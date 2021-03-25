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В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство. ФОТОрепортаж

В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство. ФОТОрепортаж

Посольство України в Китаї повідомляє, що до нас у країну відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 CoronaVac.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.

"В Україну відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 з Китаю. Завдяки наполегливим зусиллям Посольства 25 березня ц.р. в Україну було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн вакцин проти COVID-19 "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Зазначена інактивована вакцина, що була 10 березня ц.р. зареєстрована МОЗ України, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність, і наразі вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо. Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 р. і наразі є світовим лідером у розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство 01
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство 02
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство 03
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство 04

Раніше група фармкомпаній "Лекхім" (Київ), яка виступає як уповноважений представник китайської компанії Sinovac Biotech в Україні, повідомила про успішне завершення третьої фази клінічних випробувань вакцини CoronaVac у Туреччині. У "Лекхімі" стверджують, остаточна ефективність вакцини становить 83,5%. При цьому уточнили, що у випробуваннях вакцини в Туреччині взяли участь понад 10 тис. осіб.

"Вакцина запобігла важким формам перебігу захворювання та госпіталізації у 100% випадків", - уточнює компанія.

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Топ коментарі
+17
Просте питання: от якщо ти будеш вибирати між американським Мустангом і китайським Чері Куку, то що вибереш?

От так само із вакцинами - мені краще Пфайзер почекати (якщо що можу і за свої гроші купувати)... Хоча от чомусь в Грузію і Молдову Пфайзер уже завезли!
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25.03.2021 12:38
+16
сами себе это китайское гауно в опы колите, зеленые придурки!!!
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25.03.2021 12:31
+12
ця китайська помийня - не пройшла регестрації а ні в ВОЗ а ні в ЄС ....
ніхто нею не колеться, і тільки Україна вирішила експериментувати на власному народі ....
хай зелька із єрмаком і Ко нею колються .....
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25.03.2021 12:39
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сами себе это китайское гауно в опы колите, зеленые придурки!!!
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25.03.2021 12:31 Відповісти
Для порохоботов от ковид Рошен выпускает "шалену бджілку"
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25.03.2021 12:35 Відповісти
Ой ржу.. 5 баллов
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25.03.2021 12:38 Відповісти
Василиса в Х..йла жартувати вчилася напевно.
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25.03.2021 12:40 Відповісти
Просте питання: от якщо ти будеш вибирати між американським Мустангом і китайським Чері Куку, то що вибереш?

От так само із вакцинами - мені краще Пфайзер почекати (якщо що можу і за свої гроші купувати)... Хоча от чомусь в Грузію і Молдову Пфайзер уже завезли!
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25.03.2021 12:38 Відповісти
Наблизимо задачу до наших реалій.
От якщо ти, коли триває виверження вулкану і з неба летять каменюки (мрія кримських ватників ), будеш вибирати, сісти зараз в китайський Чері Куку і дати драла, чи чекати, поки американський Мустанг вивезе всіх американців та громадян ЄС, а потім заїде за тобою, то що ти вибереш?
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25.03.2021 13:24 Відповісти
Зовсім некоректне порівняння. Це виверження в нас триває вже другий рік. А від китайської Чері Куку досить ймовірно даси не драпа, а дуба.
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25.03.2021 13:30 Відповісти
Виталя, Виталя, пока я еду на своем Мустанге, ты не едешь на нем.
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25.03.2021 13:41 Відповісти
У мене знайомий вже більше десяти років на кукушці їздить. І в Україні таких водіїв набагото більше, ніж "мустангерів".
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25.03.2021 13:41 Відповісти
Я сподіваюся ти розумієш, що зелена влада не робить нічого окрім імітації бурхливої діяльності щодо вакцинації, та нарощування істерії щодо КОВІДу взагалі?
А вакцинуватися індуським непотребом бажаючих геть замало...
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25.03.2021 13:54 Відповісти
27% населення це не так і мало.
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25.03.2021 14:17 Відповісти
І що, це той факт, яким можна пишатися?))))
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25.03.2021 14:04 Відповісти
Ну, звісно Ви можете на автобусній зупинці всім голосно об"явити, що особисто Ви там чекаєте, коли за Вами заїде персональний роллс-ройс. Для того, щоб було чим пишатися.
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25.03.2021 14:08 Відповісти
А СКОЛЬКО завезли в Грузию или Молдову?
Вон сегодня писали, что в Грузию привезли аж 29 250 доз Файзера. Это как в супермаркете дали пробник.
Украине тоже выделили 114 тыс доз Файзера.
Кстати Китай сказал что будет пускать без проблем всех, кто вакцинирован именно Синоваком, так что есть люди, которым зайдет эта тема. И еще и Европа и Штаты запрещают поставки вакцин другим странам, пока сами себя не обеспечат, так что можно бесконечно долго облизываться на Файзер, но его получим, ПОСЛЕ американцев, и то не факт, если иммунитета после вакцинации будет хватать на полгода, то получается бесконечная история.
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25.03.2021 13:34 Відповісти
1. 29 тис. на населення Грузії це більший %, ніж 114 тис. на населення України.
2. У Грузію ВЖЕ ПРИВЕЗЛИ! А коли привезуть нам??

