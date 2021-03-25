Уже наступного тижня половина регіонів України можуть опинитися в "червоній" зоні, - KSE
Понад половину регіонів в Україні можуть опинитися в "червоній" зоні епіднебезпеки вже з наступного тижня.
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко в ході пресбрифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступного тижня у нас вже понад 50% регіонів можуть бути у "червоній" зоні. Відповідно, наступного тижня ми очікуємо рішення уряду про те, чи буде перевищення 50% регіонів у "червоному" рівні визначальним критерієм для впровадження загальнонаціонального локдауну", - сказав Юрій Ганиченко.
"Від сьогодні Миколаївська та Черкаська області показали перевищення порогів для входження до "червоного" рівня, і очікується, що сьогодні або завтра відбудеться засідання Нацкомісії з ТЕБ та НС, де ухвалять рішення віднести ці регіони до "червоної" зони. Необхідно також впроваджувати додаткові обмеження у Вінницькій області, яка "зростає" вже дуже довгий час, і у Хмельницькій, яка вийшла на один із найвищих рівнів госпіталізації у країні", - додав він.
За словами Ганиченка, Рівненська, Чернігівська й Тернопільська області також незабаром можуть увійти до "червоного" рівня епіднебезпеки. Водночас ситуація в Івано-Франківській області стабілізується, але там досі найбільша кількість активних хворих.
Крім цього, експерт наголосив, що Україна залишається у п'ятірці країн Європи з найбільш критичною ситуацією щодо COVID-19. "За останні три тижні смертність в Україні досягла пікового значення попередньої хвилі та продовжує сильно зростати. Протягом останніх трьох днів у нас абсолютні максимуми за кількістю добових летальних випадків", - сказав він.
Ганиченко додав, що рівень госпіталізації дещо сповільнився, водночас кількість госпіталізацій на чверть перевищує кількість виписаних хворих.
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хахаха Що скажете Ватсон ??
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