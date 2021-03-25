УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11313 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 972 30
карантин (18171) медицина (2084) Миколаїв (1758) лікарі (1269) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада

У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада

Заклади охорони здоров'я міста Миколаєва, які лікують пацієнтів з COVID-19, повністю забезпечені киснем і медикаментами. При цьому бракує лікарів - у "ковідні" бригади залучають медиків з поліклінік і лікарів інших спеціальностей.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Никвести.

Допомогу пацієнтам з підтвердженим інфекційним захворюванням або з підозрою надають 36 медичних бригад. До складу кожної входять 12 фахівців.

"Якщо площі у нас є, то ресурс медичних працівників, які можуть надавати допомогу хворим, вичерпується. Сьогодні вже складається така ситуація, що в бригадах працюють не лише інфекціоністи, терапевти, реаніматологи. Залучаємо травматологів, опікових хірургів, з поліклінік прийшли кардіологи та ендокринологи. Задіяно весь можливий ресурс, - сказала вона.

У міськраді нагадали, що в місті для пацієнтів із COVID-19 розгорнуто 1010 ліжок, що становить 68% від усього ліжкового фонду. Завантаженість станом на 24 березня становила 83%.

Також дивіться: У ковід-відділеннях Миколаєва закінчилися місця, хворих розміщуватимуть у медцентрі під містом. Проблема із забезпеченням лікарями, - мер. ВIДЕО

За її даними, станом на 24 березня в Миколаєві 68 пацієнтів перебувають у реанімаційних відділеннях, з них 12 - на апаратах швидкої вентиляції легень. Це 8% від усієї кількості госпіталізованих.

Тобто майже кожен десятий пацієнт, якого госпіталізують до закладів охорони здоров'я, проходить через реанімацію, уточнила Шамрай.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
...привлеките еще этого фуева квартального чемпиона по борьбе с ковидом
показати весь коментар
25.03.2021 14:49
+9
У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада - Цензор.НЕТ 7682
показати весь коментар
25.03.2021 15:03
+8
У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада - Цензор.НЕТ 2340
показати весь коментар
25.03.2021 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...привлеките еще этого фуева квартального чемпиона по борьбе с ковидом
показати весь коментар
25.03.2021 14:49 Відповісти
оно ещё в фаворе у 73 процентных
показати весь коментар
25.03.2021 14:52 Відповісти
эти идиоты будут валяться на ступеньках больниц и орать что "винафат Порошенко - мешал бубочке тратить средства из Фонда борьбы с ковид19"
показати весь коментар
25.03.2021 15:00 Відповісти
У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада - Цензор.НЕТ 7682
показати весь коментар
25.03.2021 15:03 Відповісти
незабуваймо про медичну реформу Порошенко, яка ліквідувала багато медичних центрів і СЕС.
показати весь коментар
25.03.2021 15:07 Відповісти
Яким чином СЕС завадили би пандемії ?
показати весь коментар
25.03.2021 15:08 Відповісти
Не звертайте уваги. Це їх візитна карточка перекладати вину на інших. Пан брехун Степанов розповідав, що при Порошенко закрили більше 300 лікарень і виявилося, що це брехня, але в деяких в пам'яті це залишилося, як правда. Як в тому анекдоті "ложечки знайшлися, а осадок залишився".
За 2 роки можна було зробити все, але там не вкрадеш, краще все було закатати в асфальт. Таке враження, що Зе працює бригадиром укравтодора, а Єрміло керує країною.
показати весь коментар
25.03.2021 15:48 Відповісти
Ви один другого брехунами обзиваєте. А медична рехворма Супрун таки передбачала закриття або перепрофілювання лікарень. Просто не все встигли ліквідувати.
показати весь коментар
25.03.2021 16:01 Відповісти
Якщо немає коштів на утримання то лікарня закривається, бо ми країна жебраків. Супрун не винна що за 30 років розікрали всю Україну і немає грошей! Потрібно вводити Воєнний стан і мобілізовувати медиків.
показати весь коментар
25.03.2021 16:04 Відповісти
Ви пане самі відповіли "або перепрофілювання лікарень". Вона не закрила жодної лікарні, це все роблять зелені. Вона навіть не була призначена міністром. Але перекрила і вигнала різні "прокладки", які піднімали мільярди на закупках медикаментів. Арбайтен, як казав знайомий німець, пройшло вже два роки і гроші були.
показати весь коментар
25.03.2021 16:12 Відповісти
...чувак, выходи из запоя поживее - Порох уже почти два года как не президент
показати весь коментар
25.03.2021 15:10 Відповісти
То що, забудемо те що, він зламав?
показати весь коментар
25.03.2021 15:58 Відповісти
...походу, единственное, что он сломал - то, что заменяет тебе мозг
показати весь коментар
25.03.2021 18:54 Відповісти
да-да.. СЭС, которая кошмарила бизнес и больше ничего не делала
а бубочка вернул СЭС, и - о, чудо! - мы чемпионы мира по борьбе с ковид19, при 20 тыс. тестах в сутки и 0.0000000002% смертности.. да и те - "случайность, бо больной (вакцинированный) был уже мертный " - судя по справкам от степанова))
показати весь коментар
25.03.2021 15:21 Відповісти
Чому ж тоді не розігнали суди, прокуратуру, СБУ та міліцію/поліцію, які робили з бізнесом те саме? Але, СЕС мала структуру, протоколи та досвід боротьби з епідеміями.
показати весь коментар
25.03.2021 15:57 Відповісти
Якби лишився Порошенко, то він би зумів домовитись за вакцину через офіційне представництво Пфайзер Україна.
показати весь коментар
25.03.2021 15:10 Відповісти
У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада - Цензор.НЕТ 2340
показати весь коментар
25.03.2021 15:17 Відповісти
...та да...