3. Не факт, що привитих Сіноваком пускатимуть в ЄС... Нам допуск в Китай до сраки!
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25.03.2021 13:38 Відповісти
Ну приняли закон о гарантиях государства, значит должны привезти

18 марта Минздрав получил подтверждение о доставке в Украину к концу марта - в начале апреля 750 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая еще 1,2 млн доз этой вакцины и вакцины Pfizer. Также в ближайшее время Украина должна получить 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca по государственным контрактам. Ожидается поставка вакцины "Коронавак" производства Sinovak и вакцины Novavax в объеме 10 млн доз, эффективность вакцины составляет 89,3%, а индийской разработки "Коваксин" от Bharat Biotech - 81%.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3211620-rada-osvobodila-proizvoditelej-vakcin-ot-otvetstvennosti-za-vozmoznye-riski.html


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25.03.2021 13:43 Відповісти
Так чому Грузія і Молова отримали вже, а? Може тому, що у них при владі не зебіли?
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25.03.2021 13:44 Відповісти
Ну иди работай в зРаду, принимай там законы, чего ко мне пристебался.
Вон ОПЗЖ, ПЕС, и Голос вообще ни за один закон не голосуют, демонстрируют свою "оппозиционность".
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25.03.2021 13:46 Відповісти
А нафіга слугам богоізбранного народа опозиція? У них ж монобільшість!
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25.03.2021 13:47 Відповісти
А что оппозиции народ побоку, или палец отвалится нажать на кнопку?
Просто для "оппозиции" если что-то в стране будет сделано хорошо как серпом по яйцам, для них чем хуже, тем лучше чтобы потом был повод орать ЗРАДА!
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25.03.2021 13:55 Відповісти
А влада хіба часто підтримує слушні законопроекти від опозиції? Наприклад ті, які підтримують наші європейські та американські партнери?
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25.03.2021 14:05 Відповісти
Наприклад ЯКІ?
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25.03.2021 14:07 Відповісти
Перше, що приходить в голову - закон про відповідальність колаборантів.
Ще закон про податок на виведений капітал замість податку на прибуток (саме це Зе обіцяв навесні 2019).
Ще купа законопроектів про розмитнення євроблях.
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25.03.2021 14:22 Відповісти
Порошенко ТОЖЕ обещал закон о налогах на выведенный капитал еще перед выборами в 2014 году, правда 5 лет ему не хватило.
Сколько Зеленскому на это потребуется увидим.
Про евробляхи там уже приняли что-то в первом чтении, вроде убрали акциз, который зависит от года выпуска и объёма, оставили 500 евро за бензин и 600 евро за дизель.
Этот закон касается завезенных до 31 декабря 2019 года, и ограничен во времени на 3 месяца.
Буквально на днях предложили что-то касающееся всех, покупающих автомобили за границей, что-то связанное з додатком Дія, я в принципе туда еще не вник.
И что-то Порошенко с Южаниной продинамил евробляхеров во время своей каденции, да и прямо сейчас Южанина дальше плюется ядом на евробляхеров.
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25.03.2021 14:32 Відповісти
ты считаешь,что хитросделанных халявщиков динамить не надо?фиг с ним с наполнением бюджета...
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25.03.2021 14:35 Відповісти
Им кто-то РАЗРЕШИЛ таким образом завозить автомобили. И кому-то на таможнях некисло прилипло к рукам за это. Ну как бы им обещали "доступне розмитнення" после майдана.
Правда потом про все забыли.
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25.03.2021 14:42 Відповісти
ввоз это одно,а растаможка и легализация-это совсем другое.
они радостно отдали деньги продавцам в других странах,но выполнять вторую часть ,отдать деньги за оформление в своей стране не хотят.потому что халявщики
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25.03.2021 15:00 Відповісти
и то,таких единицы...основную массу тупо кинули на бабки ушлые перегонщики,нелегально продав неоформленный автомобиль...
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25.03.2021 15:05 Відповісти
Дик закон про бляхи Зе майже такий самий, як і у Пєті))) Теж тимчасовий закон, а не постійний...
