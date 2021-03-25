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Уже наступного тижня половина регіонів України можуть опинитися в "червоній" зоні, - KSE

Уже наступного тижня половина регіонів України можуть опинитися в

Понад половину регіонів в Україні можуть опинитися в "червоній" зоні епіднебезпеки вже з наступного тижня.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко в ході пресбрифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступного тижня у нас вже понад 50% регіонів можуть бути у "червоній" зоні. Відповідно, наступного тижня ми очікуємо рішення уряду про те, чи буде перевищення 50% регіонів у "червоному" рівні визначальним критерієм для впровадження загальнонаціонального локдауну", - сказав Юрій Ганиченко.

"Від сьогодні Миколаївська та Черкаська області показали перевищення порогів для входження до "червоного" рівня, і очікується, що сьогодні або завтра відбудеться засідання Нацкомісії з ТЕБ та НС, де ухвалять рішення віднести ці регіони до "червоної" зони. Необхідно також впроваджувати додаткові обмеження у Вінницькій області, яка "зростає" вже дуже довгий час, і у Хмельницькій, яка вийшла на один із найвищих рівнів госпіталізації у країні", - додав він.

Також читайте: Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в 19 регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За словами Ганиченка, Рівненська, Чернігівська й Тернопільська області також незабаром можуть увійти до "червоного" рівня епіднебезпеки. Водночас ситуація в Івано-Франківській області стабілізується, але там досі найбільша кількість активних хворих.

Крім цього, експерт наголосив, що Україна залишається у п'ятірці країн Європи з найбільш критичною ситуацією щодо COVID-19. "За останні три тижні смертність в Україні досягла пікового значення попередньої хвилі та продовжує сильно зростати. Протягом останніх трьох днів у нас абсолютні максимуми за кількістю добових летальних випадків", - сказав він.

Ганиченко додав, що рівень госпіталізації дещо сповільнився, водночас кількість госпіталізацій на чверть перевищує кількість виписаних хворих.

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Топ коментарі
+2
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина. Источник: https://censor.net/ru/n3255526\\\\\\\\\

ну раз Ксеркс наксеркал, то тогда звездный час для Главаря санитаров - Ляшко(не гей, а рвач, ой, врун, блин, короче знает толк в вирусах) - мущинственно борется с поциентами, как на Николаевщине - не было пораженных, но туда приехал Ляшко - и сразу настиг десятки социально опасных несунов вируса
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25.03.2021 12:55
+1
Ой не факт что ляхи... Судя по подготовке там совершенно не ляхи...
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25.03.2021 13:21
+1
это я его так вроде - тонко под..ю )))
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25.03.2021 13:26
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Вакцинуйтеся експериментальною субстанцією або сидіть в червоній зоні до самої смерті.
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25.03.2021 12:51 Відповісти
Доколе?!
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25.03.2021 12:56 Відповісти
пошто над тобой так ляхи знущаються?))
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25.03.2021 13:17 Відповісти
Ой не факт что ляхи... Судя по подготовке там совершенно не ляхи...
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25.03.2021 13:21 Відповісти
это я его так вроде - тонко под..ю )))
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25.03.2021 13:26 Відповісти
Так я его уже второй день тонко задра..ю! Троляка кацапская. Говорю ник меняй, падла а оно не хочет... Ну, будем продолжать!
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25.03.2021 13:28 Відповісти
да их видно - чужие они ,совсем чужие - бедные сильно)))
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25.03.2021 13:30 Відповісти
И что характерно - а украинском языке пишет а Украину не любит, падло!
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25.03.2021 13:31 Відповісти
дуже дивно, чого б то Школа Соросятської Економіки під геніальним керівництвом Першого й сподіваємось Останнього Міністра-Дебіла Мілованова затурбувалася про фейковідлу в Україні й дає такі дивні коментарі ?

хахаха Що скажете Ватсон ??
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25.03.2021 21:07 Відповісти
Ковід-19 дранг нах Остен з Буковелю.
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25.03.2021 12:52 Відповісти
а как это на иврите будет? ,а то я с идиша слаб)))
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25.03.2021 13:27 Відповісти
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина. Источник: https://censor.net/ru/n3255526\\\\\\\\\

ну раз Ксеркс наксеркал, то тогда звездный час для Главаря санитаров - Ляшко(не гей, а рвач, ой, врун, блин, короче знает толк в вирусах) - мущинственно борется с поциентами, как на Николаевщине - не было пораженных, но туда приехал Ляшко - и сразу настиг десятки социально опасных несунов вируса
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25.03.2021 12:55 Відповісти
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25.03.2021 12:59 Відповісти
Уже на следующей неделе половина регионов Украины могут оказаться в "красной" зоне, - KSE - Цензор.НЕТ 5280
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25.03.2021 13:02 Відповісти
идиотизм.. это закроют всю УКРАИНУ, а через неделю откроют Киев.. и так по кругу, до бесконечности??
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25.03.2021 13:19 Відповісти
 
 