Казахський бізнесмен Борисенко хвалився, що "забашляв" СБУ, щоб ті почали кошмарити Семенченка та його оточення, - агент НАБУ Шевченко
Агент НАБУ Шевченко заявив, що з колишнім командиром батальйону "Донбас" Семеном Семенченком він планував створити охоронну компанію, до якої залучив як інвестора громадянина Казахстану, бізнесмена Сергія Борисенка. Пізніше бізнесмен заявив, що його нібито "кинули" і почав вимагати гроші назад.
Про це Шевченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами Шевченка, Борисенко "на свій страх і ризик" забезпечив фінансування добровольців з-поміж ветеранів для навчання в Польщі, в центрі, який має міжнародну сертифікацію охоронних компаній, яку приймають американці.
"Курс навчання в цій академії коштує приблизно 4-5 тис. доларів, а Семен відправив туди майже 120 осіб. Тобто пів мільйона доларів пішло лише на навчання людей - великі гроші", - додав агент НАБУ.
Пізніше, розповідає Шевченко, Борисенко написав заяву в СБУ, що нібито Семенченко, Шевченко, а також інший колишній комбат батальйону НГУ "Донбас" Анатолій Виногродський і Сергій Якимович, які також брали активну участь у проєкті охоронної компанії, шахрайським способом нібито видурили з нього мільйон доларів.
"Я був таким же інвестором, як і Борисенко, але не вливав свої фінанси в проєкт доти, оскільки не бачив можливості укласти цей договір. І я відійшов від цієї ситуації в грудні 2018-го. Ніколи не бачив жодних контрактів, договорів, акцій. Фінансові взаємовідносини, а також оплати за навчання та інші витрати мене ніколи не стосувалися - гроші Семен отримував від Борисенка на ті статті витрат, які вони самі між собою погоджували і до чого я ніколи не мав жодного стосунку", - пояснив Шевченко.
Через пів року, влітку 2019-го, Борисенко написав агенту НАБУ Шевченко СМС: "Ви мене кинули разом із Семенченком - ви аферисти!".
"Я йому відразу зателефонував і сказав: "Чого ти мені смски пишеш? Якщо у тебе є до мене питання і претензії - давай зустрінемося, обговоримо. Ти ж чудово знаєш, що я жодного долара твого не взяв і що у мене не було ніяких намірів, і що Семен взагалі запросив мене як інвестора вже після того, як ви з ним затіяли всю цю тему. І якщо хочеш, то я готовий пройти поліграф у твоїй присутності - мені нема чого приховувати". Але він від моєї пропозиції відмовився, тому як насправді звичайно ж все знає - фінансовим директором у цій охоронній компанії був його син. Тобто Борисенко давав гроші, а його син, будучи фінансовим директором компанії, контролював, на що вони витрачалися. І Сергій чудово знає, що я ніколи не мав стосунку до його грошей", - пояснив Шевченко.
"Одного разу Борисенко поїхав до Казахстану на місяць, а там якісь платежі (ймовірно, за навчання в Польщі) потрібно було закривати. І Борисенко попросив, щоб я прийняв гроші від нього на свою картку і передав їх Семену. Всього було чотири платежі на загальну суму 95 тисяч доларів, але він точно знає, що ці гроші я після отримання відразу передавав Семену. Але в тій розмові Борисенко мені сказав: "Якщо ти мені повернеш 95 тисяч доларів, то до тебе питань не буде". Я йому кажу: "Ти чудово знаєш, що я ці гроші передав на твоє ж прохання Семену, чому я їх маю тобі повертати?" - зрозумілої відповіді я від нього так і не отримав і історія на час затихла, поки приблизно пів року тому він не похвалився одній людині, з якою я знайомий, що він "забашляв" працівникам СБУ, щоб ті почали кошмарити Семенченка та його оточення, щоб повернути свої гроші. ... У Борисенка були підстави висувати претензії Семену - це їхні фінансові взаємовідносини. І я не розумію, які підстави звинувачувати мене в шахрайстві? Він тоді ще озвучував мені, що "мільйон доларів дав Семену, хочу його отримати назад". Я поставив питання - "Я тут до чого? Я вас не знайомив, не укладав між вами угоду, не знаю деталей вашої угоди і як ви розійшлися - розбирайтеся між собою самі", - розповідає агент НАБУ.
Інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.
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нормальный ход
чтобы они покошмарили Семенченко/Гришина...
