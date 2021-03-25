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Включення вакцини проти COVID-19 до списку обов'язкових для школярів було б правильним рішенням, - освітній омбудсмен Горбачов

Включення вакцини проти COVID-19 до списку обов'язкових для школярів було б правильним рішенням, - освітній омбудсмен Горбачов

Питання включення вакцини проти коронавірусу до списку обов'язкових для школярів поки не стоїть на порядку денному, проте це було б правильним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За його словами, занепокоєння батьків про можливу реакцію після вакцинації у дітей він розуміє, але наголошує, що саме щеплення є "першим інструментом, щоб забезпечити громадське здоров'я".

"Є наука, є доказова медицина, є світовий досвід, зокрема правовий, який свідчить про те, що формування колективного імунітету проти епідемічних хвороб, інфекційних, є найпершим інструментом, аби забезпечити громадське здоров’я", - зауважив Горбачов.

На запитання, чи буде додано щеплення проти коронавірусу до списку обов’язкових для школярів, освітній омбудсмен сказав: "Я думаю, це рішення мають ухвалювати лікарі. Але, я думаю, це було б правильно. Але ми бачимо, що на тлі останніх повідомлень про заборону експорту вакцин… у нас ще дуже багато попереду, щоб цього досягти (вакцинації школярів. – Ред.)", - додав освітній омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд постановив, що відсторонення від занять у школі нещепленої за віком дитини є законним, оскільки "здобувачі освіти мають право на безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля".

Також читайте: Вимагати від учнів носити шкільну форму - незаконно, - освітній омбудсмен Горбачов

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Топ коментарі
+6
Жи..ы спят и видят как уколоть наших детей этим дерьмом
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25.03.2021 12:25
+6
Горбачьов. Народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Протягом життя опанував понад 20 професій, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 будівельника , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80 дизайнера і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 програміста .

Добавив ще одну професію - епідеміолог. Чи має він дітей - невідомо.
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25.03.2021 12:53
+5
Твой Пфайзер прошел годы и несколько поколений испытаний, чи ты просто бездетный и тебе по барабану?
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25.03.2021 12:24
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Хм. это конечно Да, но если это Пфайзер, а не гыдота коррупционная.
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25.03.2021 12:21 Відповісти
Твой Пфайзер прошел годы и несколько поколений испытаний, чи ты просто бездетный и тебе по барабану?
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25.03.2021 12:24 Відповісти
А тебе уже что то прилетело на деторождаемость?
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25.03.2021 12:26 Відповісти
С детьми у меня полный порядок. а вот ты ипанутый щебень и тебе с этим жить.
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25.03.2021 12:26 Відповісти
Фи, батенька, да Вы невоспитанное быдло!
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25.03.2021 12:28 Відповісти
Что вы что вы такой же интылыгэнт как и вы.
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25.03.2021 12:48 Відповісти
А ты кололся РНК вакцинами до их рождения или - так - лишь бы ляпнуть?
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25.03.2021 12:28 Відповісти
Ты же ни чем не кололся, до сих пор в прорубе одежду стираешь... Вот и имеем результат...
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25.03.2021 12:37 Відповісти
они не вам отвечают.
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25.03.2021 12:41 Відповісти
Та я у курсе. Просто делать нех. Хочется троля задро...ить!
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25.03.2021 12:43 Відповісти
А де ти було до недавна, якшо я -троль? Пляшки збирало?
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25.03.2021 12:49 Відповісти
Не, макулатуру собирал! А какое имеет это отношению к тому что ты троль?
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25.03.2021 12:50 Відповісти
Видать ты в яблочко попал. а оно спалилось...эеляботное.
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25.03.2021 12:51 Відповісти
Ну так а че тут попадать. Топит против вакцинацию, какую то х..ю со статистикой постит и ссылки на левые сайты дает... И такие же его и лайкают. Вон Андрей Сокилко уже второй день одно и тоже копипастит. Задрала, падла троляцкая!
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25.03.2021 12:53 Відповісти
Це ваша улюблена справа - наклепи постити.
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25.03.2021 12:58 Відповісти
Да, да, да. Вы совершенно правы! Скажите а в ФСБ взяли преподавателей украинского языка или усовершенствовали электронный переводчик?
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25.03.2021 13:00 Відповісти
птн пнх
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25.03.2021 13:01 Відповісти
Ха, ха, ха. Вы думаете что вашему предводителю за спиной не говорят что он пида...ас? Так что это не показатель.
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25.03.2021 13:03 Відповісти
у американцев уж повыше отношение к контролю качества. Почему компьютерные комплектующие производят в экологически чистых местах а не в индии или в пост снг не в курсе?
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25.03.2021 12:43 Відповісти
Колись себе качественной РНК вакциной на здоровье, в принципе, тебе любая сойдет, кто-то мешает?
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25.03.2021 12:47 Відповісти
Ты мешаешь!
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25.03.2021 12:50 Відповісти
Оно на работе.
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25.03.2021 12:52 Відповісти
Сейчас прийдет такой кадр как Андрей Сокилко и расскажет как всех нас хотят поработить и отправить на урановые рудники!
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25.03.2021 12:24 Відповісти
Жи..ы спят и видят как уколоть наших детей этим дерьмом
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25.03.2021 12:25 Відповісти
Це сказав Горбачьов!!!Ви зрозуміли, хохли!?
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25.03.2021 12:32 Відповісти
Вчитель расіянської і літератури - шо ти хочеш?
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25.03.2021 13:00 Відповісти
Вопрос в другом. Готовы ли медработники к " линчеванию" если с привитым ребенком что то " пойдет не так". ( Украина конечно не Россия, как говорил Кучма, но если будет бунт.. то он будет не менее бессмысленным и беспощадным чем русский ..по Пушкину А. С.)
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25.03.2021 12:33 Відповісти
сметуны взбунтуются?
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25.03.2021 12:53 Відповісти
Це ж якою треба бути твариною, щоб так ненавидіти свій народ! 😡
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25.03.2021 12:34 Відповісти
Його народ десь за уралом.
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25.03.2021 13:14 Відповісти
аявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.