Более 70% жителей Украины считают, что новый коронавирус был создан искусственно, - опрос "Рейтинга"(с)
показати весь коментар
25.03.2021 15:01 Відповісти
Це ті 73, що голосували за Зе
показати весь коментар
25.03.2021 16:15 Відповісти
Пора к лечению привлекать заключенных.
показати весь коментар
25.03.2021 14:55 Відповісти
Платить достойно медикам надо, а не только обещать. Тогда и персонала хватать будет. И уравниловки по зарплатам не устраивать. Санитарка получает почти столько же, сколько и медсестра.
показати весь коментар
25.03.2021 15:01 Відповісти
Татьяна , а сколько по твоему должна получать санитарка ? назови сумму
дык , и врач получает на полтора - два косаря больше санитарки , а есть и такие че чуть меньше , но у врача есть возможность заработать , а у санитарки нет
показати весь коментар
25.03.2021 18:40 Відповісти
Непоганий стрес-тест медичної системи на випадок війни але тоді на допомогу хірургам та опіковцям будуть приходити інфекціоністи, кардіологи та терапевти. Гарна знайома в Боснії розповідала, як медсестра в польовому госпіталі замість породіллі зробила укол для пришвидшення родів пораненому. Смішно було навіть породіллі але не пораненому, той з горщика не злазив.
показати весь коментар
25.03.2021 15:05 Відповісти
Медики хотят жить
показати весь коментар
25.03.2021 15:07 Відповісти
жити хочуть майже всі але, деякі вибрали собі небезпечні професії.
показати весь коментар
25.03.2021 15:08 Відповісти
Начальник областного здравоохранения для чего? Что бы сообщать нам то, что мы и так все знаем? Если чиновница не знает что делать в такой ситуации, то накуя она нужна?
показати весь коментар
25.03.2021 15:37 Відповісти
Хватит батя торговать, а то сдачу нечем давать.
показати весь коментар
25.03.2021 15:37 Відповісти
Сказки для буратин на ночь. Где громадськи слухання ппрпогандмистам ковида правда не нужна. Один ковид на земле и степашка пророк его и наш спаситель. Толькл кроме завываний проплаченоной челеди никаких научных дискусий. Угомонитесь юродивые брехуны
Вам верит 2%
показати весь коментар
25.03.2021 16:08 Відповісти
врачи все хапуги и всё равно ничего не понимают. любая бабушка у подъезда расскажет, как капальницу поставить. это же не бачок унитаза починить.
показати весь коментар
25.03.2021 20:42 Відповісти
 
 