Відповісти
Писать жалобы Путину?
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25.03.2021 14:30 Відповісти
как вариант - подготовить место, попросить ввести туда войска и загладить градами
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25.03.2021 14:43 Відповісти
єрмолка, так президент твого дебільного офісу в очах ***** бачив бажання миру, а ти що мудило цього не бачиш?
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25.03.2021 15:20 Відповісти
щоб не діяла снайперська сила треба щоб дуже добре діяла, заборонена проти снайперська сила і розвідка
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25.03.2021 18:48 Відповісти
 
 