Понад 70% мешканців України вважають, що новий коронавірус був створений штучно, - опитування "Рейтингу"

71% опитаних жителів України вважають, що коронавірус SARS-CoV-2 "створено штучно", до того ж більшість тих, хто дотримується такої думки, вірять у конспірологічну теорію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 71% вважають, що коронавірус - це штучно створений вірус, а 19% - виник природним шляхом.

Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає, що його створили внаслідок наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%), з метою зменшення кількості населення (40%).

Ще 17% - з метою створення економічної кризи, 16% - з метою заробітку на вакцині, 12% - для контролю над людьми.





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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р. Проєкт здійснено на замовлення Форуму здоров'я Зоряни Скалецької.