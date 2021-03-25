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Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов

Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов

Сьогодні, 25 березня, в Україну буде поставлена ​​перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, закупленої за рахунок державних коштів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні прийде перша партія вакцини Sinovac в 215 тис. доз. Вона вся буде безкоштовною. Це перша партія нашого контракту. Зараз ми намагаємося збільшити кількість вакцин", - сказав він.

Крім цього, МОЗ очікує дозволу уряду Індії на експорт вакцини CoviShield, додав Степанов.

Також читайте: Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій

"Щоб здійснити поставку CoviShield, ми очікуємо дозволу уряду Індії на експорт вакцини. (...) На отримання дозволів негативно впливають і висловлювання наших деяких політиків", - додав міністр.

Автор: 
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Топ коментарі
+7
При Супрун я впервые ощутил на себе положительные результаты медицинской реформы. Мне всё равно что о ней говорят те, кого она убрала от кормушек
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25.03.2021 15:19
+5
Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 2037
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25.03.2021 15:14
+4
Белые
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25.03.2021 15:06
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Каждый избиратель Зеленского, который не получит вакцину, заболеет COVID-19 и умрёт, должен не забыть сказать спасибо за это своему избраннику и всем его подельникам. А ещё у всех них начнётся, в каком-то роде, "конец эпохи бедности", потому что беднее они уже не станут. И это не чёрный юмор, а причинно-следственная связь, когда избиратель получает то, что заслужил за свое голосование. Вот только жалко тех, кто не голосовал за всех этих некомпетентных бездарей и аферистов, но тоже могут пострадать от коронавируса. .
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25.03.2021 15:03 Відповісти
Посмотри от какой вакцины будут больше умирать
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25.03.2021 15:20 Відповісти
Курточку купив, тепер черевики?
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25.03.2021 15:05 Відповісти
Белые
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25.03.2021 15:06 Відповісти
Білі він нам шиє.
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25.03.2021 15:07 Відповісти
Он безмозглый санитар. За 30 лет независимости таких много было, все в бегах
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25.03.2021 15:12 Відповісти
На Супрун дєбіли та зєбіли говорили доктор смерть, а стєпанов хто тоді? Таки наврочили....
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25.03.2021 15:15 Відповісти
При Супрун я впервые ощутил на себе положительные результаты медицинской реформы. Мне всё равно что о ней говорят те, кого она убрала от кормушек
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25.03.2021 15:19 Відповісти
Тепер вони нарешті побачили дохтора смерть стєпанова.
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25.03.2021 15:25 Відповісти
Санитара
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25.03.2021 15:27 Відповісти
Можно поинтересоваться какие положительные результаты вы наблюдали-почувствовали?
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25.03.2021 15:36 Відповісти
Реально бесплатная медицина. Иной раз реально рука по привычке тянулась деньги дать, но не брали. Приём врача и обследования бесплатные, процедуры (в частности капельницы) бесплатные, анализ крови сдавал бесплатно, часть лекарств бесплатно-часть лекарств частичная оплата. Прививки детям хорошими вакцинами бесплатно. Семейный врач всегда на связи. По Вайберу записался на приём, приехал и не надо сидеть в очередях. Можно долго перечислять.
Я описал только то, что лично ощутил на себе.
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25.03.2021 15:46 Відповісти
И забыл ещё одно из основных достижений её реформы: После того как убрали посредников, очень подешевели лекарства. Я в 18-19 году лекарства покупал намного дешевле, чем в 14-15
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25.03.2021 15:49 Відповісти
Не надейся, все, кого Супрун убрала от кормушки, уже ВЕРНУЛИСЬ!
Например, эту китайскую вакцину покупают через прокладку ЛекХим.
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25.03.2021 16:05 Відповісти
Так я и не надеюсь. Прокладки начали возвращать когда убрали Супрун. При чем те же, богатыревские и её подружки бахтеевой
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25.03.2021 16:19 Відповісти
Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 1225
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25.03.2021 15:20 Відповісти
Юля нервово гризе нігті, згадуючи смертельний пташиний та свинячий грип при її премєрстві..... Я б теж гриз і заздрив. Та ні я не заздрю ні тій ні цим. Виродком бути не заздрісно.
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25.03.2021 15:06 Відповісти
На китайську вакцину ніхто не піде.
Даремно викинуті гроші.
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25.03.2021 15:07 Відповісти
Именно так я думал что за клоуна никто не проголосует, а оно вон как вышло...
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25.03.2021 15:26 Відповісти
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25.03.2021 15:40 Відповісти
Підуть. І спутнік теж дехто чекає.
Інша справа - скільки. І те, що доки його не використають, - інших не буде.
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25.03.2021 20:45 Відповісти
Вони уже для нас не безплатні будуть якщо за "госсредства". Бо оті госсрєдства тупорилий Стьопочкін не зі своєї дорогої курточки виймає.
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25.03.2021 15:11 Відповісти
По меньшей мере два человека в Украине уже умерли после вакцинации.