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25.03.2021 14:42 Відповісти
Не такой, убрали акцизы, которые перекрывали стоимость купленного автомобиля. Как говорят дешевле только даром, в принципе евробляхеры сами соглашались на разтаможку стоимостью 30% от стоимости купленного автомобиля, что в новом законе и получается.
А срок определен для тех хитрожопых, которые вообще не собираются их таможить.
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25.03.2021 14:45 Відповісти
Воно-то так, але нагадаю, що Зе-команда до 31 грудня 2019 року обіцяла підгототувати новий законопроект про розтаможку на постійній основі для всіх машин - і нових, і б/у! Де він????
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25.03.2021 15:03 Відповісти
Погугли, неделю назад Саакашвили на "Раде реформ" что-то презентував.
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25.03.2021 15:14 Відповісти
Фігню він презентував, там дешеві машини стануть дорожчими в розтаможці, зате майбахи і бентлі подешевшають...
І зараз не 31 грудня 2019))))
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25.03.2021 15:25 Відповісти
Як казав Леонід Макарович "Маємо те що маємо".
Там общие наброски, как говорится морковка на веревке, посмотрим что в результате получится.
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25.03.2021 15:34 Відповісти
Так чому закон не прийняли до 31.12.2019?
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25.03.2021 15:58 Відповісти
Тому що по чотири місяці розглядають Закон про землю, Закон про повернення Приватбанку, з багатотисячними "поправками"
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25.03.2021 16:03 Відповісти
В 2019 цих законів і в помині не було! Чому Зе не виконав передвиборчу обіцянку і не вирішив проблему блях у 2019?
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25.03.2021 16:04 Відповісти
Добре не вирішив у 2019 році, вирішує у 2021 році, що далі?
Що хтось з "бляхерів" за минулий рік постраждав? Їх ніхто не чіпав, їм мабуть навпаки краще ще років п'ять -десять щоб усе зависло, бо нічого платити взагалі не треба.
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25.03.2021 16:09 Відповісти
може в них наріт не такий мудрий на виборах?
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25.03.2021 13:51 Відповісти
Воно то так, але ні. Поки тобі привезуть твій Пфайзер, може ніхто вже не пригадає куди ти подівся. Так коли що дають і моли бога, що про тебе не забув. Щодо грошей, можешь забрати їх з собою, якщо не дочекаєшься Пфайзер. Будь здоровим. Живи довго.
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25.03.2021 18:05 Відповісти
Зеля з кодлом вже готується виїжджати в Бориспіль?
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25.03.2021 12:31 Відповісти
А на 2-му фото - задоволені акціонери Sinovac?
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25.03.2021 12:33 Відповісти
Зедебіли, у чергу!
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25.03.2021 12:34 Відповісти
ця китайська помийня - не пройшла регестрації а ні в ВОЗ а ні в ЄС ....
ніхто нею не колеться, і тільки Україна вирішила експериментувати на власному народі ....
хай зелька із єрмаком і Ко нею колються .....
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25.03.2021 12:39 Відповісти
не " Україна вирішила", а Степанов на пару з Богатиревою і Ко
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25.03.2021 12:52 Відповісти
Интересно: за сколько часов/дней/месяцев этот груз долетит/доедет/доплывет до Украины?
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25.03.2021 12:42 Відповісти
коліться, українці, шмурдяком без сертифікату якості. нічого, що побочки і толку ніякого, зате в стіпашки буде нова куртка.
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25.03.2021 12:42 Відповісти
Кто вирус придумал, у того и вакцина надежнее.
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25.03.2021 12:44 Відповісти
Не факт
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25.03.2021 13:02 Відповісти
А чего не пишут, одна из лучших? Что ВО, это понятно, немного похуже индийской, но сойдет, она от всего.
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25.03.2021 12:44 Відповісти
Эта вакцина везде стОит 3$, а в Украине 18$. 1,915 млн доз (18$ - 3$) = 28,7 млн. $.

