Триває спроба дискредитації, оскільки у мене багато ворогів серед впливових корупціонерів в ОП, ГПУ і СБУ, - агент НАБУ Шевченко
Агент НАБУ Євген Шевченко, якого СБУ підозрює у створенні незаконних збройних формувань, заявив, що стоїть завдання дискредитувати його як людину, співпрацював з Національним антикорупційним бюро, а також дискредитувати ті антикорупційні розслідування, в яких він проходить свідком.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Слідство щодо мене почалося пів року тому, якраз після того, як я звинуватив у державній зраді Єрмака, який злив спецоперацію ГУР МО щодо арешту "вагнерівців". Слідство йшло дуже мляво, тому що за ці пів року СБУ так і не змогла зафіксувати вчинення мною будь-яких злочинів, які мені інкримінуються, хоча вони понатикали камер у мене вдома, в машині, і прослуховували мій телефон", - зазначив Шевченко.
За його словами, активна фаза почалася відразу після того, як він дав інтерв'ю Христо Грозєву з Bellingcat у справі "вагнерівців".
"Тобто за пів року нічого так і не знайшли, але надійшла команда "Фас" уже під будь-яким приводом, тому і пройшли обшуки, і вручили підозру, в якій щодо мене немає ніяких фактичних доказів", - додав Шевченко.
Агент НАБУ зазначив, що стоїть завдання дискредитувати його як людину, яка співпрацювала з Національним антикорупційним бюро.
"Дискредитувати ті антикорупційні розслідування, в яких я проходжу свідком. Наприклад, ви писали про рекордний хабар у 6 мільйонів доларів, який дали люди Злочевського - він був задокументований за моєї участі. І зараз якраз починається чергова спроба знищити НАБУ, звільнити директора НАБУ Артема Ситника, завдяки якому мене за операцію із затриманням хабарника нагородили іменним пістолетом", - підкреслив Шевченко.
"Покопалися, що придумати - і знайшли історію про цю ПВК за 2018 й рік, до якої я не маю ніякого стосунку, яка виникла просто тому, що інвестор дав хабар, ну або просто його використовували як заявника. Семенченка пристебнули. Так що всі ці обшуки і підозри я переважно, звичайно, пов'язую з тим, що у мене дуже багато ворогів серед впливових корупціонерів, які займають високі пости в ОП, ГПУ і СБУ", - підсумував він.
Інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.
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Ведь очевидно, что единственной причиной взятия за жопу Кости Гришина со товарищи является готовящийся к выходу фильм Беллингкета об операции с вагнеровцами, действующим лицом которого выступил Шевченко. Без этого трезубец Семенченко и дальше продолжал бы мутить свои кровавые рублики-копеечки.
Неплохо, видать, прижало Зеленского, что сливать приходится такой ценный ресурс, который в будущем, причем, возможно, в ближайшем будущем, мог бы очень пригодиться Вове. Но у Вовы категориями будущего думать некому.
Вообще поучительная вышла история. Костя всю жопу изорвал в борьбе с проклятым Порошенко, а по результатам борьбы пойдет под суд. Просто потому, что Зеленскому от этого может быть - не будет, а потенциально может быть - некоторая пиар-выгода.
Смотрите на это, жопорватели за Зеленского, смотрите внимательно. Вова ваш - дурак и трус с манией величия, который сольет что угодно кому угодно, если увидит в этом для себя минимальную выгоду. Какой бы маловероятной и сиюминутной эта выгода ни была бы. И каким бы масштабным ни был бы предмет слива. Это я сейчас не Семенченко имею в виду, а операцию с вагнеровцами, которая имела колоссальное значение, которая была такого уровня, что мало какая страна может похвастаться, и которая была слита вашим Вовой без смысла, без какой-либо выгоды в ответ, а просто из страха перед Путиным. Сморите и делайте выводы. Если, конечно, вы в принципе в состоянии учиться на чужих ошибках.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2990425774533427&id=100006981015136 Светлана Самборска
Про те, що робилось в СБУ при бздонецькій диктатурі окрема розмова. А якщо коротко, то всю аж до прибиральниць, цю антиукраїнську контору по правді теба було розігнати і вигнати до хазяїв у підо-Рашку.
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться, -
Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. -
"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
слон - это моника скачущая в бане перед януковичем, ермак, сливающий секреты ванькам, подстилка портнова венедиктова или твой хозяин из-под януковича подоляк?
а про монику- шлшку, ермака-предателя, венедиктову-подстилку януковича, степанова-друга богатыревой молчи.
подоляк не велел тебе пасть на эту тему открывать
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1391316507897612&id=100010578281118&comment_id=1391326587896604 Oleksandr Bestachenko : Семенченко більше схожий на Свинарчука ніж, власне, сам Свинарчук.
https://twitter.com/freeukrman/status/1374803780638806024 @freeukrman : Ясно що не спроста СБУ «помітили» тільки зараз. Це помста. Але не це цікаво. Була інфа вже що Семенченка хочуть підключити до мочилова Пороха. Так що цілком можливо що він тепер буде дуже активно співпрацювати з владою наприклад по розслідуванню ТСК у ВРУ на Порошенка і Турчинова.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1238338449941737 Дмитро Вовнянко : Семену і його фан-клубу не треба перейматися. Треба повторювати "Зате не Порошенко" і "А що і так можна було?". Семен, Женечка і їхнє збіговисько зробили все можливе аби владою в Україні стала саме зелень. Що поробиш? Богуцька - в нардепи, Лещенко і Найєм - в держкорпорації на круті з/п, а Семен з Женечкою - в слідчий ізолятор СБУ. Вони самі це зробили.
На місці Семена я б молився, аби СБУ не допитала ту частину бійців "Донбасу", які на чолі з позивним Філін звалити від Семена після Іловайська. Якщо правда бодай 20% того що я почув зимою 15-го від бійців "Донбасу", Семена закрити можна буде до кінця життя.
Штука в том, что хотят закрытием показать?
Нужно больше смешных картинок чтобы сгладить пропасть между этими людьми...
Про інші польські ПВК, я не чув. Є там ще навчальний центр European Security Academy але, там тренують тільки державні і приватні охоронні компанії і вони навіть близько не ПВК.