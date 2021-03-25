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ПДР (467) патрульна поліція (1431) штраф (1813)

Новим штрафам за порушення ПДР - тиждень: найчастіше водії попадалися на перевищенні швидкості, невикористанні пасків безпеки і пияцтво

Новим штрафам за порушення ПДР - тиждень: найчастіше водії попадалися на перевищенні швидкості, невикористанні пасків безпеки і пияцтво

Патрульна поліція оформила понад 18,3 тисяч протоколів про порушення ПДР, штрафи за які були підвищені тиждень тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції України в Facebook.

Минув тиждень відтоді, як запрацювали нові штрафи за порушення ПДР. Зібрали для вас коротку статистику. Читайте

За цей період поліцейські оформили:

  • 2 241 протокол за ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.
  • 3 149 постанов за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП.
  • 8 696 постанов за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год) КУпАП.
  • 570 постанов за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год) КУпАП.
  • 1 969 постанов за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП.
  • 531 постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
  • 1 226 постанов за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

"Відповідальність за безпеку на дорогах — обов'язок кожного з нас. І якщо кожен з нас елементарно не порушуватиме ПДР і буде чемним на дорозі — ми зможемо досягнути бажаного результату", - сказано в повідомленні.

Читайте: Штрафувати за відсутність маски у громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС

"Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху і бережіть себе", - додали в поліції.

Нагадаємо, опівночі 17 березня почали діяти нові підвищені штрафи і покарання за порушення ПДР. У тому числі і за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Новим штрафам за порушення ПДР - тиждень: найчастіше водії попадалися на перевищенні швидкості, невикористанні пасків безпеки і пияцтво 01

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Топ коментарі
+6
Та да...для ментов сейчас наступили райские времена....клондайк...
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25.03.2021 15:22
+4
Подолання бідності для мусорів.
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25.03.2021 15:36
+4
Так не нарушай.
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25.03.2021 15:39
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Не пристёгнутые пьяные гонщики.
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25.03.2021 15:16 Відповісти
Та да...для ментов сейчас наступили райские времена....клондайк...
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25.03.2021 15:22 Відповісти
Так не нарушай.
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25.03.2021 15:39 Відповісти
А хто їм створює цей клондайк?
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25.03.2021 16:23 Відповісти
Интересно а за неделю до этого КАКАЯ статистика была?
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25.03.2021 15:23 Відповісти
Нельзя штрафы делать больше стоимости гранаты.
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25.03.2021 15:30 Відповісти
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25.03.2021 15:47 Відповісти
Статистика "как мы собирали бабло". Как это повлияло на ДТП и вакханалию в дорожном движении? Вопрос риторический. Все кто за рулем знают: НИКАК! Как были мусорами так и остались.
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25.03.2021 15:33 Відповісти
Так а как это повлияет на безопасность, если с "корочкой" мусор тебя и пристегнет и пьяного спать положит и поцелует куда хозяин "корочки" скажет...
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25.03.2021 15:39 Відповісти
Когда собирались увеличивать штрафы, аваковский жополиз Антошка Геращенко, на говно изошел доказывая, что увеличение штрафов приведет к уменьшению ДТП.
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25.03.2021 16:00 Відповісти
А что Вы хотели что бы он сказал что реформа это бизнес проект? Что если в полицию вложить, то она потом сможет приносить прибыль? Конечно он Вам будет рассказывать что все что делает полиция направленно на снижение аварийности!
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25.03.2021 16:04 Відповісти
1. Любая реформа - это бизнес проект.

2. В полицию необходимо "вкладывать". Но не для того чтобы она "приносила прибыль", а для того чтобы было за что спрашивать. Вложивший - спрашивает, не вложивший - просит.

