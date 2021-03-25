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вакцина (4418) Китай (4353) COVID-19 (19763) Лапій (22)

Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій

Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій

Вакцина китайського виробництва СoronaVac, поставка якої очікується 25 березня, дозволить прищепити людей з малонаселених районів, а також інвалідів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив член національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

"Ми очікуємо, сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac китайського виробництва (у всякому разі так було анонсовано). А загалом досягнута домовленість про постачання 1,9 млн доз цієї вакцини. Дана вакцина в шприц-дозах, тобто в упаковці доза для однієї людини. Це сильно спрощує ситуацію. Не потрібно збирати пацієнтів", - підкреслив співрозмовник.

Також, за його словами, постачання вакцини китайського виробництва дозволяє вирішити проблему дефіциту шприців.

Також читайте: 44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"Ми думали, як провести вакцинацію маломобільних груп населення, інвалідів, хворих, які перебуваю вдома, людей в районах з низькою щільністю населення. Ми ж не можемо приїхати з десятидозним флаконом, прищепити одну людину і викинути флакон. Не можна привозити відкритий флакон - ВООЗ категорично проти такого. СoronaVac знімає цю проблему. У чому ще плюс? У світі спостерігається дефіцит шприців і голок, тому що в світі божевільні темпи вакцинації і вигрібають шприци та голки. Те, що вакцина приходить в упаковці шприц-голка для нас вирішує безліч проблем" , - резюмував Лапій.

25 березня посольство України в КНР повідомило про відправку партії вакцини СoronaVac в Україну.

Компанія "Лекхім" повідомила, що доставка китайської вакцини очікується 25 березня. О 19.15 в аеропорту "Бориспіль" приземлиться літак Turkish Airlines, який доставить партію вакцин з Китаю.

За даними Flightradar24, літак з вакциною на борту (рейс TK6175 з Пекіна) вже приземлився в аеропорту Стамбула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": AstraZeneca знизила показник ефективності COVID-вакцини з 79% до 76%: захист від важких або критичних форм хвороби залишається 100%

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Топ коментарі
+8
Молдова, Грузия будут колоть своим гражданам пфайзер, а зебилы смогли только какую-то китайскую мочу выторговать. Это все что нужно знать об идиоте в кресле преза.
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25.03.2021 13:59
+6
Ты точно бы , ибо мозга нет. Унылый порохофоб .
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25.03.2021 14:16
+5
От якбы був презедентом Толік Гриценко, то вакцинацію б не просрали?
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25.03.2021 13:56
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Чергову партію лайна привезли. Коли вже буде українська вакцина?
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25.03.2021 13:55 Відповісти
От якбы був презедентом Толік Гриценко, то вакцинацію б не просрали?
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25.03.2021 13:56 Відповісти
А если бы пэтя порошенка, то и вообще никто не заразился бы даже.
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25.03.2021 14:07 Відповісти
Ты точно бы , ибо мозга нет. Унылый порохофоб .
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25.03.2021 14:16 Відповісти
...точно говоришь, шимпанЗЕ, при Порохе вакцинацию вообще не проводили от слова "совсем", верно?
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25.03.2021 15:08 Відповісти
Никогда . Нет в Украине возможности для производства .
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25.03.2021 13:58 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи!!!!!!!!!!!
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25.03.2021 14:25 Відповісти
Поверь есть
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25.03.2021 14:28 Відповісти
Можливість є... От тільки бажання немає.
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25.03.2021 14:40 Відповісти
Китайская вакцина намного лучше, посмотрим на результат.
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25.03.2021 13:57 Відповісти
БОЖЕ, що ти несеш!!!! Як від китайців так і від їхньої продукції треба закриватися, щоб і духу їхнього не було!!!!
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25.03.2021 14:27 Відповісти
Китайцы рисковать не будут репутацией
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25.03.2021 15:14 Відповісти
Такая политика , а там посмотрим
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25.03.2021 15:16 Відповісти
Согласен ,шмурдяк-2 те же яйца только в профиль .пфайзер нам гони понял!!!
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25.03.2021 16:52 Відповісти
Молдова, Грузия будут колоть своим гражданам пфайзер, а зебилы смогли только какую-то китайскую мочу выторговать. Это все что нужно знать об идиоте в кресле преза.
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25.03.2021 13:59 Відповісти
кто поставщик - опять прокладка "Божья Благодать"?
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25.03.2021 14:01 Відповісти
"Куртки від Степанова".
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25.03.2021 14:02 Відповісти
Ні, ну я багато бачив, чув, але що то за куртяк за 20000 євро!!!!!???? Напевно в кишенях забули два кг. золота!!!!!
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25.03.2021 14:31 Відповісти
Кловун вже готує лісапет їхати на ірадром зустрічати самальот з ватагою кіношників.
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25.03.2021 14:08 Відповісти
Сегодня в Украину прибудет 700 тысяч доз вакцины СoronaVac из Китая. Всего ожидаем 1,9 млн доз, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 4895

