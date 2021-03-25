44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

44% респондентів не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію проти коронавірусу, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з дослідженням, 34% респондентів сказали, що їм цілком достатньо інформації про хід вакцинації проти коронавірусу в Україні, 27% - скоріше достатньо. Однак для майже 40% інформації про вакцинацію швидше недостатньо. Більш обізнаними про хід вакцинації вважають себе старші опитані, а також ті, хто краще його оцінюють. Але й серед них кожному шостому не вистачає інформації про хід вакцинації.

"44% взагалі не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію проти коронавірусу, 32% – щось чули про це, 24% – добре обізнані. Найменше обізнані мешканці Сходу і Півдня. Серед охочих зробити щеплення вакциною CoviShield, третина не знають, як це зробити", - зазначають соціологи.

"Оцінюючи поширені упередження з приводу вакцинації, думки опитаних розділилися таким чином: майже половина опитаних (46%) погоджуються, що є кращі способи підвищення імунітету, ніж вакцина, водночас 42% - мають протилежну думку. Твердження, що людям з хронічними захворюваннями не можна вакцинуватися, підтримують 40%, не підтримують – 36%, 23% не визначилися. Третина опитаних вважають, що тим, хто перехворів на коронавірус, не потрібно вакцинуватися, більше половини – не погоджуються", - йдеться в результатах.

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Чверть вважають, що краще перехворіти на коронавірус, ніж вакцинуватися, більш як 60% – мають протилежну думку щодо останньої тези. Загалом ці твердження більше підтримують критики і суперкритики вакцинації, а також ті, хто не боїться захворіти на коронавірус. Молодь і люди середнього віку (до 50 років) частіше погоджується з думкою про існування кращих методів підвищення імунітету, ніж вакцина. Близько третини опитаних до 40 років, а також тих, хто перехворів на коронавірус більше погоджуються з тим, що краще перехворіти ним, ніж вакцинуватися.

"Порівнюючи загрозу від вірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього (15%). Небезпеку від вакцини більше бачать ті, хто не боїться захворіти на коронавірус, супер-критики вакцинації, частіше це прихильники партії Мураєва, "Опозиційної платформи – За життя" і Радикальної партії", - наголошується в дослідженні.



















Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р. Проєкт здійснено на замовлення Форуму здоров'я Зоряни Скалецької.