а у него ,оказывается,проблемы.и не маленькие.хорошо еще сбу вовремя вписалась,а то могло все пойти традиционным путем выбивания денег с должника
К зеленым у него претензий не было, по большому счету.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1391316507897612&id=100010578281118&comment_id=1391326587896604 Oleksandr Bestachenko : Семенченко більше схожий на Свинарчука ніж, власне, сам Свинарчук.
https://twitter.com/freeukrman/status/1374803780638806024 @freeukrman : Ясно що не спроста СБУ «помітили» тільки зараз. Це помста. Але не це цікаво. Була інфа вже що Семенченка хочуть підключити до мочилова Пороха. Так що цілком можливо що він тепер буде дуже активно співпрацювати з владою наприклад по розслідуванню ТСК у ВРУ на Порошенка і Турчинова.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1238338449941737 Дмитро Вовнянко : Семену і його фан-клубу не треба перейматися. Треба повторювати "Зате не Порошенко" і "А що і так можна було?". Семен, Женечка і їхнє збіговисько зробили все можливе аби владою в Україні стала саме зелень. Що поробиш? Богуцька - в нардепи, Лещенко і Найєм - в держкорпорації на круті з/п, а Семен з Женечкою - в слідчий ізолятор СБУ. Вони самі це зробили.
На місці Семена я б молився, аби СБУ не допитала ту частину бійців "Донбасу", які на чолі з позивним Філін звалити від Семена після Іловайська. Якщо правда бодай 20% того що я почув зимою 15-го від бійців "Донбасу", Семена закрити можна буде до кінця життя.
1. Агент Шевченко був особистим водієм Семенченка і вони знайомі і спільно працюють доволі давно.2. В часи створення НАБУ, Шевченко став "агентом", як кажуть, завдяки друзям Семенченка, також народним депутатам, які тоді вважалися крупними антикорупціонерами. Треба звернути увагу на те, що "вербуванням клієнтів" займався в тому числі і Семенченко. Скільки рішень пройшло мимо каси - цього ми ніколи не узнаємо. А щодо найгучніших справ Шевченка, то за них він офіційно бере 10%, які йому сплачує держава. Тобто в справі останнього хабаря по справі Бурісми його гонорар - 500 тис доларів.
3. Окреме питання, чи перевіряли на "чистоплотність" Щевченка в НАБУ. Маючи всі механізми прослушок і негласних дій, було б дивно не слідкувати за агентами такого рівня. Але з юридичної точки зору, довести, що НАБУ щось знало, але мовчить, мабуть, нереалістично. Хоча уявити, що контора, яка збирає компромат на всіх, не має компромату на свого головного викривача - нереалістично.
4. Блокада Донбасу, яку формально організував Семенченко, була потрібна не стільки Коломойському, про що тоді говорили, скільки тим, хто став бенефіціаром в кришуванні контрабанди з ОРДЛО (зараз це одна з найбільших сірих зон в Європі). При чому, як з російської, так і з української сторони. Ці бенефіціари - силовики з обох сторін. Більш конкретно, я, на жаль, не знаю.
5. Міхомайдан, де силове крило організовував Семенченко, був повністю направлений проти Порошенка і фінансували його різні політсили (давайте згадаємо плівки з голосом Курченка, який розмовляє ніби з Саакашвілі).6. Зараз, все що ми бачимо з офіційних звітів СБУ - це не стільки приватна військова компанія, скільки крупне бандформування для участі в крупномасштабних силових розборках. Приватні військові кампанії - це або відправлення за кордон бійців (поки немає документальних підтверджень) або допомога політику контролювати чи захоплювати певні території (цього також не бачимо).7. На жаль, поява поняття приватна військова компанія, яке, можливо, було потрібно для піар цілей напередодні фільму про вагнерівців, може зіграти поганий жарт з нами, коли всьому світу покажуть кількох українців у Сирії чи Венесуелі, і на весь світ розказуватимуть, що саме українські, а не російські ПВК є головним ресурсом для допомоги терористам у всьому світі.
Але: Вадим Денисенко, - це колишній нардеп від БПП (чтен "Стратегії"), бувший представник Прем'єра Гройсмана у ВР (як зараз Шмигаля предстваляє слуга урода Василь Мокан).
Среди учредителей этого института - Антон Геращенко, тот самый...
Думаете, случайно?
Хотілось би знати, які конкретно бандитства чи теракти вчинило те саме "бандформування", про яке дружно звиздять ЗЕлуплені разом з порохатими з подачі ф*СБУ ім. Ваньки Баканова?
Про інші польські ПВК, я не чув. Є там ще навчальний центр European Security Academy але, там тренують тільки державні і приватні охоронні компанії і вони навіть близько не ПВК.