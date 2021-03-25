ДТП з українським автобусом у Польщі: кількість жертв зросла до шести - в лікарні помер потерпілий

Кількість загиблих у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) з українцями в Польщі, яка відбулася 6 березня, зросла до шести. У лікарнях залишаються ще двоє постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, вчора в лікарні міста Жешув помер громадянин України - пасажир цього автобуса.

"Його сім'ю повідомили, зараз вирішується питання репатріації тіла в Україну. Таким чином, кількість загиблих в тій аварії зросла до шести осіб", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що в лікарнях залишаються двоє українців, в тому числі жінка у важкому стані.

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Нагадаємо, за інформацією МЗС України, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.