Диагноз: так они ж, ****, больные были - у них и сердечно-сосудистые, и почки, и тра-та-та... Типа. а шо ж вы хотели. Вообще-то, думаю, хотели. чтобы врач сказал, кому можно. а кому нет. Но это. может где-то в сраной Америке. Точно не в Украине.

Резюме: здоровым нехер колоться. они переболеют и знать не будут, а больным нельзя, потому что можно кони двинуть..
Вопрос: нахера Стёпа напёр сюда вакцину?
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25.03.2021 15:11 Відповісти
Головне, щоб цей виродок не втік за кордон так як сотні таких, як він. Але знаючи, як "працює" правоохоронна та судова система, мабуть, все таки втече.....
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25.03.2021 15:12 Відповісти
Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 3510
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25.03.2021 15:12 Відповісти
Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 2037
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25.03.2021 15:14 Відповісти
Ну да - шмурдяк, на котором зэбилята варятся из бюджета, "бесплатно" (а бюджет кто наполняет?), а то, что реально спасает - за реальное бабло
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25.03.2021 15:14 Відповісти
Да пусть сам себе колит в пятку,сразу несколько доз,я свою отдам,для хорошего человека не жалко
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25.03.2021 16:47 Відповісти
Тут может быть проблема: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india-vaccine-excl/exclusive-india-delays-big-exports-of-astrazeneca-shot-as-infections-surge-sources-say-idUSKBN2BG29X Exclusive: India delays big exports of AstraZeneca shot as infections surge, sources say
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25.03.2021 17:07 Відповісти
а мы думали, шо из ковидлового фонда. или там уже всё мыши съели, как в госрезерве?
зато кто-то в новом пальто...
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25.03.2021 15:14 Відповісти
Следующей будет Вьетнамская вакцина
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25.03.2021 15:18 Відповісти
Вакцина куплена за госсредства. Куртка кстати тоже.
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25.03.2021 15:25 Відповісти
Сейчас мы пытаемся увеличить количество вакцин", - сказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3255562\\\\\\\\\

= на нары!
Стебанов мог предоплатить эти все пфайзеры и прочее, а не обосраться, и пытаться увеличить куртку, то есть количество непонятной ж*дкости.
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25.03.2021 15:26 Відповісти
Цікаво,а питання про засекречені ціни на вакцини будуть негативно впливати на отримання дозволу ?
Чи тепер і перднути не можна,щоб індусів,чи китайців не злякати ?
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25.03.2021 15:26 Відповісти
Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 6602
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25.03.2021 15:28 Відповісти
Проблема с индусами скорее всего в том что они прекрасно видят что происходит при закупке их вакцины Украиной и они не хотят быть замешанными в коррупционных скандалах... а нам как всегда рассказывают сказки...
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25.03.2021 15:31 Відповісти
МЫШЕЕДЫ должны вакцину бесплатно по всему миру отправлять, как и Ковид 19 отправили.
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25.03.2021 15:26 Відповісти
К индийским помоям теперь китайская бурда прибавилась?! Да это просто праздник какой-то!
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25.03.2021 15:31 Відповісти
про "бесплатно" это он хвастается или жалуется?
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25.03.2021 15:37 Відповісти
Зебилы, только после вас.
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25.03.2021 15:41 Відповісти
Разумеется за госсредства!
Не Бени же миллиарды распиливать.
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25.03.2021 15:54 Відповісти
Кто бы сомневался,не за деньги же фирмы прокладки богатыревской! Сколько стоит с наценкой от фирмы прокладки или точнее сколько поделили на двоих?
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25.03.2021 15:55 Відповісти
18 доларів. По ціні пфайзеру купуємо ми ж не ніщєброди якісь😎
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25.03.2021 16:08 Відповісти
"Чтобы осуществить поставку CoviShield, ми ожидаем разрешения правительства Индии на экспорт вакцины. (…) На получение разрешений негативно влияют и высказывания наших некоторых политиков", - добавил министр. Источник: https://censor.net/ru/n3255562

Опять Порошенко виноват...
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25.03.2021 16:07 Відповісти
Опять Порошанка гадіт!
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25.03.2021 16:08 Відповісти
По какой цене?
Я как налогоплательщик очень хочу и имею по закону право єто знать.
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25.03.2021 16:17 Відповісти
Степанов бреше, як що є договір йго потрібно виконувати, а не розповідати казки про уряд Індії!
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25.03.2021 16:18 Відповісти
Да не хочу я вашей китайской, дате хоть индийской!
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25.03.2021 16:40 Відповісти
Китай создал вирус, чтоб продавать от него прививки?)
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25.03.2021 22:09 Відповісти
И по чём нынче вакцина? Опять подорожала пока летела? Когда уже нажрутся твари зеленые?
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25.03.2021 22:10 Відповісти
Степанова треба розстріляти, а його куртку продати та вилучені гроші віддати медпрацівникам якоїсь провінційної лікарні, які працюють за копійки.

Зебіли! Китайська вакцина - це все для вас за ваши гроши! Чого нє ржотє?
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25.03.2021 22:25 Відповісти
хорошо.
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27.03.2021 23:35 Відповісти
 
 