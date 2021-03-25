Затримано двох осіб, які обіцяли за $16 тис. "вирішити" земельні питання в столичному Держгеокадастрі, - прокуратура

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрито двох осіб, які вимагали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі приблизно 16 тис. доларів США за подальший вплив на ухвалення рішення посадовою особою Головного управління Держгеокадастру в м.Києві (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, двоє осіб, посилаючись на свої впливові зв’язки у Головному управлінні Держгеокадастру в м. Києві, вимагали від громадянина зазначені кошти за прийняття службовими особами вказаного державного органу позитивного рішення з приводу поділу земельних ділянок на менші, шляхом присвоєння їм нових кадастрових номерів та отримання відповідних витягів на земельні ділянки.

Передача неправомірної вигоди здійснювалася у 4 етапи. 24 березня 2021 року після отримання четвертої частини обумовленої суми у розмірі 5 900 доларів США вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

У межах слідства перевіряється причетність до злочину окремих працівників Головного управління Держгеокадастру в м. Києві.

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