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Нинішня хвиля COVID-19 більш загрозлива і серйозна, кількість жертв зростатиме, - Київська школа економіки

Нинішня хвиля COVID-19 більш загрозлива і серйозна, кількість жертв зростатиме, - Київська школа економіки

Нинішня хвиля COVID-19 є більш загрозливою, ніж попередні, оскільки добова кількість померлих вже перевищує кількість жертв під час попередньої хвилі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко повідомив під час презентації щотижневого аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання.

"На цьому тижні ми маємо п’ятірку країн з найбільш критичною ситуацією з COVID-19 в Європі: Україна, Румунія, Чехія, Польща та Швеція", - сказав він.

За словами Ганиченка, Україна також перебуває у п’ятірці країн з найменшою кількістю тестувань і найбільшим коефіцієнтом виявлення випадків захворювання - тобто в Україні один із найнижчих рівнів контролю над поширенням хвороби.

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Він зауважив, що в Україні кількість виявлених випадків COVID-19 перевищує кількість підтверджених випадків хвороби у Чехії, але з розрахунку числа хворих на 100 тисяч населення рівень захворюваності в Чехії залишається набагато вищим, ніж в Україні.

"Якщо ми подивимося на динаміку за смертністю, то побачимо, що за останні три тижні, починаючи з аналогічного рівня під час осінньої хвилі, смертність вже досягла пікового значення попередньої хвилі і продовжує сильно зростати. Впродовж останніх трьох днів ми маємо абсолютні максимуми кількості добових померлих від COVID-19. Станом на вчора це число обновилося – маємо новий максимум у 362 померлі людини за добу…", - констатував Ганиченко.

Він висловив переконання, що середньодобова кількість померлих від ускладнень коронавірусної хвороби продовжить збільшуватись.

"Добова кількість померлих в цій хвилі вже перевищує попередню, і швидкість зростання добової кількості померлих також наразі удвічі вища. Тобто ця хвиля є більш загрозливою і більш серйозною за попередню хвилю", - наголосив експерт.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 16 тис. 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 596 тис. 575 осіб, померли 31 тис. 135 людей.

З 24 лютого в Україні знову ввели адаптивний карантин з поділом на кольорові зони.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля COVID-19.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Топ коментарі
+9
Слава богу, що в нас є прізідєдєнт який майстер по боротьбі з коронавірусом. Так сказать корона-свєточ.
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25.03.2021 15:03
+6
а что нам скажет лига сексуальных реформ?
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25.03.2021 15:47
+5
А когда прокомментируют Киевские ясли экономики?
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25.03.2021 14:59
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А когда прокомментируют Киевские ясли экономики?
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25.03.2021 14:59 Відповісти
Слава богу, що в нас є прізідєдєнт який майстер по боротьбі з коронавірусом. Так сказать корона-свєточ.
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25.03.2021 15:03 Відповісти
Нинішня хвиля COVID-19 більш загрозлива і серйозна, кількість жертв зростатиме, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 9350
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25.03.2021 15:05 Відповісти
Трускавецкая школа экономики считает,что Зевласть успешно поборет любую волну короновируса и без всяких там вакцин
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25.03.2021 15:05 Відповісти
В этой стране президент - сцикливый зеленый слизняк, который думает только о своем благополучии. По факту в стране уже более недели 300+ трупов в день, а квартальному жиденышу насрать. У него видосики и борьба за личное благополучие со всякими Шевченками.
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25.03.2021 15:06 Відповісти
може пусть пироги печет пирожник,а сапоги тачает сапожник?
чего это экономисты прогнозируют угрозу и тяжесть заболевания?
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25.03.2021 15:14 Відповісти
Мілованов порахував? Коли все встигає? І Зе облизати і прогноз зробити по Ковіду.
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25.03.2021 15:16 Відповісти
Олизывает за большие бабки. а там заказ ОП Зе всех запугать...и все списывать на Ковид, все их залёты и косяки.
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25.03.2021 15:55 Відповісти
"число жертв будет расти"
вакцинация этому поспособствует...
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25.03.2021 15:18 Відповісти
А що економісти спеціалісти у вірусології і імунології?
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25.03.2021 15:44 Відповісти
Экономика Украины подтверждает какие они специалисты экономики
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25.03.2021 16:16 Відповісти
а что нам скажет лига сексуальных реформ?
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25.03.2021 15:47 Відповісти
Одни блин прогнозисты круче других инфекционистов и прочих ПРОФЕССОРОВ прошедшие школу обучения и имеют опыт борьбы с Ковидом 50 и более лет... Апупэть
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25.03.2021 15:49 Відповісти
Энти ребята вооще многостаночники - делают почти любые прогнозы . Смотрел несколько интервью
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25.03.2021 16:02 Відповісти
Этот черт Милованов ещё тот оракул. Падло соросовское. В Трускавец опять Зе шоблу собирает.
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25.03.2021 15:53 Відповісти
Я ничего не буду говорить по сути этого текста, я приглашаю загуглить эту, типа, школу экономики, преподавательский состав. Посмотрели? Поржали?)
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25.03.2021 16:54 Відповісти
Ну,ну,лохдаун давай ,или вы ещё рекорды хотите увидеть на наших смертях???
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25.03.2021 17:06 Відповісти
 
 