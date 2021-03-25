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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Шевченко Євген (139) ПВК Вагнер (1534)

Агент НАБУ Шевченко про підозру СБУ: "Пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати "вагнергейт"

Агент НАБУ Шевченко про підозру СБУ:

Агент НАБУ Євген Шевченко дав інтерв'ю журналісту Bellingcat Христо Грозєву для його фільму про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців" і через деякий час до нього прийшли з обшуком співробітники СБУ.

Про це Шевченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зараз, зіставивши факти, я пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати Вагнергейт. Як відомо, я дав інтерв'ю журналісту Bellingcat Христо Грозєву для його фільму, і тут такий дивний збіг до мене прилетів", - зазначив агент НАБУ.

За його словами, в постанові на обшук у нього вдома було зазначено, що шукають товари військового призначення.

"Слідчий говорив, що вони шукають у мене клістрони - це компоненти зенітно-ракетних комплексів С-300. Потім я дізнався, що також обшуки були проведені на держпідприємстві "Укроборонсервіс", куди вчора компанія відвантажила два комплекти клістронів і ці клістрони були вилучені. Також обшуки були проведені у колишнього заступника директора "Укроборонпрому" генерала Стеценка, у головного інженера "Укроборонсервісу", - розповів Шевченко.

Також читайте: Розслідування СБУ про створення НЗФ і підготовку провокацій: Шевченко готовий пройти поліграф і провести аналіз ДНК

Водночас він зазначив, що підозру йому висунули зовсім за іншими епізодами - там зовсім інші дії інкримінуються.

"Цитую: "Слідчий повідомив про підозру Шевченку Євгену Сергійовичу про те, що він підозрюється в створенні непередбачуванного законами України збройного формування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також в участі у діяльності непередбачуваного законами України збройного формування, тобто вчинення злочину, передбаченого статтею ч. 2ст.28, ч.2 ст.260 ККУ", - додав Шевченко

Повний текст інтерв'ю з Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.

Також читайте: СБУ "викрила" ПВК, яка вже кілька років легально діє в Польщі. Це розслідування - розправа з НАБУ, - Саакашвілі