А хто воно таке і чи володіє відповідним рівнем компетенції, щоб заяви такі квакати?
Минулої весни, памятаю, звідусіль лунало, що для того, щоб вакцина пройшла шлях від розробки-тестувань до застосування потрібно щонайменше 3-5 років. Не пройшло і року, а вже наштампували того гівна кілька десятків назв. Причому навряд чи й самі розробники до кінця розуміють які відкладені букетики несуть в собі їх дітища.
Тому таке питання: цей Горбачов Сірожа готовий взяти на себе персональну відповідальність за можливі негативні наслідки впровадження примусової вакцинації школярів? І хрен з ним, з вязницею чи чимсь подібним, він, скажімо, готовий, якщо цей експеримент провалиться раз і назавжди відмовитися від любих чиновницько-політичних посад? Ну тобто щоб раз і назавжди і більше ним не смерділо?
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25.03.2021 12:40 Відповісти
Цією мазутою можеш колоти своїх дітей, коли не жалієш.
"Експерт", бл...
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25.03.2021 12:49 Відповісти
Горбачьов. Народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Протягом життя опанував понад 20 професій, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 будівельника , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80 дизайнера і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 програміста .

Добавив ще одну професію - епідеміолог. Чи має він дітей - невідомо.
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25.03.2021 12:53 Відповісти
конечно правильным, только сначала пусть вакцинирует себя и всех своих родственников, а мы подождем результат такого правильно.
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25.03.2021 13:08 Відповісти
один уже проэкспереминтировал над детьми, и где он сейчас? И этот рептилоид туда же.
Только попробуйте шваль ковидная.
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25.03.2021 13:41 Відповісти
Моральный и умственный деградант.
На взятках сидит от фарм компаний и ждёт как бы попилить бюджет.

Пусть всех своих вакцинирует и посмотрим годика через три, каким боком выйдет вакцинация для них.
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25.03.2021 14:19 Відповісти
всё верно заявил.
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28.03.2021 00:33 Відповісти
 
 