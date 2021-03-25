УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10775 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 693 20
вакцина (4418) COVID-19 (19763)

На вакцинацію проти COVID-19 усіх охочих двома дозами Україні необхідно від 7 до 13 місяців, - KSE

На вакцинацію проти COVID-19 усіх охочих двома дозами Україні необхідно від 7 до 13 місяців, - KSE

Україні необхідно чотири-сім місяців на вакцинацію проти COVID-19 всіх охочих першою дозою і 7-13 місяців - на вакцинацію двома дозами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив керівник  Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

"В Україні є 572 мобільні бригади, які проводять у середньому приблизно 50 вакцинацій на добу, і 4,25 тис. пунктів щеплень із плановою швидкістю 30 вакцинацій на добу. Мобільні бригади і пункти щеплень можуть проводити приблизно 156,1 тис. вакцинацій на добу, або приблизно 3,5 млн на місяць за максимальної потужності та поточної швидкості вакцинації", - зазначив він.

"Якщо вводити тільки одну дозу різним людям, то для України це потребуватиме з поточним забезпеченням ресурсів і поточною швидкістю вакцинацій від чотирьох до семи місяців. Якщо говорити про повторну вакцинацію, то цей діапазон збільшується і становить від 7 до 13 місяців, залежно від кількості охочих вакцинуватися, яка за різними оцінками коливається від 39 до 65% населення (15-25 млн осіб)", - додав Ганіченко.

Також читайте: Понад 70% мешканців України вважають, що новий коронавірус був створений штучно, - опитування "Рейтингу"

За його словами, якщо готових вакцинуватися в Україні 15 млн, то вакцинація до кінця року видається доволі реальною, але якщо більше, то необхідно збільшувати або потужності, або ефективність вакцинації.

Крім цього, в KSE прогнозують, що до кінця місяця в країні вакцинують приблизно 300 тис. осіб.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Мы изобрели Вечный Двигатель Медицины Украины!
Вакцинация 7-13 месяцев, а эффект длится 3-9 месяцев.
показати весь коментар
25.03.2021 13:53
+4
...в KSE прогнозируют... Блін, заберіть в Мілованова калькулятор!
показати весь коментар
25.03.2021 12:59
+3
При нынешних любителях нюхать шаурму и носить модные куртки - это от 7 до 13 ЛЕТ !!!
показати весь коментар
25.03.2021 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При нынешних любителях нюхать шаурму и носить модные куртки - это от 7 до 13 ЛЕТ !!!
показати весь коментар
25.03.2021 12:46 Відповісти
в том то и весь цемес зеленского и степанова: проводить "вакцинацию" шмурдяком - бесконечно..
чтобы отмазываться "народ не хочет" и закупаться каждый квартал новой порцией "вакцин"..

п.с. был бы пфайзер - народ повалит вакцинироваться.. и тут новый зашквар клоунов: некому и не за что.. в лучшем случаи 2-3 тысячи в сутки.
показати весь коментар
25.03.2021 13:06 Відповісти
чёт не сильно много желающих.
показати весь коментар
25.03.2021 12:46 Відповісти
Дебил. Все НЕ желающие, это , такие как ты, зрители 95 квартала.
показати весь коментар
25.03.2021 20:33 Відповісти
Це занадто розтягнуто в часі.
показати весь коментар
25.03.2021 12:47 Відповісти
Вы не внимательно читаете!
7-13 мес. это для вакцинации всех желающих, при условии полной загрузки имеющихся бригад и наличии нужного количества вакцин!!!
Все желающие, это те кто зарегился в их долбанутом приложении. Для вакцинации всего населения, при нынешних темпах, этим клоунам потребуется около 40 лет
показати весь коментар
25.03.2021 13:56 Відповісти
Многие не дождутся .
показати весь коментар
25.03.2021 12:48 Відповісти
По ходу можем умножить на 5, как минимум, разве что, население уменьшится тоже в пятеро к тому времени, тогда точно успеем.
показати весь коментар
25.03.2021 12:49 Відповісти
Те из вас кто останутся в живых, будут завидовать мертвым... (с)
показати весь коментар
25.03.2021 12:54 Відповісти
Так сказано в Біблії.
показати весь коментар
25.03.2021 12:56 Відповісти
...в KSE прогнозируют... Блін, заберіть в Мілованова калькулятор!
показати весь коментар
25.03.2021 12:59 Відповісти
В Великобритании в 1 день вакцинируется 500 000 (пятьсот тысяч) человек.
показати весь коментар
25.03.2021 13:19 Відповісти
Ось тільки не треба ковідосексуалів відмовляти від факцинації. Воно вам зашкодить?
Можливо, у щеплених виростуть жабри. Ковіде, знищуєш легені? А що на рахунок жабрів, підступна хворобо? Не чекала? Шах і мат.
показати весь коментар
25.03.2021 13:25 Відповісти
Сышь, а осталось еще дунуть?
показати весь коментар
25.03.2021 14:19 Відповісти
бо бажаючих від 7 до 13 тисяч
показати весь коментар
25.03.2021 13:28 Відповісти
Мы изобрели Вечный Двигатель Медицины Украины!
Вакцинация 7-13 месяцев, а эффект длится 3-9 месяцев.
показати весь коментар
25.03.2021 13:53 Відповісти
Если как утверждают статистики , на данный момент привиться " желают" всего 27 % и тут же нам утверждают что на это нужно 13 месяцев. То это конечно явно " чемпионский темп" ( отмечу кстати что для даже таких темпов в день нужно прививать около 30 тысяч человек , Что то я о подобных темпах вакцинации в Украине не слышал, так что смело можно умножить 13 месяцев на 2,5 а то и на 3. А так как в данном случае не вакцинированными останутся 73 % то толку то от той вакцинации.. А если учесть что срок защитных функций вакцинации может всего то составлять 8 месяцев ( от 6 до 12), а новые виды вируса более агрессивны и появляются постоянно и степень действенности вакцины составляет всего то 65-75%, плюс побочные эффекты, то не думаю что подобная вакцинация что то кардинально решит. Скорее всего будет как всегда у нас, особенно в том что связано с отечественной медициной и ее " ненавязчивыми услугами" - все будет просто на повезет, или не повезет конкретному человеку или "облегчит" кошельки ( это в лучшем случае)
показати весь коментар
25.03.2021 14:19 Відповісти
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\смотри 96 квартал и успокойся
показати весь коментар
25.03.2021 20:37 Відповісти
Нехай представиться 73 процента.Разом з ватажками. Можна прчекати.
показати весь коментар
25.03.2021 20:35 Відповісти
 
 