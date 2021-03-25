На вакцинацію проти COVID-19 усіх охочих двома дозами Україні необхідно від 7 до 13 місяців, - KSE
Україні необхідно чотири-сім місяців на вакцинацію проти COVID-19 всіх охочих першою дозою і 7-13 місяців - на вакцинацію двома дозами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.
"В Україні є 572 мобільні бригади, які проводять у середньому приблизно 50 вакцинацій на добу, і 4,25 тис. пунктів щеплень із плановою швидкістю 30 вакцинацій на добу. Мобільні бригади і пункти щеплень можуть проводити приблизно 156,1 тис. вакцинацій на добу, або приблизно 3,5 млн на місяць за максимальної потужності та поточної швидкості вакцинації", - зазначив він.
"Якщо вводити тільки одну дозу різним людям, то для України це потребуватиме з поточним забезпеченням ресурсів і поточною швидкістю вакцинацій від чотирьох до семи місяців. Якщо говорити про повторну вакцинацію, то цей діапазон збільшується і становить від 7 до 13 місяців, залежно від кількості охочих вакцинуватися, яка за різними оцінками коливається від 39 до 65% населення (15-25 млн осіб)", - додав Ганіченко.
За його словами, якщо готових вакцинуватися в Україні 15 млн, то вакцинація до кінця року видається доволі реальною, але якщо більше, то необхідно збільшувати або потужності, або ефективність вакцинації.
Крім цього, в KSE прогнозують, що до кінця місяця в країні вакцинують приблизно 300 тис. осіб.
Будь ласка, зачекайте...
чтобы отмазываться "народ не хочет" и закупаться каждый квартал новой порцией "вакцин"..
п.с. был бы пфайзер - народ повалит вакцинироваться.. и тут новый зашквар клоунов: некому и не за что.. в лучшем случаи 2-3 тысячи в сутки.
7-13 мес. это для вакцинации всех желающих, при условии полной загрузки имеющихся бригад и наличии нужного количества вакцин!!!
Все желающие, это те кто зарегился в их долбанутом приложении. Для вакцинации всего населения, при нынешних темпах, этим клоунам потребуется около 40 лет
Можливо, у щеплених виростуть жабри. Ковіде, знищуєш легені? А що на рахунок жабрів, підступна хворобо? Не чекала? Шах і мат.
Вакцинация 7-13 месяцев, а эффект длится 3-9 месяцев.