https://bykvu.com/ua/bukvy/telefoni-j-adresi-zapisanih-na-vakcinaciju-potrapili-u-vidkritij-dostup-jak-ce-stalosja/
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25.03.2021 14:09 Відповісти
диджитализаторы хреновы
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25.03.2021 14:24 Відповісти
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 3697
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25.03.2021 14:13 Відповісти
Очешуенно. Новые бесплатные подопытные , новые куртки длястепашки, новые откаты для гундосого , гундосящего про "самые лучшие привезенные вакцины ". Зробимо вас ще раз 🤔🤔☝🏻
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25.03.2021 14:14 Відповісти
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 6059
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25.03.2021 14:46 Відповісти
Госпредприятие «Медзакупки» отказывается принимать летящие в Украину китайские вакцины от Sinovac Biotech 25 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0.html#respond Комментарии: 0
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485В Государственном предприятии «Медицинские закупки Украины» заявили об отсутствии оснований для приема китайских вакцин от коронавируса, которые группа компаний «Лекхим» собирается доставить в Украину 25 марта.
Об этом сообщило предприятие в Facebook, https://ukranews.com/news/764923-vaktsinu-coronavac-otkazalos-prinyat-gp-medzakupki-iz-za-otsutstviya-dokumentov передают сегодня «Українськi Новини».
«Руководствуясь условиями договора ГП проинформировало «Лекхим» о нарушении срока поставки продукции и применении пени за каждый день просрочки, начиная с 6 марта до момента поставки продукции… Согласно условиям договора, не менее чем за 3 рабочих дня до даты поставки поставщик обязан предоставить заказчику исчерпывающий перечень документов… По состоянию на 24 марта этот перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП «Медзакупки Украины» готово проверить и предоставить подтверждение / замечания по ним в пределах сроков, определенных договором», - говорится в сообщении.
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Также в сообщении отмечается, что в соответствии с условиями договора иммунобиологическая продукция, которая поставляется, должна удовлетворять требованию минимальной эффективности. Согласно поручению Минздрава, такой показатель составляет не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.
Согласно сообщению, ГП «Медзакупки Украины» направило Министерству здравоохранения запрос на подтверждение соответствия данных по эффективности, указанных в регистрационном досье заявителя, условиям договора, ответ от Минздрава ожидается.
Перед здійсненням поставки на виконання договору Постачальник має не менш ніж за 5 робочих днів надати Замовнику повідомлення про поставку. При чому повідомлення про поставку мало бути надане із дотриманням строків, визначених графіком поставки продукції.
Договором визначено обов'язок контрагента здійснити поставку першої партії у кількості 700 тис. флаконів/шприців не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з визначених країн. 4 лютого 2021 року вакцина виробника зареєстрована в Китаї. Відповідно до умов Договору перша партія мала бути передана та прийнята нами, як Замовником, не пізніше 6 березня 2021 року.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Відповідно до пунктів 8.1., 8.7 Договору, у разі порушення строку поставки, непередачу (несвоєчасну передачу, повернення з підстав, встановлених Договором) продукції, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від ціни продукції, строк поставки якої порушено, за кожний день прострочення або ціни непереданої (несвоєчасно переданої, повернутої) продукції, за кожний день затримки передачі. Пеня нараховується протягом строку порушення виконання зобов'язань за Договором, включаючи день виконання такого зобов'язання. За порушення строку поставки продукції понад 30 (тридцять) календарних днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7 (сім) відсотків від ціни продукції, строк поставки якої порушено.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Керуючись умовами Договору ДП «Медзакупівлі України» поінформувало ПрАТ «Лекхім» щодо порушення строку поставки продукції та застосування пені за кожен день прострочення, починаючи з 06.03.2021 до моменту поставки продукції.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Згідно з умовами Договору, не менше ніж за 3 робочі дні до дати поставки Постачальник зобов'язаний надати Замовнику вичерпний перелік документів, визначених у пункті 5.1 договору, що включає, зокрема: сертифікат якості (аналізу) серії продукції, реєстраційне посвідчення, сертифікат походження від виробника, відомості про прекваліфікацію ВООЗ та/або реєстраційне посвідчення від компетентного органу однієї із визначених країн, пакувальний лист та документ, що підтверджує дотримання холодового ланцюга, тощо.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Станом на 24.03.2021 такий перелік документів не був наданий. Отже, немає підстав до прийняття продукції. У разі отримання всіх необхідних документів, ДП «Медзакупівлі України» готове перевірити та надати підтвердження/зауваження по ним у межах строків, визначених договором.