У МВС за добу виявили 468 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Хмельницькій, Дніпропетровській та Львівській областях
Станом на ранок четверга коронавірусну хворобу виявили у 468 працівників системи МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації МВС.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (66), Хмельницькій (29), Дніпропетровській (28), Львівській (24) областях.
За весь час пандемії захворіли 42 185 правоохоронців, одужали 40 843 особи, летальних випадків 159 серед співробітників МВС.
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Поднипровский УКРАИНЕЦ
показати весь коментар25.03.2021 13:14 Відповісти Мені подобається 0
Mykola Danylenko
показати весь коментар25.03.2021 13:43 Відповісти Мені подобається 0
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