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Топ коментарі
+16
о, опять клистроны! все, можно выдохнуть, понятно откуда ноги растут, фсбшники никак не успокоятся, что у них клистроны покупали прям под носом..., а тут ихние сослуживцы из кожи лезут, чтобы выслужится перед хозяевами...
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25.03.2021 14:07
+14
Дискредитировать "вагнергейт",- это однозначно цель зеленых. А иначе им придется долго и нудно доказывать, что они не предатели, не "кроты" и не сотрудники "тайной канцелярии фсб рф". А это гораздо ниже фарватера и даже дна!
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25.03.2021 14:03
+12
Та даже если он с насинням семенченком хотели сделать свою ЧВК, что что тут такого? Кто-то ж должен повалить режим зеленого дьявола
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25.03.2021 13:58
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Та даже если он с насинням семенченком хотели сделать свою ЧВК, что что тут такого? Кто-то ж должен повалить режим зеленого дьявола
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25.03.2021 13:58 Відповісти
** анат тьі конченьій.
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25.03.2021 14:19 Відповісти
просто на Вадю Рабиновича уже надежды нет, он пожилой уже черт, за ним огромная страна не встанет
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25.03.2021 14:24 Відповісти
"Інтимний Лицар знову не те" @IntimateKnight (c)
Весна прийшла!
Насіння взяли!
Саджати будуть!
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25.03.2021 14:20 Відповісти
Яке там ПВК? Ну, тренували вони людей разом з поляками в Польщі та в Україні, скоріше "клуб по інтересам". Ринок ПВК доволі специфічний та закритий. Можна або з кацапами (тоді всі будуть переслідувати по всьому світу), або з американцями (але Трамп почав скоротшувати програми). То ж, єдинна користь для тероборони.
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25.03.2021 14:25 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко про підозру СБУ: "Пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати "вагнергейт" - Цензор.НЕТ 3579
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25.03.2021 14:26 Відповісти
а где зелупонцы с криками про внеочередное собрание зрады по вопросу "неонацистов" обоссавших офис лоха? все, отменяется? и истерика и заседание?
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25.03.2021 14:01 Відповісти
Кто знает когда этот фильм уже выйдет?
А то реально достала эта клоунада перед выходом...
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25.03.2021 14:03 Відповісти
не уверен, но вот)
Агент НАБУ Шевченко про підозру СБУ: "Пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати "вагнергейт" - Цензор.НЕТ 4369
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25.03.2021 14:06 Відповісти
гордон сказал шо 5го апреля, но то источник такой себе...
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25.03.2021 14:15 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко о подозрении СБУ: "Связываю это прежде всего с желанием дискредитировать "вагнергейт" - Цензор.НЕТ 302
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25.03.2021 14:03 Відповісти
Дискредитировать "вагнергейт",- это однозначно цель зеленых. А иначе им придется долго и нудно доказывать, что они не предатели, не "кроты" и не сотрудники "тайной канцелярии фсб рф". А это гораздо ниже фарватера и даже дна!
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25.03.2021 14:03 Відповісти
Главно , что выйдет , терпение , господа
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25.03.2021 14:04 Відповісти
Клоуну дядюшка Джо уже пояснил, что концерта не будет. А будет кино, документальное
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25.03.2021 14:06 Відповісти
о, опять клистроны! все, можно выдохнуть, понятно откуда ноги растут, фсбшники никак не успокоятся, что у них клистроны покупали прям под носом..., а тут ихние сослуживцы из кожи лезут, чтобы выслужится перед хозяевами...
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25.03.2021 14:07 Відповісти
Клістрони доволі застаріла технологія 30-х років минулого сторіччя (1938-1940). Іх використовують в радянських радарах, яких у нас ще повно. Але зараз вже давно пішли напівпровідникові діоди Ганна та лавинно-прольотні діоди.
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25.03.2021 14:33 Відповісти
Я смотрю этот агент НАБУ Шевченко - крутой мужик. Прямо украинский Джеймс Бонд. И земрази его реально боятся
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25.03.2021 14:10 Відповісти
Это только начало! Продолжение следует - будет интересно.
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25.03.2021 14:11 Відповісти
Када кино?
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25.03.2021 14:12 Відповісти
Шевченко выписывает подозрение татарову по факту нанесения многомиллионных убытков государству, жиденыш вместо того, чтобы уволить это рыговское дерьмо с занимаемой должности, приказывает чертам баканова придумать фейковое дело против агента НАБУ. Кому там еще не хватает доказательств, что зеленое терпило крышует коррупционеров в стране?!
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25.03.2021 14:23 Відповісти
сомневаюсь что у зебоба есть хоть капля реальной власти. У него в жопе рука коломойского, Андрея Елдака и других персонажей, он вообще ничего не решает. Просто ставит подписи на документах, которые ему подсовывают и даже не читая за это в будущем будет отвечать
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25.03.2021 14:26 Відповісти
Німецько-французьким «мирний план» капітуляції України.

Франко-німецький проєкт містить 11 кластерів.
У кластері А сім пунктів: повне припинення вогню, розмінування, відведення важкого озброєння, розведення сил на нових ділянках лінії зіткнення, відкриття додаткових пунктів пропуску, звільнення і обмін затриманими, безпечний і надійний доступ спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ по всій Україні.
У кластері В чотири пункти. «https://zn.ua/POLITICS/formula-shtaynmayera-evropa-ne-dolzhna-pozvolit-rossii-poluchit-*******-prisutstvie-v-donbasse-harms-354386_.html Формула Штайнмайера », яка визначає механізм введення в дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, включається в українське законодавство. Потім керівники країн «нормандської четвірки» схвалюють «дорожню карту», а Київ погодить з так званими «ДНР» і «ЛНР» в контактній групі всі правові акти, які будуть стосуватися цих частин Донбасу.
Останній пункт кластера передбачає проведення конституційної реформи в Україні, яка передбачає децентралізацію та ухвалення законів про особливий статус ОРДЛО, про місцеві вибори, про амністію і про особливу економічну зону.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/rossmo-opisali-sut-nimetsko-frantsuzkoho-mirnoho-planu-po-donbasu-i-propozitsiji-ukrajini-i-rosiji-po-nomu.html
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25.03.2021 14:32 Відповісти
Слава Сивочолому і його проекту децентралізації/федералізації України підписану представниками України в 2015 році.
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25.03.2021 14:41 Відповісти
Так це ж ті кого ти привів до влади, Клоун з Єрмаком просувають цей новий франко-німецький проект.
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25.03.2021 15:27 Відповісти
формула Штанмаєра була прийнята українською стороною в 2015 разом з обіцянками федералізації України в Мінську. Проти чого 31.08.2015 був заміс під Радою, якщо ви це, вже забули. А ось, я це не забуду. Все що відбувається зараз є тільки уточненням по датах виконання.
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25.03.2021 15:50 Відповісти
Направити листа 28 листопада 2015 року міністру закордонних справ України з пропозицією прийняти формулу Штаймайєра і через чотири роки 1 жовтня 2019 року її підписати - це, як кажуть в Одесі "дві великі різниці". Якщо у вас з головою все в порядку, то маєте знати, зо 1 жовтня 2019 року президентом України був Володимир Зеленський. Всі ваші відговорки в стилі клоунів, перекладаєте з хворої наркоманської голови на здорову. Майте совість (якщо її залишки десь там в глибині душі ще є) визнати свою причетність до злочину Зе-клоунів проти України.

