Агент НАБУ Шевченко про підозру СБУ: "Пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати "вагнергейт"
Агент НАБУ Євген Шевченко дав інтерв'ю журналісту Bellingcat Христо Грозєву для його фільму про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців" і через деякий час до нього прийшли з обшуком співробітники СБУ.
Про це Шевченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Зараз, зіставивши факти, я пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати Вагнергейт. Як відомо, я дав інтерв'ю журналісту Bellingcat Христо Грозєву для його фільму, і тут такий дивний збіг до мене прилетів", - зазначив агент НАБУ.
За його словами, в постанові на обшук у нього вдома було зазначено, що шукають товари військового призначення.
"Слідчий говорив, що вони шукають у мене клістрони - це компоненти зенітно-ракетних комплексів С-300. Потім я дізнався, що також обшуки були проведені на держпідприємстві "Укроборонсервіс", куди вчора компанія відвантажила два комплекти клістронів і ці клістрони були вилучені. Також обшуки були проведені у колишнього заступника директора "Укроборонпрому" генерала Стеценка, у головного інженера "Укроборонсервісу", - розповів Шевченко.
Водночас він зазначив, що підозру йому висунули зовсім за іншими епізодами - там зовсім інші дії інкримінуються.
"Цитую: "Слідчий повідомив про підозру Шевченку Євгену Сергійовичу про те, що він підозрюється в створенні непередбачуванного законами України збройного формування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також в участі у діяльності непередбачуваного законами України збройного формування, тобто вчинення злочину, передбаченого статтею ч. 2ст.28, ч.2 ст.260 ККУ", - додав Шевченко
Повний текст інтерв'ю з Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.
Будь ласка, зачекайте...
Весна прийшла!
Насіння взяли!
Саджати будуть!
А то реально достала эта клоунада перед выходом...
Франко-німецький проєкт містить 11 кластерів.
У кластері А сім пунктів: повне припинення вогню, розмінування, відведення важкого озброєння, розведення сил на нових ділянках лінії зіткнення, відкриття додаткових пунктів пропуску, звільнення і обмін затриманими, безпечний і надійний доступ спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ по всій Україні.
У кластері В чотири пункти. «https://zn.ua/POLITICS/formula-shtaynmayera-evropa-ne-dolzhna-pozvolit-rossii-poluchit-*******-prisutstvie-v-donbasse-harms-354386_.html Формула Штайнмайера », яка визначає механізм введення в дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, включається в українське законодавство. Потім керівники країн «нормандської четвірки» схвалюють «дорожню карту», а Київ погодить з так званими «ДНР» і «ЛНР» в контактній групі всі правові акти, які будуть стосуватися цих частин Донбасу.
Останній пункт кластера передбачає проведення конституційної реформи в Україні, яка передбачає децентралізацію та ухвалення законів про особливий статус ОРДЛО, про місцеві вибори, про амністію і про особливу економічну зону.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/rossmo-opisali-sut-nimetsko-frantsuzkoho-mirnoho-planu-po-donbasu-i-propozitsiji-ukrajini-i-rosiji-po-nomu.html
в жовтні 2015 року міністр МЗС Німеччини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80 Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82 «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та РФ) запропонував власне рішення проблеми миру на Донбасі, назване за його іменем. Суть формули зводиться до проведення на окупованих РФ територіях виборів згідно з українським законодавством. Вибори мають проводитись під наглядом ОБСЄ.
Вважається, що день народження цього плану - 28 листопада 2015 року, коли ексміністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і ексочільник МЗС Франції Лоран Фабіус направили листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову й ексголові українського зовнішньополітичного відомства Павлові Клімкіну. 1 жовтня 2019 року українська делегація підписала відповідні папери. Від України лист підписав Леонід Кучма, від ОБСЄ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%BA Мартін Сайдік , від Росії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Гризлов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0#cite_note-:0-8 [8] . Вони передбачають закріплення «спеціального статусу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО після проведення виборів на постійній основіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0#cite_note-9 [9] . Також угода містить секретну частину, яку не було опубліковано.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0
2 октября 2019 - В письме Леонида Кучмы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику сказано, что Украина "принимает текст формулы", которая будет включена в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18?fbclid=************************************************************* закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и которую согласовали 11 сентября дипломаты Украины, Франции, Германии и России.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49905731
Субота, 21 вересня 2019, 19:37. -
"Формула Штайнмаєра" для врегулюванні ситуації на Донбасі стане базою для законопроекту, який буде винесено на публічне обговорення, заявив помічник президента України Андрій Єрмак.
Джерело: повідомлення Єрмака у https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2361740337213168&set=a.139064289480795&type=3&theater Facebook . https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/21/7226970/
11 грудня 2020, 15:07 - Законопроєкт про так звану https://lb.ua/tag/18010_formula_shtaynmaiera.html формулу Штайнмаєра перебуває на обговоренні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона надала драфт законодавчих змін з імплементацією формули Штайнмаєра ще в липні. Це було зроблено на виконання домовленостей минулорічного саміту "Нормандської четвірки" в Парижі, написав у колонці https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucHJhdmRhLmNvbS51YS9jb2x1bW5zLzIwMjAvMTIvMTAvNzI3NjUwNy8= для "Української правди " голова Офісу президента https://lb.ua/file/person/4585_ermak_andrey_borisovich.html Андрій Єрмак .
https://lb.ua/society/2020/12/11/472813_iermak_zakonoproiekt_pro_formulu.html
Все одно Зелю засудять за зраду.
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ,
ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК
В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!