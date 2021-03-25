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Головний санлікар Ляшко вилікувався від коронавірусу: Перебіг хвороби був легким, без ускладнень
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вилікувався від коронавірусу і повернувся до роботи.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і прогнозував, перебіг хвороби був легким, без ускладнень… Навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все одно хвороба протікає легше", - написав Ляшко.
Топ коментарі
+3 Alex Newman
показати весь коментар25.03.2021 12:13
+2 Vasyl Shevchenko
показати весь коментар25.03.2021 12:31
+2 AbOriginal_UA
показати весь коментар25.03.2021 12:40
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Будь ласка, зачекайте...
Отсюда вывод...лечат скотов от власти и простой народ по разному..
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Пусть "простой" (временами, очень простой ) народ не стесняется маски носить и на носу тоже и не лезть грязными рукам (в транспорте часто наблюдал) протирать глаза, ковырять во рту и носу. Глядишь, им и кислород не понадобится.
Повара пропоносила от сваренной им каши...
Педиатр лечит себе горло слабительным...
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Главный санврач подхватил заразу во время карантина!!!
П.С. Это всё, что надо знать про уровень лиц, возглавляющих медицину !
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От чего лечишь - тем и болеешь? Не слышал, обригинал?
Языком на камеру ?
Заболевание - COVID-19!!!
Коронавирус - сотни вирусов, в основном безопасные.
За 10 дней.