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газ (10269) закон (2787) Зеленський (22429) лічильник (112)

Зеленський підписав закон про продовження термінів установки лічильників газу споживачам, які використовують його для приготування їжі

Зеленський підписав закон про продовження термінів установки лічильників газу споживачам, які використовують його для приготування їжі

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо перегляду термінів установки споживачам лічильників природного газу "№ 1338-IX, який Рада прийняла 5 березня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Метою документа є поліпшення роботи із запровадження 100% комерційного обліку природного газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі.

Зокрема, документ передбачає продовження до 1 січня 2023 року встановлення компаніями, що здійснюють розподіл газу на відповідній території, лічильників у помешканнях споживачів, де газ використовується лише для приготування їжі. Також відтерміновується обов’язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їхньої відмови від встановлення лічильників газу.

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Також газорозподільні компанії будуть зобов’язані щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх встановлення.

НКРЕКП повинна буде щокварталу оприлюднювати на своєму веб-сайті відомості про виконання газорозподільними компаніями вказаних обов’язків.

Зі свого боку Кабінет Міністрів має у тримісячний строк розробити та затвердити порядок компенсації витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу власним коштом, у розмірі середньозваженої вартості встановлення лічильників.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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Топ коментарі
+4
"Каких реформ вам еще не хватает?" (с)
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25.03.2021 15:44
+3
Если бы счётчики устанавливали люди, то никакого продления не было бы. Наоборот, ввели бы штрафы. А так все делается для бедолаг упырей
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25.03.2021 15:51
+2
Гуманно.
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25.03.2021 15:42
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Гуманно.
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25.03.2021 15:42 Відповісти
очереди за счетчиками не наблюдается...
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25.03.2021 15:43 Відповісти
"Каких реформ вам еще не хватает?" (с)
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25.03.2021 15:44 Відповісти
Тенденції підказують, що слово "їжа" доволі скоро стане синонімом слова "багатство". Та нічого, скоро крапива піде в рост. Не перший раз.
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25.03.2021 15:47 Відповісти
Если бы счётчики устанавливали люди, то никакого продления не было бы. Наоборот, ввели бы штрафы. А так все делается для бедолаг упырей
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25.03.2021 15:51 Відповісти
В том и дело что без счетчика, просто на плиту, списывают 12 кубов газа в месяц потребления.
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25.03.2021 16:47 Відповісти
"газ используется, в частности, для приготовления пищи"
"газ используется только для приготовления пищи"
Закон пока не читал, но чувствую, что накручено
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25.03.2021 15:53 Відповісти
Бойлер относится к "только для приготовления пищи"?
Это ж не отопление.
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25.03.2021 15:55 Відповісти
якщо би ставили такі лічильники,як у Азербайджані,то комірне коштувало б в рази!!! меньше...не стало б прокладок олігархівських! Дивіться у ЮТ про це!!!
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25.03.2021 15:56 Відповісти
аха ...ха... лишь бі фирташу не растрачиваться..лохи заплатят
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25.03.2021 16:36 Відповісти
А толку с того. Рівнегаз например явочным порядком установил газовые счетчики на многоэтажных домах (один счетчик на весь дом). А показания этого счетчик раскидывают по всем квартирам дома. А там что ты использовал на самом деле никого не волнует.
Поэтому в каждую квартиру индивидуальный счетчик они ставить не заинтересованы.
И эта песня будет вечной. Пройдет срок они опять пересмотрят.
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25.03.2021 16:56 Відповісти
Отсутствие учета в СССР называлось "приписками" и строго каралось

Это ж сколько надо заносить в офис президента, чтобы крутить такую схему который год подряд и на ура?
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25.03.2021 16:57 Відповісти
Тільки вдумайтесь - "щоб покращити облік використання газу відкладають встановлення лічильників"...Лічильники якраз і служать для обліку газу,і якщо їх не буде,то не буде і обліку,не кажучи вже про його "покращення"...
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25.03.2021 17:17 Відповісти
У меня на плиту списывают 14 кубов. Сжигаю реально 2. Понятно, что такой закон облгазам не нужен.
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25.03.2021 20:00 Відповісти
 
 