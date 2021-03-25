УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10749 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 544 24
карантин (18171) Ляшко Віктор (1504) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Головний санлікар Ляшко вилікувався від коронавірусу: Перебіг хвороби був легким, без ускладнень

Головний санлікар Ляшко вилікувався від коронавірусу: Перебіг хвороби був легким, без ускладнень

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вилікувався від коронавірусу і повернувся до роботи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і прогнозував, перебіг хвороби був легким, без ускладнень… Навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все одно хвороба протікає легше", - написав Ляшко.

Також читайте: Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус: "зрада" скасовується, у мене тільки 13-й день після щеплення

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Главный санврач Ляшко излечился от коронавируса: Болезнь протекала легко, без осложнений - Цензор.НЕТ 3400
показати весь коментар
25.03.2021 12:13
+2
якесь чудочудесне.. вся зевлада виліковується за три дні, а всим інщим або локдаун, або смерть..
показати весь коментар
25.03.2021 12:31
+2
Автогонщик заехал в смотровую яму гаража...
Повара пропоносила от сваренной им каши...
Педиатр лечит себе горло слабительным...
******************************************************
Главный санврач подхватил заразу во время карантина!!!
П.С. Это всё, что надо знать про уровень лиц, возглавляющих медицину !
показати весь коментар
25.03.2021 12:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У скотов из власти у всех легко...а простой народ без кислорода дохнет...
Отсюда вывод...лечат скотов от власти и простой народ по разному..
показати весь коментар
25.03.2021 12:00 Відповісти
Ну конечно скотов только Pfizer'om прививают а для народа всякий шмурдяк подойдет.
показати весь коментар
25.03.2021 12:01 Відповісти
.а простой народ без кислорода дохнет...
===
Пусть "простой" (временами, очень простой ) народ не стесняется маски носить и на носу тоже и не лезть грязными рукам (в транспорте часто наблюдал) протирать глаза, ковырять во рту и носу. Глядишь, им и кислород не понадобится.
показати весь коментар
25.03.2021 12:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475364 Когда болеют миллионы, твои маски до жопы. В Европе и США народ носит маски и что, помогло им это?
показати весь коментар
25.03.2021 17:38 Відповісти
зараза к заразе ...
показати весь коментар
25.03.2021 12:01 Відповісти
Конечно, привился индийской, а мы теперь чем?
показати весь коментар
25.03.2021 12:03 Відповісти
Верхівка ЗЕвлади вакцинувалась Кайзером, тому і льохко.
показати весь коментар
25.03.2021 12:04 Відповісти
Ну наконец то! А то оху...ые истории от Степанова уже приелись! Начинай сразу бухтеть о том как космические корабли бороздят просторы большого театра!
показати весь коментар
25.03.2021 12:05 Відповісти
Это конечно хорошо. А то так все переживали. ))) Только вот идиотизма и кретинизма он вряд ли вылечится.
показати весь коментар
25.03.2021 12:11 Відповісти
Главный санврач Ляшко излечился от коронавируса: Болезнь протекала легко, без осложнений - Цензор.НЕТ 3400
показати весь коментар
25.03.2021 12:13 Відповісти
Так у таких, как ты, так вирусные и протекают - легко, нехер нам вакцину рекламировать.
показати весь коментар
25.03.2021 12:14 Відповісти
Як це?! Без ШВЛ?! А місцеві іхсвперди впевнені, що ковід - пекельна хвороба, і що всі інфіковані мають обов'язково вмерти в муках від нестачі кисню.
показати весь коментар
25.03.2021 12:16 Відповісти
Яка прикрість (( А мав би здохнути...
показати весь коментар
25.03.2021 12:31 Відповісти
якесь чудочудесне.. вся зевлада виліковується за три дні, а всим інщим або локдаун, або смерть..
показати весь коментар
25.03.2021 12:31 Відповісти
Автогонщик заехал в смотровую яму гаража...
Повара пропоносила от сваренной им каши...
Педиатр лечит себе горло слабительным...
******************************************************
Главный санврач подхватил заразу во время карантина!!!
П.С. Это всё, что надо знать про уровень лиц, возглавляющих медицину !
показати весь коментар
25.03.2021 12:40 Відповісти
Главный санврач подхватил заразу во время карантина!!!
===
От чего лечишь - тем и болеешь? Не слышал, обригинал?
показати весь коментар
25.03.2021 12:50 Відповісти
Ваня, а кого, когда и как он лечил ?
Языком на камеру ?
показати весь коментар
25.03.2021 12:58 Відповісти
Так прекрасно расписал болячку,аж самому заболеть захотелось.
показати весь коментар
25.03.2021 13:04 Відповісти
"Излечиться от коронавируса" - это как излечиться от собаки которая тебя укусила.
Заболевание - COVID-19!!!
Коронавирус - сотни вирусов, в основном безопасные.
показати весь коментар
25.03.2021 13:29 Відповісти
как то зебилы быстро лечатся
показати весь коментар
25.03.2021 13:45 Відповісти
от воспаления хитрости его не вылечить
показати весь коментар
25.03.2021 14:20 Відповісти
Маладец.
За 10 дней.
показати весь коментар
25.03.2021 16:02 Відповісти
 
 