Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій

Вакцина китайського виробництва СoronaVac, поставка якої очікується 25 березня, дозволить прищепити людей з малонаселених районів, а також інвалідів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив член національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

"Ми очікуємо, сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac китайського виробництва (у всякому разі так було анонсовано). А загалом досягнута домовленість про постачання 1,9 млн доз цієї вакцини. Дана вакцина в шприц-дозах, тобто в упаковці доза для однієї людини. Це сильно спрощує ситуацію. Не потрібно збирати пацієнтів", - підкреслив співрозмовник.

Також, за його словами, постачання вакцини китайського виробництва дозволяє вирішити проблему дефіциту шприців.

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"Ми думали, як провести вакцинацію маломобільних груп населення, інвалідів, хворих, які перебуваю вдома, людей в районах з низькою щільністю населення. Ми ж не можемо приїхати з десятидозним флаконом, прищепити одну людину і викинути флакон. Не можна привозити відкритий флакон - ВООЗ категорично проти такого. СoronaVac знімає цю проблему. У чому ще плюс? У світі спостерігається дефіцит шприців і голок, тому що в світі божевільні темпи вакцинації і вигрібають шприци та голки. Те, що вакцина приходить в упаковці шприц-голка для нас вирішує безліч проблем" , - резюмував Лапій.

25 березня посольство України в КНР повідомило про відправку партії вакцини СoronaVac в Україну.

Компанія "Лекхім" повідомила, що доставка китайської вакцини очікується 25 березня. О 19.15 в аеропорту "Бориспіль" приземлиться літак Turkish Airlines, який доставить партію вакцин з Китаю.

За даними Flightradar24, літак з вакциною на борту (рейс TK6175 з Пекіна) вже приземлився в аеропорту Стамбула.

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