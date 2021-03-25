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Новини Е-декларації держслужбовців
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декларація (1379) доходи (598) електронне декларування (1463) Таран Андрій (267)

Зарплата, пенсія, соцдопомога і відчуження нерухомого майна: Таран задекларував 2 млн грн доходів за 2020 рік

Зарплата, пенсія, соцдопомога і відчуження нерухомого майна: Таран задекларував 2 млн грн доходів за 2020 рік

Міністр оборони України Андрій Таран зазначив 2 млн 1 тис. 59 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2020 рік.

Зокрема, його заробітна плата становить 688 779 грн, пенсія - 210 507 грн, соціальна допомога - 21 688 грн, дохід від відчуження нерухомого майна - 1 080 000 дол. і банківські відсотки - 85 грн, а його дружина за минулий рік задекларувала 131 472 грн доходів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Окрім того, він зазначив 142 293 грн на банківських рахунках, а також $49 тис. і 11 тис. євро готівки, а його дружина - 4370 грн на банківських рахунках і 110 тис. грн готівки.

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У власності міністра є квартира (100,5 кв. м) у Києві та в користуванні номер у готельному комплексі (130 кв. м) у Києві, а дружина володіє земділянкою (1,012 кв. м) у с. Дмитрівці Київської області.

Крім того, Таран володіє автомобілем Buick LaCrosse 2013 року випуску, дружина - Infinity G35 2007 року випуску.

Як повідомлялося, Таран задекларував 507 тис. грн доходів за 2019 рік.

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Топ коментарі
+10
совок с протянутой рукой - социальная помощь - 21688грн,капец!
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25.03.2021 12:21
+3
Кодлан Коломойского трижды предлагал возглавить Минобороны Украины киевскому еврею, сбежавшему в США. Но колбасный мигрант сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы. Министром обороны кодлан назначил владельца фирмы буровых установок для РФ Загороднюка а за ним Тарана. Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж.
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25.03.2021 12:21
+3
Я бачу. Як тішаться пенси та інші вірні зеленого брехуна, що навіть міоьйонарам дають соціальну допомогу. Уявляю, як вони алісно звалчть себе за свій вибір.
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25.03.2021 12:27
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совок с протянутой рукой - социальная помощь - 21688грн,капец!
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25.03.2021 12:21 Відповісти
Кодлан Коломойского трижды предлагал возглавить Минобороны Украины киевскому еврею, сбежавшему в США. Но колбасный мигрант сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы. Министром обороны кодлан назначил владельца фирмы буровых установок для РФ Загороднюка а за ним Тарана. Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж.
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25.03.2021 12:21 Відповісти
Я бачу. Як тішаться пенси та інші вірні зеленого брехуна, що навіть міоьйонарам дають соціальну допомогу. Уявляю, як вони алісно звалчть себе за свій вибір.
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25.03.2021 12:27 Відповісти
Так всегда было-это я тебе заявляю как налогоплательщик при всех наших президентах-и выбор здесь ни с какого боку-так работает наша гнилая система с давних времён
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25.03.2021 13:01 Відповісти
країна перетворилася на нескінчаємий треш, так що навіть нема бажання коментувати..
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25.03.2021 12:29 Відповісти
социальная помощь 30.000 чуваку у которого на счету 60.000$.
В Украине комунизм.
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25.03.2021 12:31 Відповісти
Обратите внимание сколько гривны на счету и сколько налички дома! Давняя наработка ворюг. Вдруг *патруль-облава---за штормило море* сразу в котомки нал и к вертолям!
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25.03.2021 14:44 Відповісти
Бойові офіцери рангу командира батальйона, командира бригади отримують близько 20 тис. гривень на місяць, а цей франкенштейн зумів 2 лімона загрести, це ті що вже приховати не вийшло ....
За що? кабінетний сраколиз, який не в змозі вирішити жодного питання .....
Це - сором і ганьба ....

На передку жратву не можуть вчасно привезти, я вже мовчу за асортимент ....
техніка стара і не їде, озброєння застаріле і його немає .....
А цей в шоколаді! Просто дно ....
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25.03.2021 12:33 Відповісти
начиная с какого уровня доходов можно получить социальную помощь? никак не удается догнать...
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25.03.2021 12:57 Відповісти
И эти чиновничьи твари хотят чтобы я платил все налоги чтобы потом отдать их на соцпомощь Тарану и ему подобным у.бкам.
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25.03.2021 13:14 Відповісти
та так... коболєв лиш посміхається, дивлячись на декларацію міністра оборони України
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25.03.2021 13:27 Відповісти
Дааа!Социальная помощь просто умиляет!Ну никак чуваку без неё не выжить.Там,где у него должна быть совесть,у него вырос мужской половой орган,хотя о чём я?Там мужиком и не пахнет!
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25.03.2021 13:36 Відповісти
Заробітня плата та пенсія - майже мільйон , але очевидно що трохи не вистачило - тому воно ще просило у держави соціальної допомоги . Не те що мій батько з пенсією в 2600 грн , вимушений був повернутися на роботу щоб розрахуватися з боргами за першу онко- операцію, після другої та лікування на яке вже збирали усією сім'єю - після його смерті держава таки видала « соціальну допомогу» на 7 тис грн на поховання . Враховуючи , що батько усе життя працював 52 роки безперечного стажу і отримував пенсію усього 9 років - то дуже економічно вигідно щоб якнайбільше пенсіонерів не довго жили після виходу на пенсіі
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25.03.2021 14:03 Відповісти
Наглядова рада є в моу?
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25.03.2021 14:52 Відповісти
Отработав под землей в шахте 25 лет,мне начислили пенсию 11 тысяч,а эти мрази всю жизнь использовали труд солдата в своих личных целях.Дайте мне эту тварь за яблочки подержать,прочитав эту статью, во мне как-бы внутри граната разорвалась...Сколько быдло будет терпеть эту скотскую свору???
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25.03.2021 16:21 Відповісти
 
 