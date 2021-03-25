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44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування

44% респондентів не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію проти коронавірусу, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з дослідженням, 34% респондентів сказали, що їм цілком достатньо інформації про хід вакцинації проти коронавірусу в Україні, 27% - скоріше достатньо. Однак для майже 40% інформації про вакцинацію швидше недостатньо. Більш обізнаними про хід вакцинації вважають себе старші опитані, а також ті, хто краще його оцінюють. Але й серед них кожному шостому не вистачає інформації про хід вакцинації.

"44% взагалі не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію проти коронавірусу, 32% – щось чули про це, 24% – добре обізнані. Найменше обізнані мешканці Сходу і Півдня. Серед охочих зробити щеплення вакциною CoviShield, третина не знають, як це зробити", - зазначають соціологи.

"Оцінюючи поширені упередження з приводу вакцинації, думки опитаних розділилися таким чином: майже половина опитаних (46%) погоджуються, що є кращі способи підвищення імунітету, ніж вакцина, водночас 42% - мають протилежну думку. Твердження, що людям з хронічними захворюваннями не можна вакцинуватися, підтримують 40%, не підтримують – 36%, 23% не визначилися. Третина опитаних вважають, що тим, хто перехворів на коронавірус, не потрібно вакцинуватися, більше половини – не погоджуються", - йдеться в результатах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Чверть вважають, що краще перехворіти на коронавірус, ніж вакцинуватися, більш як 60% – мають протилежну думку щодо останньої тези. Загалом ці твердження більше підтримують критики і суперкритики вакцинації, а також ті, хто не боїться захворіти на коронавірус. Молодь і люди середнього віку (до 50 років) частіше погоджується з думкою про існування кращих методів підвищення імунітету, ніж вакцина. Близько третини опитаних до 40 років, а також тих, хто перехворів на коронавірус більше погоджуються з тим, що краще перехворіти ним, ніж вакцинуватися.

"Порівнюючи загрозу від вірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього (15%). Небезпеку від вакцини більше бачать ті, хто не боїться захворіти на коронавірус, супер-критики вакцинації, частіше це прихильники партії Мураєва, "Опозиційної платформи – За життя" і Радикальної партії", - наголошується в дослідженні.

44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування Рейтингу 01
44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування Рейтингу 02
44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування Рейтингу 03
44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування Рейтингу 04
44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування Рейтингу 05
44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування Рейтингу 06
44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування Рейтингу 07
44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування Рейтингу 08
44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування Рейтингу 09

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р. Проєкт здійснено на замовлення Форуму здоров'я Зоряни Скалецької.

