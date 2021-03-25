Нинішня хвиля COVID-19 більш загрозлива і серйозна, кількість жертв зростатиме, - Київська школа економіки

Нинішня хвиля COVID-19 є більш загрозливою, ніж попередні, оскільки добова кількість померлих вже перевищує кількість жертв під час попередньої хвилі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко повідомив під час презентації щотижневого аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання.

"На цьому тижні ми маємо п’ятірку країн з найбільш критичною ситуацією з COVID-19 в Європі: Україна, Румунія, Чехія, Польща та Швеція", - сказав він.

За словами Ганиченка, Україна також перебуває у п’ятірці країн з найменшою кількістю тестувань і найбільшим коефіцієнтом виявлення випадків захворювання - тобто в Україні один із найнижчих рівнів контролю над поширенням хвороби.

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Він зауважив, що в Україні кількість виявлених випадків COVID-19 перевищує кількість підтверджених випадків хвороби у Чехії, але з розрахунку числа хворих на 100 тисяч населення рівень захворюваності в Чехії залишається набагато вищим, ніж в Україні.

"Якщо ми подивимося на динаміку за смертністю, то побачимо, що за останні три тижні, починаючи з аналогічного рівня під час осінньої хвилі, смертність вже досягла пікового значення попередньої хвилі і продовжує сильно зростати. Впродовж останніх трьох днів ми маємо абсолютні максимуми кількості добових померлих від COVID-19. Станом на вчора це число обновилося – маємо новий максимум у 362 померлі людини за добу…", - констатував Ганиченко.

Він висловив переконання, що середньодобова кількість померлих від ускладнень коронавірусної хвороби продовжить збільшуватись.

"Добова кількість померлих в цій хвилі вже перевищує попередню, і швидкість зростання добової кількості померлих також наразі удвічі вища. Тобто ця хвиля є більш загрозливою і більш серйозною за попередню хвилю", - наголосив експерт.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 16 тис. 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 596 тис. 575 осіб, померли 31 тис. 135 людей.

З 24 лютого в Україні знову ввели адаптивний карантин з поділом на кольорові зони.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля COVID-19.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.