Можно ещё 1000 курточек Степашке купить.
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25.03.2021 12:49 Відповісти
1000 наверное, не выйдет: с Богатыревой и Ко придется делиться, а она баба с безмерными аппетитами
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25.03.2021 13:04 Відповісти
Тогда 500 курточек и 500 шубок.
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25.03.2021 16:45 Відповісти
CoronaVac від Sinovach Biotech

https://project.liga.net/projects/vaccine_covishield_pfizer/
Третій препарат, який має шанси зайти в Україну - CoronaVac китайського виробника Sinovach Biotech. Ця компанія - не новачок на ринку вакцин. Наприклад, її препарати для профілактики гепатиту А у дітей та дорослих прекваліфіковані ВООЗ. Також у портфоліо є вакцини від гепатиту В та сезонного грипу.
В грудні Україна уклала контракт на поставку цієї вакцини на 1,9 млн доз. Заяву на реєстрацію в Україні подали до Державного експертного центру МОЗ.

Через сумніви українців у процедурі закупівлі вакцини через компанію-посередника ЛекХім, щодо якої НАБУ відкрила кримінальну справу, а також через недовіру українців до країни-виробника - Китаю - вакцину в Україні скомпрометовано.
Постачання - якщо воно взагалі буде - тепер можна очікувати в кращому разі в квітні.

Проте слід розділяти саму вакцину від процедури її закупівлі чи причетних до цього процесу осіб.
"Вакцина стала жертвою політичних спекуляцій, - констатує Федір Лапій. - До самого препарату суттєвих зауважень немає"
Політичні маніпуляції навколо цієї вакцини відбувалися і в Бразилії. Суперництво між президентом країни Жаіром Болсонару та його можливим суперником на наступних президентських виборах, мером Сан-Паулу Жоау Доріа, назвали "війною вакцин". Вона ледь не призвела до імпічменту президента, через якого вакцинальна кампанія опинилась під загрозою.

Але як щодо даних 3 фази клінічного дослідження в Бразилії, за якими вакцина нібито показала ефективність 50%? Річ у трактуванні даних.

Цифру 50,34% взято з бразильского дослідження. Нею активно оперували ЗМІ, аби довести тези про неефективність вакцини CoronaVac. Насправді ж цифра стосується всіх випадків COVID-19 в контрольній групі піддослідних - навіть безсимтомних. Тобто такі "захворілі" навіть не знали б про те, що заразилися, якби не брали участі в дослідженні і не тестувалися.