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Додатково інформуємо, що, відповідно до умов договору, імунобіологічна продукція, що поставляється, має задовольнити вимогу мінімальної ефективності. Згідно із дорученням МОЗ України, такий показник становить не менше 70% зниження захворюваності у досліджуваній групі в порівнянні з контрольною групою, що має бути підтверджено у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 ДП «Медзакупівлі України» надіслало Міністерству охорони здоров'я України запит на підтвердження відповідності даних щодо ефективності, зазначених у реєстраційному досьє Заявника, умовам Договору. Відповідь від МОЗ України очікується.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Таким чином, станом на 24.03.2021 поставок вакцини, що закуповується ДП «Медзакупівлі України», зі сторони Постачальника не здійснено, документів, що відповідають вимогам Договору, не надано. Додатково зазначимо, що оскільки укладений Договір регулює правовідносини з постачання лікарських засобів іноземного виробництва, Постачальник також має надати висновки про якість ввезених лікарських засобів. Це нормативно обґрунтована вимога згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902. ПрАТ «Лекхім» має провести лабораторний аналіз продукції, що ввозитиметься, що може тривати до 14 днів.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 ДП «Медзакупівлі України» діє в інтересах українських пацієнтів і платників податків та вживає заходів щодо недопущення порушення умов закупівлі. Ми закликаємо ПрАТ «Лекхім» у повній мірі виконувати умови підписаного Договору, нести відповідальність за порушення його умов, а також не створювати неоднозначних інформаційних приводів щодо питання закупівлі вакцини проти COVID-19.
***
Ну, блин, позорная Зе-власть! Сплошные скандалы!
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25.03.2021 14:17 Відповісти
Это не угроза и не плохое настроенье. Это просто кто-то где-то принял решенье, что очень нужен coronovac.
И зрители здыхают и сердце замирает, и мендель от экстаза закрывает глаза. И гром аплодисментов, и 73%, шукають в ровере тормоза.
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25.03.2021 14:19 Відповісти
Що китайське що мокшанське, ДОВІРИ НЕМАЄ!!!!!Весь світ закупає достойні вакцини а наш уряд всякий непотріб!!!!!
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25.03.2021 14:22 Відповісти
Китайська взагалі не перевірена. В неї є сертифікат ВОЗ ?
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25.03.2021 14:23 Відповісти
Ні Sinivac немає сертиaікату ВОЗ, це і дивно, що її купують.
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25.03.2021 14:28 Відповісти
*Sinovac
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25.03.2021 14:30 Відповісти
"маломобільних груп населення, інвалідів, хворих"
Тобто випробування будуть проводити на всіх, хто не може втекти
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25.03.2021 14:34 Відповісти
Помните, как в июле 2020 года Зеленский пообещал, что украинцы будут иметь доступ к вакцине одними из первых? Теперь он об этом стыдливо молчит и даже не извинился за то, что показал себя балаболом. Сколько раз он звонил тому же руководителю Pfizer и когда позвонил впервые? На сайте ОП написано, что 8 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. 8 февраля этого года? Это что, глупая шутка в стиле Квартал-95? Тот же премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, к которому много претензий у самих израильтян, начал созвон с руководством Pfizer с лета 2020 года. «Он звонил мне 30 раз. Он спрашивал меня о вариантах, о данных, которыми мы располагаем. Я отвечал: «Господин премьер-министр, сейчас три часа ночи». А он говорил: «Не волнуйтесь, и скажите мне», - рассказал гендиректор Pfizer Inc. в эфире израильского телевидения.
Бурла уточнил, что Нетаньяху регулярно задавал все новые и новые вопросы о вакцинации детей, беременных женщин и т.д.«В конце концов, он убедил меня», - пояснил глава компании. Надо не забывать и то, что для сбора инсайдерской информации в Израиле подключали тяжелую артиллерию - службу внешней разведки «Моссад». Если учесть, что СБУ не Моссад, а руководит ею друг детства Зеленского, лейтенант Баканов, то понятно почему результат такой, как есть. Да и Зеленский Бурлу убедить не смог. Очередной раз показал свой уровень некомпетентности. Pfizer в Украине отсутствует.
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25.03.2021 14:36 Відповісти
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4548
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25.03.2021 14:43 Відповісти
Китайская вакцина Sinovac в четверг-пятницу прилетит в Украину и поступит на склады группы фармацевтических компаний «Лекхим» в Умани, которые находятся на заводе "Технолог". Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало «условное разрешение на продажу» 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на «условную лицензию на продажу» в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021. В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях». И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не пекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.

Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?

И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто "прикурил" на этом из бюджета?
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25.03.2021 14:49 Відповісти
С миру по нитке...степашке куртке..
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25.03.2021 14:57 Відповісти
член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Єто еще шо за член на члене. Ну и членов расплодили
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25.03.2021 14:57 Відповісти
Степанову пора думати про друге коло вакцинації AstraZeneca: 500 000 /2 = 250 000, Вже використано 155 300, тобто залишилось вакцини для першого кола на тиждень 250.000 - 155.300 = 94.300. Якщо не буде поставки зенеки, то чи є сенс ризикувати і докалувать усіх для першого кола усіма 500.000 дозами? Коли прибуде китайська, то чи не краще знов колоти лише китайською, а зенеку залишити на друге коло, якщо строк її дії ще діятеме?
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25.03.2021 15:03 Відповісти
Для Степанова - це занадто висока математика
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25.03.2021 15:14 Відповісти
не вийде уколоти цією партією по другому колу, по другому колу колотимуть через 12 тижнів, а це травень, а ця партія строком використання до липня 2021.
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25.03.2021 15:46 Відповісти
Колись одесит Хавкін їхав до Індії і рятував індусів від холери і чуми, роблячи їм щеплення... А сьогодні його бюатьківщина, Україна - поневіряється по тих самих Індіях-Китаях, у пошуках хоча б якоїсь вакцини від корони, не в змозі самій її випускати, скільки треба, для власних потреб. До чого ж докотилися ми, жах
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25.03.2021 16:10 Відповісти
хорошо.
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27.03.2021 23:41 Відповісти
 
 