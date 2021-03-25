Трюдо про Путіна: Він відповідальний "за всякі види жахливих речей" і "не є ні опорою, ні другом" Канади

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив 24 березня в ефірі радіостанції SiriusXM, що президент РФ Володимир Путін відповідальний "за всякі види жахливих речей" , тому що "його поведінка продовжує це демонструвати".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон", про це Трюдо сказав, відповідаючи на питання про висловлювання президента США Джо Байдена про Путіна, пише Le Figaro.

Як приклад Трюдо навів анексію РФ українського Криму в 2014 році, "серйозні кібератаки, за які він несе відповідальність, і спроби дестабілізувати наші демократії".

На думку Трюдо, Путіну "не дуже цікаво, що про нього думає західний світ або Канада".

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Він "буде дивитися на вас і говорити все, що йому зручно в будь-який момент", поділився враженням про Путіна прем'єр-міністр Канади.

Глава Кремля не є "ні опорою, ні другом Канади", - резюмував Трюдо.

17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю Джо Байдена, під час якого президента США запитали, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, а він у відповідь сказав "Ага. Так, вважаю". Через добу Путін відповів дражнилкою "Хто обзивається, той сам так і називається".

Путін також запропонував президенту США провести дискусію в онлайн-форматі. Байден заявив, що вони з Путіним поговорять "в якийсь момент". У російському МЗС повідомили, що США відмовилися від відкритої дискусії двох президентів.