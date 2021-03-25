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Понад 70% мешканців України вважають, що новий коронавірус був створений штучно, - опитування "Рейтингу"

Понад 70% мешканців України вважають, що новий коронавірус був створений штучно, - опитування

71% опитаних жителів України вважають, що коронавірус SARS-CoV-2 "створено штучно", до того ж більшість тих, хто дотримується такої думки, вірять у конспірологічну теорію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 71% вважають, що коронавірус - це штучно створений вірус, а 19% - виник природним шляхом.

Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає, що його створили внаслідок наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%), з метою зменшення кількості населення (40%).

Ще 17% - з метою створення економічної кризи, 16% - з метою заробітку на вакцині, 12% - для контролю над людьми.

Понад 70% мешканців України вважають, що новий коронавірус був створений штучно, - опитування Рейтингу 01
Понад 70% мешканців України вважають, що новий коронавірус був створений штучно, - опитування Рейтингу 02

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р. Проєкт здійснено на замовлення Форуму здоров'я Зоряни Скалецької.

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Топ коментарі
+21
Як не крути, яку тему не підніми - в країні лише 30% недебілів
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25.03.2021 12:38
+16
Біл Гейтс, чіпи, 5G вишки1111
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25.03.2021 12:35
+11
Рукожопы из Новосибирска разбили пробирку. Поэтому отсталая рашка и создала вакцину одна из первых, потому что на руках был первичный штамм, которым эти твари не поделились с миром, усугубив последствия.
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25.03.2021 12:35
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Звичайно що так.
Ще в 2015 році про нього писалось в одному із зарубіжних журналів.
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25.03.2021 15:36 Відповісти
Ми живемо в країні, де превалюють невігласи та клінічні ідіоти. Чому дивуватися?
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25.03.2021 15:56 Відповісти
Понад 70% мешканців України вважають, що новий коронавірус був створений штучно, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 375
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25.03.2021 18:44 Відповісти
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZVQrPr9XCCQescfJ2_XzZfIaS-w18y4gB6yzFCGIYLTtW3GvI0F7JDRoIndZo3s71IB5CXuq00CId8eKfmFwYw4rfOYC_Sv5e_PeVODKmOJ9CLo7NHquVsZIiLDLrwb6uBAuc_TDWmn1TPDBgWWmayqqLIwDyt3v8Fk5TH6H3dImw&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

https://www.facebook.com/# 1tSponcsouhirs3 ehlrecsd ·

Більшість українців вважають, що коронавірус створено штучно... Зокрема для того, щоб зменшити кількість населення на планеті та для управління людьми...

Представляю, як зараз біснуються й ******** Білл Ґейтс, Сорос та інші жидомасони... - "Хто їм розповів? Хто?" - гнівно допитуються вони в радників...

А радники відповідають: Ніхто їм не казав... То така мудра нація всігда була... Від самого створення світу... Цих не одуриш...
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26.03.2021 05:26 Відповісти
Конечно штучно, не зря китайци все засекретили. Послушайте интервью Пионтковского Фейгину.
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29.03.2021 03:01 Відповісти
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