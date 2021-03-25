Включення вакцини проти COVID-19 до списку обов'язкових для школярів було б правильним рішенням, - освітній омбудсмен Горбачов
Питання включення вакцини проти коронавірусу до списку обов'язкових для школярів поки не стоїть на порядку денному, проте це було б правильним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
За його словами, занепокоєння батьків про можливу реакцію після вакцинації у дітей він розуміє, але наголошує, що саме щеплення є "першим інструментом, щоб забезпечити громадське здоров'я".
"Є наука, є доказова медицина, є світовий досвід, зокрема правовий, який свідчить про те, що формування колективного імунітету проти епідемічних хвороб, інфекційних, є найпершим інструментом, аби забезпечити громадське здоров’я", - зауважив Горбачов.
На запитання, чи буде додано щеплення проти коронавірусу до списку обов’язкових для школярів, освітній омбудсмен сказав: "Я думаю, це рішення мають ухвалювати лікарі. Але, я думаю, це було б правильно. Але ми бачимо, що на тлі останніх повідомлень про заборону експорту вакцин… у нас ще дуже багато попереду, щоб цього досягти (вакцинації школярів. – Ред.)", - додав освітній омбудсмен.
Нагадаємо, раніше Верховний Суд постановив, що відсторонення від занять у школі нещепленої за віком дитини є законним, оскільки "здобувачі освіти мають право на безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля".
Будь ласка, зачекайте...
А хто воно таке і чи володіє відповідним рівнем компетенції, щоб заяви такі квакати?
Минулої весни, памятаю, звідусіль лунало, що для того, щоб вакцина пройшла шлях від розробки-тестувань до застосування потрібно щонайменше 3-5 років. Не пройшло і року, а вже наштампували того гівна кілька десятків назв. Причому навряд чи й самі розробники до кінця розуміють які відкладені букетики несуть в собі їх дітища.
Тому таке питання: цей Горбачов Сірожа готовий взяти на себе персональну відповідальність за можливі негативні наслідки впровадження примусової вакцинації школярів? І хрен з ним, з вязницею чи чимсь подібним, він, скажімо, готовий, якщо цей експеримент провалиться раз і назавжди відмовитися від любих чиновницько-політичних посад? Ну тобто щоб раз і назавжди і більше ним не смерділо?
"Експерт", бл...
Добавив ще одну професію - епідеміолог. Чи має він дітей - невідомо.
Только попробуйте шваль ковидная.
На взятках сидит от фарм компаний и ждёт как бы попилить бюджет.
Пусть всех своих вакцинирует и посмотрим годика через три, каким боком выйдет вакцинация для них.