в жовтні 2015 року міністр МЗС Німеччини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80 Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82 «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та РФ) запропонував власне рішення проблеми миру на Донбасі, назване за його іменем. Суть формули зводиться до проведення на окупованих РФ територіях виборів згідно з українським законодавством. Вибори мають проводитись під наглядом ОБСЄ.
Вважається, що день народження цього плану - 28 листопада 2015 року, коли ексміністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і ексочільник МЗС Франції Лоран Фабіус направили листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову й ексголові українського зовнішньополітичного відомства Павлові Клімкіну. 1 жовтня 2019 року українська делегація підписала відповідні папери. Від України лист підписав Леонід Кучма, від ОБСЄ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%BA Мартін Сайдік , від Росії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Гризлов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0#cite_note-:0-8 [8] . Вони передбачають закріплення «спеціального статусу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО після проведення виборів на постійній основіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0#cite_note-9 [9] . Також угода містить секретну частину, яку не було опубліковано.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0

2 октября 2019 - В письме Леонида Кучмы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику сказано, что Украина "принимает текст формулы", которая будет включена в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18?fbclid=************************************************************* закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и которую согласовали 11 сентября дипломаты Украины, Франции, Германии и России.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49905731

Субота, 21 вересня 2019, 19:37. -
"Формула Штайнмаєра" для врегулюванні ситуації на Донбасі стане базою для законопроекту, який буде винесено на публічне обговорення, заявив помічник президента України Андрій Єрмак.
Джерело: повідомлення Єрмака у https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2361740337213168&set=a.139064289480795&type=3&theater Facebook . https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/21/7226970/

11 грудня 2020, 15:07 - Законопроєкт про так звану https://lb.ua/tag/18010_formula_shtaynmaiera.html формулу Штайнмаєра перебуває на обговоренні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона надала драфт законодавчих змін з імплементацією формули Штайнмаєра ще в липні. Це було зроблено на виконання домовленостей минулорічного саміту "Нормандської четвірки" в Парижі, написав у колонці https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucHJhdmRhLmNvbS51YS9jb2x1bW5zLzIwMjAvMTIvMTAvNzI3NjUwNy8= для "Української правди " голова Офісу президента https://lb.ua/file/person/4585_ermak_andrey_borisovich.html Андрій Єрмак .
https://lb.ua/society/2020/12/11/472813_iermak_zakonoproiekt_pro_formulu.html
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25.03.2021 17:35 Відповісти
Бачте вагнергейт неможливо затерти, бо в операції приймали участь іноземні партнери.
Все одно Зелю засудять за зраду.
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25.03.2021 14:33 Відповісти
Иностранные партнеры ( в отличие от украинских) работу своих спецслужб не коментируют. И на запрос СМИ по данному вопросу они эту информацию не подтвердили и не опровергли.
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25.03.2021 16:36 Відповісти
Бо це не їхня влада зрадила державу.
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25.03.2021 16:48 Відповісти
Власть залётных проходимцев и профессиональной прислуги олигархов настолько уже себя за два года опустила ниже плинтуса, что доверия к ней нет....Ни в чём....И, похоже, этого доверия никогда не возникнет...
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25.03.2021 14:45 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко про підозру СБУ: "Пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати "вагнергейт" - Цензор.НЕТ 7491
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ,
ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК
В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
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25.03.2021 15:40 Відповісти
 
 