"Якщо казати про попередження випадків COVID-19 на шкалі від легких (з мінімальними симптомами) до тяжких, ефективність вакцини - 78%. І ці дані є статистично достовірними", - коментує Федір Лапій.

Ця вакцина працює за звичною для українців технологією виробництва. В організм вводять інактивований (тобто вбитий) вірус, на який організм виробляє імунну відповідь.

Оскільки в цьому випадку використовують цілий вбитий мікроорганізм, а не його окрему частинку-антиген, то теоретично, за аналогією з іншими вакцинами такого типу, можемо очікувати тривалішої імунної відповіді після введення цієї вакцини, аніж після введення вакцин, де в складі є лише окремий антиген.

Також перевагою технології може бути менша (у порівнянні з субодиничними вакцинами) залежність від мутацій вірусу, оскільки імунітет формується до декількох компонентів вірусу, а не одного з них.
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25.03.2021 13:02 Відповісти
Новий шмурдяк? Казали ж і наші фармацефти можуть щосбь забадяжити під шумок, от тільки чомусь їм не дають на це зелене світло....
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25.03.2021 13:05 Відповісти
О, еще дерьмеца подвезут. А $15 разницы на каждой дозе между ценой на рынке и ценой для Украины - степашке в карман. Вот какая полезная "вакцина". Не то, что пфайзер, на котором клоуны шиш заработают.
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25.03.2021 13:06 Відповісти
Головне щоб цей степанов і його виноград разом з своїми сімями не встигли втекти з України в Монако чи Швейцарію. Головне не випустити цих упирів після "пандемії" чи їх відставки за згодою сторін.
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25.03.2021 13:13 Відповісти
Вот интересно девки пляшут:
вакцину уже везут, а регистрации в Украине, насколько известно, - нет.
Как такое можно колоть? Или "подсуетятся" в последний момент?

ГП "Медзакупки" выступили с разъяснением ситуации относительно поставок китайской вакцины CoronaVac
https://zn.ua/UKRAINE/v-hp-medzakupivli-vystupili-s-razjasneniem-situatsii-po-postavkam-kitajskoj-vaktsiny-coronavac.html
Начало начисления пени от ГП "Медзакупки" компании "Лекхим", согласно договору, должно начаться в понедельник, 8 марта. Однако пока заявлений Министерства здравоохранения по согласованию новых сроков поставки китайской вакцины CoronaVac с "Лекхим" не было. Как и подтверждения информации о том, что эффективность вакцины выше предварительно заявленной - 50,38%. Об этом сообщили в государственном предприятии "Медзакупки".

Отмечается, что в заключенном контракте было заложено по эффективности вакцины не менее 70%. 4 марта группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающей как уполномоченный представитель китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac в Турции. По словам представителя компании, в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тысяч человек, и окончательная эффективность вакцины была определена на уровне 83,5%. В ГП "Медзакупки" сообщают, что для принятия товара необходим полный пакет документов, определенных договором, а также предоставление подтверждения об эффективности вакцины. Однако вышеуказанные требования выполнены не были.

"Что касается сроков поставки. Договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тысяч штук не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае. В соответствии с условиями договора о закупке, первая партия должна быть передана и принята нами, как Заказчиком, не позже 7 марта 2021 года.

О подтверждении соответствий требованиям. Не менее чем в течение 3 рабочих дней до даты поставки Поставщик, среди других документов, обязан предоставить Заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 Закона Украины «О лекарственных средствах». Нам известно о рассмотрении обращения заявителя о регистрации вакцины производства компании Sinovac Biotech Ltd. уполномоченными органами. Поскольку пока отсутствует информация о регистрации, мы понимаем, что процесс рассмотрения документов и принятия решения Минздравом продолжается.

Также, согласно условиям договора, установленный показатель эффективности вакцины, должен составлять не менее 70% снижение заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.