3. Сцать в глаза и говорить что это божья росса - самая худшая PR стратегия. Честность и открытость - самая лучшая PR стратегия.
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26.03.2021 10:24 Відповісти
Он не учёл, что исполнителями этого закона будут, в том числе, и такие ушлёпки, как ты.
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25.03.2021 16:29 Відповісти
Зато учел, что всегда найдуться такие "одобрямсы" как ты.
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26.03.2021 10:15 Відповісти
Ты прав. Я одобряю любые меры, направленные на убийц за рулём!
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26.03.2021 10:21 Відповісти
А не "за рулем"?
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26.03.2021 10:26 Відповісти
А про що мова йде? До чого твоє запитання?
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26.03.2021 10:50 Відповісти
Увеличение штрафов никогда и нигде в мире не уменьшало кол-во ДТП. Тем более со смертельным исходом. На кол-во ДТП оказывает влияние много факторов. И размер штрафов там есть ... на последнем месте. Главный из этих факторов - это неотвратимость наказания.
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26.03.2021 10:59 Відповісти
Что-то неотвратимость наказания в виде 51 гривны не очень повлияло на нарушителей. И потом, я не знаю, откуда вы черпаете информацию о неэффективности размера штрафов в наведении порядка на дорогах в мировой практике. Посмотрим на наши дела где-то по результатам хотя-бы года.
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26.03.2021 11:09 Відповісти
Сказать (штраф) и сделать (оштрафовать) - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И не нужно перегибать палку. Понятно. что 51 грн. - это не о чем. Сколько раз в день водитель-хам нарушает ПДД? 5?10? 20? Даже если старый штраф (250 грн.) - уже больно. А сколько времени потеряет? Проблема в том, что все нарушители на 100% уверены что им за это ничего не будет! Причем уверены вполне обоснованно, т.к. полиция не работает. А если работает, то через жо...пу. Я работал в ОАЕ. При ДТП, через 10 мин.приезжает полиция, через 15 мин.эвакуатор. Через 20 мин. - дорога чистая. Наблюдал это много раз. Еще раз: увеличение штрафов это исключительно и только про наполнение бюджета!
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26.03.2021 11:36 Відповісти
"Сколько раз в день водитель-хам нарушает ПДД? 5?10? 20? Даже если старый штраф (250 грн.) - уже больно..." - я думаю, что если под колесами этого подонка окажется ваш ребёнок, достаточно и одного нарушения. И потом будет больно всем! Может не стоит ждать ?
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26.03.2021 11:42 Відповісти
Относительно оперативности в работе полиции возможно вы правы. Но я уже знаю знакомых, которые позволяли себе "расслабиться" перед посадкой за руль, которые сейчас взвешивают: а стоит ли? Вдруг попадется? И это уже шаг в сторону наведения порядка.
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26.03.2021 11:46 Відповісти
Пример вашего знакомого классический и характерный. Но я вас разочарую. У СБшников есть такой термин "ПВН" (привыкание к видео наблюдению). После установки камер кол-во краж снижается, а потом привыкают, забывают, расслабляются и воровство возобновляется. Только с СБшниками на это и расчет, т.к. позволяет выявить воров, а с пьянством "ПВН" сработает на месяц-два и все вернется на круги своя. Вы верите что пьяный депутат, прокурор, мажор и т.п. лишится прав и, уж тем более, сядет в тюрьму? Дело в штрафах?
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26.03.2021 12:13 Відповісти
Подолання бідності для мусорів.
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25.03.2021 15:36 Відповісти
Не дай мусорам шанса на обогащение. Не нарушай.
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25.03.2021 15:40 Відповісти
Як на мене то вони б вже давно повиздихали з голоду.Я краще викину, ніж їм заплачу. Казав їхній вождь у 2014 р, мусора не люди.
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25.03.2021 16:01 Відповісти
А не нарушать не пробовал?
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25.03.2021 16:03 Відповісти
Поїздиш 43 роки так як я тоді спробуєш. водун доморощений.
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25.03.2021 17:04 Відповісти
Ну я 33 года за рулём. Нормально. Если нарушаю - плачу штраф. В чём проблема? Или быковать - твоё всё?
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25.03.2021 17:09 Відповісти
А ти тому й мерзенний що бикуєш? Тоді поїздь ще років десять може навчишся не платити.
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25.03.2021 17:15 Відповісти
Уже научился. Не нарушаю, потому и не плачу. Чего и тебе желаю.
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25.03.2021 17:30 Відповісти
Ты точно быкуешь, даже не за рулём! 43 года твои пропали прахом, если ты за это время не понял: нарушил-отвечай.!
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26.03.2021 11:13 Відповісти
Я з *********** ватною мразотою не спілкуюсь принципово.ПНХ
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26.03.2021 13:07 Відповісти
43-и года , и все нарушаешь? Уважительная причина.
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25.03.2021 17:13 Відповісти
На відміну від тебе,я вчився і здавав на права,щоб знати правила і не порушувати,чого не скажеш про мусорів які тих правил не знають.
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25.03.2021 17:18 Відповісти
"На відміну від тебе". Кашпировский?
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25.03.2021 17:19 Відповісти
Не москаль,дякую Богу,на відміну від тебе ************.
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25.03.2021 17:36 Відповісти
-москаль

-дякую Богу

-на відміну від тебе ************

В бога веришь? А хавальник как у татарина.
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25.03.2021 17:49 Відповісти
Начинай орать о политическом преследовании! Это так близко и привычно.
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25.03.2021 16:30 Відповісти
На рахунок 1226 пішоходів - порушників мабуть пожартували. Фактично всі вони водії, які погодились оформити суттєво менший штраф як пішоходи-порушники (255 грн). Хто в темі - мене зрозуміє. А казали, що в поліції немає плану по штрафам, працюють на попередження і профілактику...
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25.03.2021 15:59 Відповісти
Мусарня не міняється і план нікуди не дівся.Совок рулить.
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25.03.2021 16:02 Відповісти
Пьяных чуть меньше, чем не пристегнутых?
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25.03.2021 16:20 Відповісти
 
 