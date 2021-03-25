Агент НАБУ Шевченко про підозру СБУ: "Пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати "вагнергейт"

Агент НАБУ Євген Шевченко дав інтерв'ю журналісту Bellingcat Христо Грозєву для його фільму про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців" і через деякий час до нього прийшли з обшуком співробітники СБУ.

Про це Шевченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зараз, зіставивши факти, я пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати Вагнергейт. Як відомо, я дав інтерв'ю журналісту Bellingcat Христо Грозєву для його фільму, і тут такий дивний збіг до мене прилетів", - зазначив агент НАБУ.

За його словами, в постанові на обшук у нього вдома було зазначено, що шукають товари військового призначення.

"Слідчий говорив, що вони шукають у мене клістрони - це компоненти зенітно-ракетних комплексів С-300. Потім я дізнався, що також обшуки були проведені на держпідприємстві "Укроборонсервіс", куди вчора компанія відвантажила два комплекти клістронів і ці клістрони були вилучені. Також обшуки були проведені у колишнього заступника директора "Укроборонпрому" генерала Стеценка, у головного інженера "Укроборонсервісу", - розповів Шевченко.

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Водночас він зазначив, що підозру йому висунули зовсім за іншими епізодами - там зовсім інші дії інкримінуються.

"Цитую: "Слідчий повідомив про підозру Шевченку Євгену Сергійовичу про те, що він підозрюється в створенні непередбачуванного законами України збройного формування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також в участі у діяльності непередбачуваного законами України збройного формування, тобто вчинення злочину, передбаченого статтею ч. 2ст.28, ч.2 ст.260 ККУ", - додав Шевченко

Повний текст інтерв'ю з Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.

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