Для принятия товара мы ожидаем от поставщика предоставления полного пакета документов, определенных договором. Также мы ожидаем предоставления данных об эффективности вакцины. Указанные документы пока не были предоставлены.
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25.03.2021 13:17 Відповісти
Госпредприятие «Медзакупки» отказывается принимать летящие в Украину китайские вакцины от Sinovac Biotech 25 марта, 2021Без рубрики
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство - Цензор.НЕТ 9611В Государственном предприятии «Медицинские закупки Украины» заявили об отсутствии оснований для приема китайских вакцин от коронавируса, которые группа компаний «Лекхим» собирается доставить в Украину 25 марта.
Об этом сообщило предприятие в Facebook, https://ukranews.com/news/764923-vaktsinu-coronavac-otkazalos-prinyat-gp-medzakupki-iz-za-otsutstviya-dokumentov передают сегодня «Українськi Новини».
«Руководствуясь условиями договора ГП проинформировало «Лекхим» о нарушении срока поставки продукции и применении пени за каждый день просрочки, начиная с 6 марта до момента поставки продукции… Согласно условиям договора, не менее чем за 3 рабочих дня до даты поставки поставщик обязан предоставить заказчику исчерпывающий перечень документов… По состоянию на 24 марта этот перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП «Медзакупки Украины» готово проверить и предоставить подтверждение / замечания по ним в пределах сроков, определенных договором», - говорится в сообщении.
В тему:
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Также в сообщении отмечается, что в соответствии с условиями договора иммунобиологическая продукция, которая поставляется, должна удовлетворять требованию минимальной эффективности. Согласно поручению Минздрава, такой показатель составляет не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.
Согласно сообщению, ГП «Медзакупки Украины» направило Министерству здравоохранения запрос на подтверждение соответствия данных по эффективности, указанных в регистрационном досье заявителя, условиям договора, ответ от Минздрава ожидается.
еред здійсненням поставки на виконання договору Постачальник має не менш ніж за 5 робочих днів надати Замовнику повідомлення про поставку. При чому повідомлення про поставку мало бути надане із дотриманням строків, визначених графіком поставки продукції.
Договором визначено обов'язок контрагента здійснити поставку першої партії у кількості 700 тис. флаконів/шприців не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з визначених країн. 4 лютого 2021 року вакцина виробника зареєстрована в Китаї. Відповідно до умов Договору перша партія мала бути передана та прийнята нами, як Замовником, не пізніше 6 березня 2021 року.
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство - Цензор.НЕТ 9611 Відповідно до пунктів 8.1., 8.7 Договору, у разі порушення строку поставки, непередачу (несвоєчасну передачу, повернення з підстав, встановлених Договором) продукції, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від ціни продукції, строк поставки якої порушено, за кожний день прострочення або ціни непереданої (несвоєчасно переданої, повернутої) продукції, за кожний день затримки передачі. Пеня нараховується протягом строку порушення виконання зобов'язань за Договором, включаючи день виконання такого зобов'язання. За порушення строку поставки продукції понад 30 (тридцять) календарних днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7 (сім) відсотків від ціни продукції, строк поставки якої порушено.
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство - Цензор.НЕТ 9611 Керуючись умовами Договору ДП «Медзакупівлі України» поінформувало ПрАТ «Лекхім» щодо порушення строку поставки продукції та застосування пені за кожен день прострочення, починаючи з 06.03.2021 до моменту поставки продукції.
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство - Цензор.НЕТ 9611 Згідно з умовами Договору, не менше ніж за 3 робочі дні до дати поставки Постачальник зобов'язаний надати Замовнику вичерпний перелік документів, визначених у пункті 5.1 договору, що включає, зокрема: сертифікат якості (аналізу) серії продукції, реєстраційне посвідчення, сертифікат походження від виробника, відомості про прекваліфікацію ВООЗ та/або реєстраційне посвідчення від компетентного органу однієї із визначених країн, пакувальний лист та документ, що підтверджує дотримання холодового ланцюга, тощо.
