Трюдо про Путіна: Він відповідальний "за всякі види жахливих речей" і "не є ні опорою, ні другом" Канади
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив 24 березня в ефірі радіостанції SiriusXM, що президент РФ Володимир Путін відповідальний "за всякі види жахливих речей" , тому що "його поведінка продовжує це демонструвати".
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон", про це Трюдо сказав, відповідаючи на питання про висловлювання президента США Джо Байдена про Путіна, пише Le Figaro.
Як приклад Трюдо навів анексію РФ українського Криму в 2014 році, "серйозні кібератаки, за які він несе відповідальність, і спроби дестабілізувати наші демократії".
На думку Трюдо, Путіну "не дуже цікаво, що про нього думає західний світ або Канада".
Він "буде дивитися на вас і говорити все, що йому зручно в будь-який момент", поділився враженням про Путіна прем'єр-міністр Канади.
Глава Кремля не є "ні опорою, ні другом Канади", - резюмував Трюдо.
17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю Джо Байдена, під час якого президента США запитали, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, а він у відповідь сказав "Ага. Так, вважаю". Через добу Путін відповів дражнилкою "Хто обзивається, той сам так і називається".
Путін також запропонував президенту США провести дискусію в онлайн-форматі. Байден заявив, що вони з Путіним поговорять "в якийсь момент". У російському МЗС повідомили, що США відмовилися від відкритої дискусії двох президентів.
Будь ласка, зачекайте...
(якщо доколупатися, то насправді Grim Reaper не жіноча сутність, хоч слово у нашій мові має жіночий рід... але концепцію це не впливає)
https://youtu.be/ecb5SQuoN6Q Marduk - La Grande Danse Macabre
Великая Пляска Смерти
Мертвенно-бледный скелет, голые кости
Скачет по космосу на призрачной лошади
Ни шпор, ни кнута
Дыхание Его коня предвещает Апокалипсис
Ноздри эпилептически раздуваются
Безудержная скачка сквозь Вечность
Стремительные топчущие копыта
Наездника, пылает Его блистающий меч
Вспыхивая то здесь, то там
Среди безымянной вырезанной орды
Он проезжает, словно феодал
Инспектируя
Холодные и мертвые земли
Где под бледным солнцем
Тусклый блеск историй о великих погребальных мессах
Близкого и далекого прошлого
Смерть скачет и на белом, и на черном коне
Он поведет тебя через порог вечности
Смерть может, улыбаясь и танцуя, идти вперед
Он может громко или тихо бить в барабаны
И, как у пешки в шахматах, у тебя нет шанса
Пришло твое время оставить смертную участь
Все твои сны Он превращает в прах
Умри, умри, умри...
Ты должен умереть...
богов у скандинавов больше 120 но вот основные "высшие"
Один - мужик. главный
Фригг - женщина, жена Одина
Локи - мужик, бог огня
Тор - мужик, сын Одина
Ерд - женщина, мать Тора
Моди - мужик, сын Тора
Хеймдалль - мужик, сын Одина
Хёд - мужик, сын Одина
Бальдр - мужик, сын Одина
Нанна - женщина, жена Бальдра
Форсети - мужик, сын Бальдра
Браги - мужик
Идунн - женщина,жена Браги
Фрея, богиня любви и войны;
3 норны, вьющие, плетущие и обрезающие нить жизни каждого человека.
Ну, и как забыть про валькирий.
Да, Фрею пропустил...
Щастя, достатку і, головно, здоров'я!
Ну і бонусом - усього, чого собі бажаєте, - щоб усе здійснилося.
мы же не про родство и кто старше. мы же про статусы....
вон зевс имел все что движется причем любого пола включая нелюдей, но от этого плоды любви очень не всегда ставали богами. особенно высшими. так мелочь "принеси-подай-пошел вон"
я представляю как мама первой курицы охренела от увиденного
Тобто боги - не деміурги, а архітектори, які перебудовували світ, докладаючи до матеріалу свій розум. Одін, що характерно, сам розвивався як бог поступово, проходячи одну ініціацію/апґрейд за іншою. Наприклад, віддав одне око велетню Міміру в обмін за перк бачити крізь час... або головна ініціація - коли він висів прибитий власним списом до світового дерева Ігдрасіль (тобто підключений до найглибших кореневих протоколів BIOS Всесвіту), перебуваючи в стані "напівживий-напівмертвий" (привіт, Шредінгер). І в цьому стані суперпозиції він отримав код реальності (руни і методи їх застосування в якості чит-кодів для прямого впливу на реальність - тобто те, що зветься магією).
пойду перегружу биос вселенной
Історія виникнення гомо сапієнсів теж цікава - бог Хеймдаль брав пари антропоідів (що еволюційно розвинулися природним шляхом від міфічних першолюдей Аска та Ембли - себто різні пітекантропи, австралопітеки та інші homo erectus) - "...лег он потом посредине постели, с обеих сторон улеглись хозяева. Пробыл он там три ночи подряд; И снова пошел серединой дороги; девять прошло после этого месяцев..." - і народжувався лічінус із апґрейдом. Але при цьому то були діти своїх батьків, а не позашлюбні діти Хеймдаля.
Оце "лег он потом посредине постели, с обеих сторон улеглись хозяева" - якщо перекласти з мови міфів, то це генна інженерія: Хеймдаль втручався у звичний процес, вносячи зміни до коду ДНК.
...родился темнокожий ребенок, которого окропили водой (этот очистительный обряд был известен многим народам задолго до христианства) и назвали Трэлем. Вырос он сильным, но глупым, занимался грубой работой... эти занятия соответствовали его виду и имени - ведь «Трэль» значило «Раб».
Посередині вулиці стоїть хлопець-негр і п'є молоко із пляшки. Якийсь дядько призупинився, дивиться на нього, а потім співчутливо каже:
- Та ні, синку, не допоможе...
А *****, воно і в лаптєстане - *****
Цікаво, до Зеленського черга коли-небудь дійде? Це вам не на роялі грати - тут потрібні залізні фаберже...
...Особливо у контексті нижньої білизни...
Діаволос-Фосфорос-Люцифер якраз навпаки - дух Свободи та Пізнання.
Яким боком він до холопської дурної рабсії?
Grand merci, monsieur Trudeau!
Вооот что важно сейчас!..УЧЕНЫЕ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ВОКРУГ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ.
Не спешите! Стопик! ... А теперь просто сравните картинку магнитных полей с рисунком на стр. 67 манускрипта Войнича.....Шок? Вам не верится? Один в один? А теперь посмотрите на дату создания манускрипта. Напомню для получения картинки магнитных полей черной дыры( аж сейчас!) работало 300 исследователей по всему миру...с соответствующим оборудованием.