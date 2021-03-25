Мене підозрюють у створенні ПВК, яка не працювала жодного дня, - агент НАБУ Шевченко
Агент НАБУ Євген Шевченко, якого СБУ підозрює у створенні незаконних збройних формувань, розповів, що планував запустити охоронну компанію три роки тому, однак ідея так і не була реалізована.
Про це Шевченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Підозра стосується створення охоронної компанії, яку ми із Семеном (Семенченком. - Ред.) планували запустити три роки тому для роботи за контрактами з Держдепом США щодо охорони об'єктів у Сирії й Афганістані, але ця ідея не була реалізована. Восени 2018 року в нас було кілька зустрічей - в Іраку, в Афганістані, зокрема в Посольстві США в Багдаді з представниками ФБР і ЦРУ, і спочатку все йшло добре. Але вже через місяць, у грудні 2018-го, Трамп заявив, що він виводить контингент і зменшує присутність США в Сирії та Афганістані, після чого американці повідомили, що у зв'язку з цим наше питання не на часі", - пояснив Шевченко.
Агент НАБУ наголосив, що ПВК не працювала жодного дня, бо не отримала жодного контракту на охорону об'єктів.
"Спочатку ми домовилися, що буде два інвестори в цій компанії, щоб навчити людей, купити амуніцію для охоронної компанії - це я і громадянин Казахстану Сергій Борисенко. Я сказав Семену, що я готовий інвестувати, але тільки за наявності цього договору, коли я, як інвестор, буду розуміти, що мої інвестиції захищені і перша розмова зі мною на цю тему відбулася в серпні 2018-го. І на той момент Семен уже відправляв людей на навчання в Польщу в навчальний центр, який має міжнародну сертифікацію і не перший рік функціонує. І, що цікаво, в цьому ж центрі також проходили навчання спецпідрозділу нашої Нацполіції. Семен був упевнений, що в найближчому майбутньому він зможе отримати контракти в країнах Близького Сходу, де працюють американці і де у них великі замовлення на послуги охоронних компаній. Але особисто я в цих умовах не наважився ризикувати грошима, і сказав, що виконаю свої зобов'язання тільки після підписання контракту на охорону. Однак, наскільки я зрозумів, саме Борисенко на той момент вже інвестував у навчання хлопців і робив це на свій страх і ризик - він забезпечив фінансування, і Семен набрав групу добровольців з-поміж ветеранів для навчання в Польщі, в центр, який має міжнародну сертифікацію охоронних компаній, яку приймають американці", - розповів Шевченко.
Повний текст інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.
Будь ласка, зачекайте...
А стільки шуму створено, скільки галасу...прям сенсація ...
Отак і сидять Антоненко, Стерненко, інші по липових обвинуваченнях, бо в нас влада , яка мститься патріотам за Майдан.
Мотив який ? Шеремет же не Сікель чи потвори з каналів ОПЗЖопців які помиями все українське обливають......, гроші ? ну тоді ця трійця взагалі не взяжеться....
Його прибрала білоруська-кацапська агентура, це відомо всім крім упоротих зелебобиків.
Так само могли і тебе призначити винним, і ти як сказала одна тупувата генпрокурорка "будеш у суді дововдити свою невинуватість". Не прокурор твою вину, а........
Я же говорю, что из того. что быо в СМИ - защита выстроила свою "защиту" в основном на эмоциональной составляющей... А это признак - проигрыша..., так имеет весьма слабую юридическую пазицию...
Ще раз, от зловлять тебе менти, бо на якогось вбивцю схожий на камерах( де нічого не розбереш) і захищай себе потім у суді, представляючи докази, на які і там всім побоку.
А по Стерненку що відчуваєте ?))
През вже призначив винних точка. От таке кривосуддя по українськи.
Вам це прекрасно відомо, якщо реально в слідстві працювали, а не просто інетбот всезнайка ))
- то что он музыку или песню красивую написал...?
или
- то . что он в ВСУ служит в прес.центре...?
- или просто, "человек понравился"...?
Что конкретно ?
Рыг Муженко - посажен на должность начштаба ВСУ
Рыг Макеенко - посажен руководить самым шо ни на есть Прямым каналом.
Шах и мат, зебилы
слил он вас, дурилки
Об этом сообщил в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=281539026675035&id=100044568183561 Facebook глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, передает https://censor.net/.
"Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине - СБУ. НАБУ и Высший антикоррупционный суд как кость в горле застряли у многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится", - уверен Саакашвили.
Источник: https://censor.net/ru/n3255438
Є ще польська ASBS Othago колишнього міністра внутрішніх справ, яку безліч разів "громили" вполучлєнці на Донбасі і навіть "русскіє партізани Харькава" в Ізюмі розстрілювали. Але вона займається в головному аналітикою. Правда її керівник Сінкевич (онук того самого) входить до ради ABW- навчального центру національної агенції безпеки.
То ж, яка з них є тою кровавою ВПК, на яку полюють сєпари і СБУ поки не зрозуміло.
1. по словам саакашвили на его официальной странице речь идет о действующей чвк - это в кассу сбу
2. его дергают на допрос и он говорит "мамой клянус! вырвал из конткекста! не понял! простите". НО... теперь сбу будет иметь полное право проверить и миху и на насиння "новые обстоятельства". это называется "поймать на слове"
3. доказывать ничего никому сбу не будет. а вот к михе может прилететь за его тупой собачий язык
2) Міху вони можуть смикати, а толку? Яким боком він в цій справі? Так можна і вас викликати на допит;
3) СБУ може й не буде, а ось МЗС України і Зеленському доведеться при бажанні польської сторони.
2. будет видно. грузин несдержан и может ляпнуть еще много интересного особенно в свете его сотрудничества с семенченко
3. с каких делов? выдвинуто официальное обвинение польской фирме?
Скоро в сети Netflix
Он Не оказывается что ему предлагали стать соучастником(инвестором) но он денег не дал и соучастником(инвестором) так и не стал. А привлекали его лишь за то что он имел радость общения на эту тему с Семёном ну и попутно за"наезды" на высокопоставенных чинушь типа Дерьмак Татаров и тому подобное ну и потому что работает в НАБУ.
вірус, маячню.
ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО
І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ
)(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.