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство - Цензор.НЕТ 9611 Станом на 24.03.2021 такий перелік документів не був наданий. Отже, немає підстав до прийняття продукції. У разі отримання всіх необхідних документів, ДП «Медзакупівлі України» готове перевірити та надати підтвердження/зауваження по ним у межах строків, визначених договором.
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство - Цензор.НЕТ 9611 Додатково інформуємо, що, відповідно до умов договору, імунобіологічна продукція, що поставляється, має задовольнити вимогу мінімальної ефективності. Згідно із дорученням МОЗ України, такий показник становить не менше 70% зниження захворюваності у досліджуваній групі в порівнянні з контрольною групою, що має бути підтверджено у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні.
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство - Цензор.НЕТ 9611 ДП «Медзакупівлі України» надіслало Міністерству охорони здоров'я України запит на підтвердження відповідності даних щодо ефективності, зазначених у реєстраційному досьє Заявника, умовам Договору. Відповідь від МОЗ України очікується.
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство - Цензор.НЕТ 9611 Таким чином, станом на 24.03.2021 поставок вакцини, що закуповується ДП «Медзакупівлі України», зі сторони Постачальника не здійснено, документів, що відповідають вимогам Договору, не надано. Додатково зазначимо, що оскільки укладений Договір регулює правовідносини з постачання лікарських засобів іноземного виробництва, Постачальник також має надати висновки про якість ввезених лікарських засобів. Це нормативно обґрунтована вимога згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902. ПрАТ «Лекхім» має провести лабораторний аналіз продукції, що ввозитиметься, що може тривати до 14 днів.
В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство - Цензор.НЕТ 9611 ДП «Медзакупівлі України» діє в інтересах українських пацієнтів і платників податків та вживає заходів щодо недопущення порушення умов закупівлі. Ми закликаємо ПрАТ «Лекхім» у повній мірі виконувати умови підписаного Договору, нести відповідальність за порушення його умов, а також не створювати неоднозначних інформаційних приводів щодо питання закупівлі вакцини проти COVID-19.
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Ну, блин, позорная Зе-власть! Сплошные скандалы!
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25.03.2021 13:27 Відповісти
мне интересно в каких странах еще делают фото с национальным флагом на фоне вакцины?дебилы мля!
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25.03.2021 13:36 Відповісти
вот пусть отмороженные зебилы и порохоботы
ей вкцинируются,а растворять ее надо в
растворе стрихнина
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25.03.2021 13:43 Відповісти
Как это ты грозно воздух испортил , свидетельпедошария небось?
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25.03.2021 16:15 Відповісти
Сам бачив дурнів, які відмовлялися вакцинуватися. Їм свезло, портал, можна сказать відкрився, а вони:" НЕ трєба нам шмурдяк". Будемо сподіватися, що вам вистачить ШВЛ.
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25.03.2021 18:10 Відповісти
кстати это и есть классическая вакцина на дохлом вирусе, все остальное мРНК - это модификация человеческого генома.
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25.03.2021 14:22 Відповісти
Модифицировать геном могут только целые и жизнеспособные ретровирусы. Коронавирус к ним не относится. И уж тем более не может модифицировать геном человека кусочек в виде мРНК, содержащийся в вакцине.
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25.03.2021 17:38 Відповісти
Э-э, рибята!
Дайте хоть индийской!
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25.03.2021 16:28 Відповісти
Білл Ґейтс припускає, що світ "повернеться до норми" до кінця 2022 року

-- https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/25/672302/


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25.03.2021 16:50 Відповісти
Обіцяли що Пфайзер привезуть , а везуть коронаВак . Замість орігінального Астра-Зенекум , привезли ковішидл ...((( Влада брехлива --де орігінальний Пфайзер який обіцяли на квітень ??? Хочу вакцинуватися нормальною вациною !! Боже , поверни нам Пороха !
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25.03.2021 18:20 Відповісти
Евреи обещали привести Украину в Европу. Но привели в Индию и Китай.
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25.03.2021 19:53 Відповісти
 
 