У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада
Заклади охорони здоров'я міста Миколаєва, які лікують пацієнтів з COVID-19, повністю забезпечені киснем і медикаментами. При цьому бракує лікарів - у "ковідні" бригади залучають медиків з поліклінік і лікарів інших спеціальностей.
Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Никвести.
Допомогу пацієнтам з підтвердженим інфекційним захворюванням або з підозрою надають 36 медичних бригад. До складу кожної входять 12 фахівців.
"Якщо площі у нас є, то ресурс медичних працівників, які можуть надавати допомогу хворим, вичерпується. Сьогодні вже складається така ситуація, що в бригадах працюють не лише інфекціоністи, терапевти, реаніматологи. Залучаємо травматологів, опікових хірургів, з поліклінік прийшли кардіологи та ендокринологи. Задіяно весь можливий ресурс, - сказала вона.
У міськраді нагадали, що в місті для пацієнтів із COVID-19 розгорнуто 1010 ліжок, що становить 68% від усього ліжкового фонду. Завантаженість станом на 24 березня становила 83%.
За її даними, станом на 24 березня в Миколаєві 68 пацієнтів перебувають у реанімаційних відділеннях, з них 12 - на апаратах швидкої вентиляції легень. Це 8% від усієї кількості госпіталізованих.
Тобто майже кожен десятий пацієнт, якого госпіталізують до закладів охорони здоров'я, проходить через реанімацію, уточнила Шамрай.
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За 2 роки можна було зробити все, але там не вкрадеш, краще все було закатати в асфальт. Таке враження, що Зе працює бригадиром укравтодора, а Єрміло керує країною.
а бубочка вернул СЭС, и - о, чудо! - мы чемпионы мира по борьбе с ковид19, при 20 тыс. тестах в сутки и 0.0000000002% смертности.. да и те - "случайность, бо больной (вакцинированный) был уже мертный " - судя по справкам от степанова))
Более 70% жителей Украины считают, что новый коронавирус был создан искусственно, - опрос "Рейтинга"(с)
дык , и врач получает на полтора - два косаря больше санитарки , а есть и такие че чуть меньше , но у врача есть возможность заработать , а у санитарки нет
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