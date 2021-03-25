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карантин (18171) МВС (3468) статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У МВС за добу виявили 468 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Хмельницькій, Дніпропетровській та Львівській областях

Станом на ранок четверга коронавірусну хворобу виявили у 468 працівників системи МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації МВС.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (66), Хмельницькій (29), Дніпропетровській (28), Львівській (24) областях.

За весь час пандемії захворіли 42 185 правоохоронців, одужали 40 843 особи, летальних випадків 159 серед співробітників МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 561 особу, загалом - 155 587, - Степанов

У МВС за добу виявили 468 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Хмельницькій, Дніпропетровській та Львівській областях 01

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25.03.2021 13:14 Відповісти
Чи мали вони щеплення, адже вони в зоні ризика і як і військовослужбовці мали бути щеплені поза чергою. Хтось знає?
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25.03.2021 13:43 Відповісти
 
 