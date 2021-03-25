Намагався врятувати собаку: на Харківщині провалився під лід і потонув 15-річний хлопець
У середу, 24 березня, на ставку в селі Кучерівка Куп'янського району провалився під лід і потонув 15-річний школяр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській ОДА.
"Близько 10:00 в місцевому ставку провалився під лід і потонув 15-річний хлопчик (учень 9 класу). За свідченнями очевидців, хлопчик намагався врятувати собаку, який вибіг на лід. Тіло загиблого було піднято з води о 17:30", - сказано в повідомленні.
Про долю собаки нічого не повідомляється.
Топ коментарі
+17 Envoy
показати весь коментар25.03.2021 13:42
+17 Lexa D.
показати весь коментар25.03.2021 13:52
+9 Envoy
показати весь коментар25.03.2021 13:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У мене, наприклад, вказано реальне прізвище та ім'я, а от ти, маленький анонімус, ховаєшся за безликим новоствореним ніком (як і попередній дописувач сімпл вотер).
А що від чого пішло потрібно розповідати. То як, якщо я угорця мадяром назву- це також неправильно? І як Німеччина пишеться по німецьки?))
Ось тобі трохи копіпасти, утрись. Без апострофа, пом'якшена. Ще раз кажу, попустись і почни вивчати людей, бо будеш як сулима іван. Це якщо ти не бот. Ну а якщо бот- то йди лісом)))
Мне кажется это звучит издевательски.
Маю надію шо тебе колись нарешті згризе безпритульна зграя
зараз йшов вулицею (Київ) - назустріч малолєткі років 11, два хлопчика й дві дівчинки - обидві з цигарками.
схожі за виглядом на донецьких лічінок (характерні вирази обличчя без проблєска інтелекту)
или напр. тя покусал пес в детстве и даже откусил что-то на руке - не думаю шо будешь любить этих блохастиков, даже пусть ты 100500 раз меценат и гуманист.
1-********** присущ ТОЛЬКО человеку (по имени Витя особенно)
Проголодаешься - еще приходи
*Тану ..тану * !
к чему эти сопли то?
п.с. Твой коспоть разорвал живьем 40 детей к примеру - ты уверен шо "душе" мальчика понравится такое ссущество? так и думал.
а ты не думал шо "все записано", ну, типо судьба и т.д.? с хрена ли какой-то псине дано Аллахом изменить историю например(к примеру у погибшего мог родиться второй Сралин и т.д., например - повторю)
и ведь я то не вру и даже не лгу - все же для рабов "там написсано". просто ненавижу двуличие - все мол такие верующие в Яхве, но как плачут когда эта Яхва забирает своих рабов к себе)
Жаль парня... не стоило ему этого делать...
Горе батькам.