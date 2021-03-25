Відправлена в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов
Сьогодні, 25 березня, в Україну буде поставлена перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, закупленої за рахунок державних коштів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні прийде перша партія вакцини Sinovac в 215 тис. доз. Вона вся буде безкоштовною. Це перша партія нашого контракту. Зараз ми намагаємося збільшити кількість вакцин", - сказав він.
Крім цього, МОЗ очікує дозволу уряду Індії на експорт вакцини CoviShield, додав Степанов.
"Щоб здійснити поставку CoviShield, ми очікуємо дозволу уряду Індії на експорт вакцини. (...) На отримання дозволів негативно впливають і висловлювання наших деяких політиків", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Я описал только то, что лично ощутил на себе.
Например, эту китайскую вакцину покупают через прокладку ЛекХим.
Даремно викинуті гроші.
Інша справа - скільки. І те, що доки його не використають, - інших не буде.
Диагноз: так они ж, ****, больные были - у них и сердечно-сосудистые, и почки, и тра-та-та... Типа. а шо ж вы хотели. Вообще-то, думаю, хотели. чтобы врач сказал, кому можно. а кому нет. Но это. может где-то в сраной Америке. Точно не в Украине.
Резюме: здоровым нехер колоться. они переболеют и знать не будут, а больным нельзя, потому что можно кони двинуть..
Вопрос: нахера Стёпа напёр сюда вакцину?
зато кто-то в новом пальто...
= на нары!
Стебанов мог предоплатить эти все пфайзеры и прочее, а не обосраться, и пытаться увеличить куртку, то есть количество непонятной ж*дкости.
Чи тепер і перднути не можна,щоб індусів,чи китайців не злякати ?
Не Бени же миллиарды распиливать.
Опять Порошенко виноват...
Я как налогоплательщик очень хочу и имею по закону право єто знать.
Зебіли! Китайська вакцина - це все для вас за ваши гроши! Чого нє ржотє?