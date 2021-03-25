Мене підозрюють у створенні ПВК, яка не працювала жодного дня, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко, якого СБУ підозрює у створенні незаконних збройних формувань, розповів, що планував запустити охоронну компанію три роки тому, однак ідея так і не була реалізована.

Про це Шевченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Підозра стосується створення охоронної компанії, яку ми із Семеном (Семенченком. - Ред.) планували запустити три роки тому для роботи за контрактами з Держдепом США щодо охорони об'єктів у Сирії й Афганістані, але ця ідея не була реалізована. Восени 2018 року в нас було кілька зустрічей - в Іраку, в Афганістані, зокрема в Посольстві США в Багдаді з представниками ФБР і ЦРУ, і спочатку все йшло добре. Але вже через місяць, у грудні 2018-го, Трамп заявив, що він виводить контингент і зменшує присутність США в Сирії та Афганістані, після чого американці повідомили, що у зв'язку з цим наше питання не на часі", - пояснив Шевченко.

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Агент НАБУ наголосив, що ПВК не працювала жодного дня, бо не отримала жодного контракту на охорону об'єктів.

"Спочатку ми домовилися, що буде два інвестори в цій компанії, щоб навчити людей, купити амуніцію для охоронної компанії - це я і громадянин Казахстану Сергій Борисенко. Я сказав Семену, що я готовий інвестувати, але тільки за наявності цього договору, коли я, як інвестор, буду розуміти, що мої інвестиції захищені і перша розмова зі мною на цю тему відбулася в серпні 2018-го. І на той момент Семен уже відправляв людей на навчання в Польщу в навчальний центр, який має міжнародну сертифікацію і не перший рік функціонує. І, що цікаво, в цьому ж центрі також проходили навчання спецпідрозділу нашої Нацполіції. Семен був упевнений, що в найближчому майбутньому він зможе отримати контракти в країнах Близького Сходу, де працюють американці і де у них великі замовлення на послуги охоронних компаній. Але особисто я в цих умовах не наважився ризикувати грошима, і сказав, що виконаю свої зобов'язання тільки після підписання контракту на охорону. Однак, наскільки я зрозумів, саме Борисенко на той момент вже інвестував у навчання хлопців і робив це на свій страх і ризик - він забезпечив фінансування, і Семен набрав групу добровольців з-поміж ветеранів для навчання в Польщі, в центр, який має міжнародну сертифікацію охоронних компаній, яку приймають американці", - розповів Шевченко.

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Повний текст інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.

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