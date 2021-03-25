Надзвичайно серйозний приріст кількості хворих: від завтра в Чернігові можуть посилити карантин

У Чернігові планують запровадити посилені карантинні обмеження з п'ятниці. Сьогодні буде засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки.

Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу міської ради.

"Інформую громадськість про те, що після сесії, орієнтовно о 15 чи 16 годині, пропоную провести міську комісію з техногенно-екологічної безпеки і визначитися з обмежувальними заходами, які я пропоную ввести не з понеділка, а з п’ятниці, з завтрашнього дня. У зв’язку з надзвичайно серйозним приростом кількості хворих, які знаходяться в наших лікарнях – їх уже більше 230. У вівторок я оголосив про те, що якщо буде 230 госпіталізованих хворих з підтвердженим діагнозом, ми будемо вводити в місті обмежувальні заходи. Скажемо так: крайня цифра, коли ми однозначно будемо вводити більш жорсткі обмеження – це 270 госпіталізованих хворих з підтвердженим діагнозом. Темпи приросту в нас (ви можете самі зробити нескладні розрахунки) – додається по 30 хворих за день. Ми всього маємо 430 ліжкомісць", - поінформував він.

Мер уточнив, що нема проблем з "ліжками". "У міських лікарнях Чернігова тисячі ліжок, є відділення, є все. Але технічно при збільшенні кількості хворих проблемою стають дві речі. Це лікарі – вони також люди і не можуть працювати 24 години на добу. Точніше, можуть і працюють, але не 7 днів на тиждень. Їм також треба перепочинок, вони також хворіють. І другий критерій, по якому місто не витягує велику кількість хворих – це виробництво кисню. Навіть на тих 336 ліжок у ковідних відділеннях міських лікарень, які під’єднані до кисню, по його запасах для забезпечення всіх, хто потребує кисневої підтримки, ми знаходимося на межі. Якщо при першій-другій хвилях міські лікарні обходилися кількома десятками під’єднаних до кисневих апаратів – сьогодні таких пацієнтів вже більше ста сорока. Тобто це вже більше половини наявних підключень, і перебіг хвороби іде з більш серйозними симптомами".

"Сьогодні будемо, очевидно, приймати звернення до Кабінету Міністрів, оскільки це одна з серйозних проблем України в цьому напрямку", - зазначив міський голова.

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Він зазначив, що не хоче нікого лякати, але просить чернігівців все-таки зважити і визначитися щодо ситуації, яка є.

"Звертаюся до всіх керівників, власників підприємств малого, середнього бізнесу - і прошу там, де бізнес-процес передбачає велику кількість людей, великі їх скупчення – максимально задіювати охорону, вимагати реально носити маску, не на підборідді, дотримуватися хоча б цих примітивних застережних заходів, - наголосив він. - Якщо декілька наступних днів покажуть, що ми не справляємося і недостатньо відповідальні - тисячі людей через безвідповідальну поведінку суспільства втратять доходи, бо змушені будуть сидіти вдома, не ходити на роботу. Я прошу до цього поставитися з розумінням, адекватно, щоби потім ніхто ні на кого не ображався. І більш серйозно сприймати ті реалії, які є".

Нагадаємо, в ОДА заявили, що Чернігівська область перебуває за крок від "червоної" зони.