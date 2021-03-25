За використання снайперської сили на Донбасі мусить бути підвищена відповідальність, - Єрмак

Більшість смертей українських військових останнім часом сталися саме від рук снайперів російсько-окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За словами Єрмака, на минулій відеоконференції політичних радників Нормандського формату, яка відбулася 18 березня, Україна закликала негайно скликати - в будь-який час, у будь-якому форматі - позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому сторони підтвердили б, що є готовність до повернення до повноцінного режиму припинення вогню.

"Ми пропонували розглянути і проаналізувати весь період, протягом якого він діяв, ухвалити рішення, які б унеможливили снайперську стрільбу. Нагадаю, що більшість смертей українських військових останнім часом сталися саме від рук снайперів. За використання снайперської сили мусить бути підвищена відповідальність", - наголосив глава ОП.

Єрмак додав, що Україна готова до проведення як позачергового засідання підгрупи з безпеки і наполягає на цьому.

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