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Топ коментарі
+5
Надіюся що всі 100% знають, що так звані рейтинги та опитування це лише один з елементів маніпулювання свідомістю.
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25.03.2021 13:02
+3
Ми тебе ніколи не забудемо.
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25.03.2021 13:10
+2
Я не знаю как и где можно записаться на прививку действительно эффективными вакцинами типа: BioNTech/Pfizer, Moderna,... А запись на роль подопытного кролика как-то не вдохновляет.
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25.03.2021 13:20
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так бо блин, даже ватники на сепарских каналах ржут - Лещенко пригласили по Скайпу и ватопитек высрал(вроде даже правду) - шо записался и ему насчитало - ждите до 2042-го года.
так кому оно надо эти записи то?
я тоже не знаю и не хочу знать как там и чем и что вводить и где шоп мну укололи тогда, когда у этого вируса будет уже 100500 штемпов и штаммов))
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25.03.2021 13:01 Відповісти
ватопитек - другой какой-то, а Лещенко - наш - настолько свирепо борется с коррупцией что она и слышать о нем не хочет
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25.03.2021 13:03 Відповісти
то прога так рахує. Україна не живе за дигіталізацією, у житті усе простіше. )))
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25.03.2021 15:14 Відповісти
Надіюся що всі 100% знають, що так звані рейтинги та опитування це лише один з елементів маніпулювання свідомістю.
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25.03.2021 13:02 Відповісти
Так точно! Знаем! Так же знаем что это заговор Гереги!
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25.03.2021 13:04 Відповісти
Дурко, иди лікуйся.
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25.03.2021 13:07 Відповісти
А кто ж тебя прикроет на флангах, когда олигархи попрут?!
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25.03.2021 13:09 Відповісти
Це троляка. В спам та ігнор.
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25.03.2021 13:17 Відповісти
Точно, Силенко в спам! Это троляка! Подтверждаю!
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25.03.2021 13:19 Відповісти
Дурко, тебе розкусили.
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25.03.2021 13:38 Відповісти
Так теперь тебе орден дадут?
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25.03.2021 13:40 Відповісти
а толку з того спаму?
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25.03.2021 15:15 Відповісти
Маячня очі не коле.
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25.03.2021 16:01 Відповісти
дурак ти. мова йде за саме відображння "спаму", його все рівно читати можна. а коли читаю, то часто думаю, який дибіл то заспамив. буду думати на тебе тепер.
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25.03.2021 16:17 Відповісти
успіхів
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25.03.2021 16:23 Відповісти
Не больше, чем чтение комментариев под новостями.
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25.03.2021 13:49 Відповісти
23 березня прочитав в місцевій газеті, про запис на вакцинацію, зателефонував, записався. Через 6 годин мені позвонили і сказали їхати прямо зараз. ВСЕ!
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25.03.2021 13:07 Відповісти
Ми тебе ніколи не забудемо.
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25.03.2021 13:10 Відповісти
Дякую.
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25.03.2021 13:13 Відповісти
Били ногами?
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25.03.2021 13:48 Відповісти
Шокером пару раз шваркнули, перевіряли, чи серце не слабе, а потім вкололи.
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25.03.2021 14:14 Відповісти
Мужик!
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25.03.2021 17:52 Відповісти
значить у них була відкрита 10 дозова ампула, бо хтось не прийшов, або комусь відмовили за медпоказниками. везунчик.
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25.03.2021 15:12 Відповісти
Тепер задача в найближчі 20 днів не підхопити цю заразу, поки виробиться імунітет. Так в буклеті написано.
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25.03.2021 15:44 Відповісти
як багато 20 днів. хоч вони і умовні, все-рівно багато
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25.03.2021 16:00 Відповісти
А зелень хвалиться джигіталазацією.
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25.03.2021 13:08 Відповісти
а лікарі працюють потихеньку без неї.
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25.03.2021 15:17 Відповісти
Я не знаю как и где можно записаться на прививку действительно эффективными вакцинами типа: BioNTech/Pfizer, Moderna,... А запись на роль подопытного кролика как-то не вдохновляет.
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25.03.2021 13:20 Відповісти
так запис не одразу вакцинація. ти можеш записатись, а коли тебе викликатимуть. то можеш запитати, що у них в меню. не сподобається мені, можеш відмовитись.
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25.03.2021 15:18 Відповісти
Я ге пользуюсь госбольницами изза отвратительного сервиса. Как в частной клинике провакцинироваться?
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25.03.2021 13:23 Відповісти
И чтоб пфайцером а не шмурдяком.
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25.03.2021 13:33 Відповісти
А эти граждане(которые не знают) знают,что такое ИНТЕРНЕТ?Нужно и это было в опросе уточнить
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25.03.2021 13:24 Відповісти
Есть множество причин
. Знакомые в швейцарии и дании КАЖДУЮ встречу с кем то делают предварительно сдпв тест 10минутный включая дорогу. У нас это несколько часов. В лучшем случае.
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25.03.2021 13:26 Відповісти
Як то не знають як записатися ? Зовсім вже дурні , як валянки , чи шо .
ЧЕРЕЗ ДОДАТОК "ДІЯ" . 10 секунд часу і навіть з дивану не треба вставати . В два кліка . Навіть мій кіт це знає . Боже , боже .
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25.03.2021 14:27 Відповісти
"Записатись" на вакцинацію не проблема! Основне питання що то буде вакцина, якої на 0,005% вистачить чи "шмурдяк від степашки" вода святого Гангу.І головне, коли черга підійде?
Строк дії вакцинації 6 місяців, потім треба робити знову!
Якщо, як підрахували, вам треба чекати 2-3 роки то ви тричі перехворієте і вакцина вам не знадобиться! Або буде стійкий імунітет , або вона просто не знадобиться...
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25.03.2021 14:45 Відповісти
так запис то іде. поки потєряні знайдуть як записатися, вони нічого не потіряють.
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25.03.2021 15:11 Відповісти
Але разом з тим, зовсім обмаль тих хто бажає колоти собі цей шмурдяк.
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25.03.2021 15:34 Відповісти
А вы не пробовали опросить - сколько уверенных в том, что американцы не были на Луне и это фотомонтаж?
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25.03.2021 16:22 Відповісти
 
 