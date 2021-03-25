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Данілов (1259) Коломойський (3109) санкції (11297) РНБО (2244) США (21006)

Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів

Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів

Україна не реагує на те, що США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки не отримувала документів від американської сторони. Дії на рівні держави можливі тільки після цього.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, він пояснив, чому Україна не реагує на санкції США проти Коломойського, а також нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача.

"Якщо країна у відповідний спосіб буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інституціях, після того можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз кажете. Це не моя чи якогось іншого члена РНБО може бути забаганка, ми маємо працювати з документами", — зазначив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: У РНБО немає жодного документа про "вагнерівців"

За його словами, на сьогодні жодних документів стосовно Коломойського, Дубінського або Деркача в офіційних інституціях України немає. Тому Україна не може офіційно їх розглядати.

"Якщо вони будуть, це вже питання другого порядку", — додав Данілов.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.

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Топ коментарі
+46
Раньше было "валять дурака", теперь - "валять зебила". Суть та же, только слова разные
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25.03.2021 16:27
+44
Блііііннн!!! А Приватбанк, то чий банк? Бєня кого в тому банку на мільярди кинув? Американців?! Вам документів ще мало?!!!
Блін, та то вже повний звіздець....
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25.03.2021 16:30
+38
ахахах а то Украина сама не знает!что беня стыбрил 5 лярдов баксов!
зебЫдло вам в рты уже срут на полную!
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25.03.2021 16:29
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Раньше было "валять дурака", теперь - "валять зебила". Суть та же, только слова разные
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25.03.2021 16:27 Відповісти
Точно. Дурень, то так собі, м`яко. А от зебіл, то вже конкретно, то вже ідіот без варіантів.
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25.03.2021 16:32 Відповісти
То Америці більше треба засуджувати коломойшу, то він там вкрав гроші. СКА зібіли вони такі
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25.03.2021 16:40 Відповісти
" Украине не передавали никаких документов" - а з 2015 року хіба ніяких документів не залишилося, коли Каломийша киданув вкладників Приватбанку? Чи бубочка з'їв їх першим ділом як став препи...ентом?
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25.03.2021 16:28 Відповісти
ахахах а то Украина сама не знает!что беня стыбрил 5 лярдов баксов!
зебЫдло вам в рты уже срут на полную!
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25.03.2021 16:29 Відповісти
Команды не было.
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25.03.2021 16:29 Відповісти
Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов - Цензор.НЕТ 2259
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25.03.2021 16:30 Відповісти
Блііііннн!!! А Приватбанк, то чий банк? Бєня кого в тому банку на мільярди кинув? Американців?! Вам документів ще мало?!!!
Блін, та то вже повний звіздець....
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25.03.2021 16:30 Відповісти
Podkupil vsex Benia,potomu ego i nebudet trogat
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25.03.2021 16:31 Відповісти
Откуда высрали этого "чеснейшего" данилова???
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25.03.2021 16:32 Відповісти
Ги..Ги...це мощно...
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25.03.2021 16:32 Відповісти
Простими слова поки не дадуть "пінка" ми нічого робити не будемо
Придурки - ці підари вже наговорили на держзраду, а вони чекають якихось бумажок...... Зедебіли....
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25.03.2021 16:33 Відповісти
Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов - Цензор.НЕТ 2096
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25.03.2021 16:34 Відповісти
У РНБО є 5,5 млрд зелених причин розібратися з бабломойським. Було б бажання.
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25.03.2021 16:34 Відповісти
Як вони розберуться, як головний в країні Беня, а монобільшість його слуги. Під ним і Зелі і Дівулі і Міхокарлсони і Семенченки і Бенядіктови і Авакови...
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25.03.2021 16:55 Відповісти
Т. е. носом ткнули в г..вно, а вы вытираться не планируете, пока не дадут бумажку
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25.03.2021 16:35 Відповісти
Животноводу оно конечно виднее.
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25.03.2021 16:36 Відповісти
не кается клоун , в следующий раз не стекло а рыло ему разобьют
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25.03.2021 16:39 Відповісти
А по Медведчуку что, передавали какие-то документы?
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25.03.2021 16:40 Відповісти
так значит беня чистый как слёза младенца, при Пете беня в погребе сидел и нос не высовывал, а сейчас вдвадорого клоуну уголь продаёт, а шапито 95 оказывается не дали бумажку
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25.03.2021 16:40 Відповісти
по вагнерівцям - нема, по бєні - нема, а от по тим, хто обісцяв обмалював офіс потерпілого - є
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25.03.2021 16:41 Відповісти
Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів - Цензор.НЕТ 5106
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25.03.2021 16:41 Відповісти
🤣🤣🤣👏👏👏👏👏
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25.03.2021 16:52 Відповісти
Ой ржу не могу!!!
США ввели санкции что Беня воровал у Украины, а прокуратура и СНБО делают большие глаза и -" как воровал? а мы не знали...."
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25.03.2021 16:41 Відповісти
беня вывел без налогов всё бабло из привата через кипрский филиал приватбанка)) и купил пару улиц и заводов в США
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25.03.2021 16:48 Відповісти
А що, коли крадуть, то потрібно платити податки?
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25.03.2021 16:56 Відповісти
конечно))) при переводе бабла в любой банк снимается процент)) беня поступил мудрее, открыл филиал на кипре)) обналичил в кассе погрузил на тележку и поехал в соседний банк)) до этого мог додуматься только беня.
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25.03.2021 17:05 Відповісти
https://prokipr.ru/privatbank.html вот наслаждайся забегаловками для вывода краденого бабла, к стати доси схема работает в три смены и каждый ответственный вор имеет там счета и молится на чудо беню)))))
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25.03.2021 17:11 Відповісти
почитай на этом сайте интересно написано, банкоматов нет))))))))) только съём налички через кассу , ну это на тот случай если ты не веришь в бенину тележку))
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25.03.2021 17:16 Відповісти
З"эблани, ви можете пояснити при чому тут Штати ???
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25.03.2021 16:45 Відповісти
Не, ну а ШО - железная «логика»........🤔
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25.03.2021 16:45 Відповісти
Деркач писал свои пленки в Вашингтоне?
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25.03.2021 16:47 Відповісти
******, ну це вже точно смерті собі шукають, ґандони, ...лять, з"******** !!!
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25.03.2021 16:47 Відповісти
А разве кто-то эти документы запрашивал?
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25.03.2021 16:50 Відповісти
Какие документы? Ты кофе хочешь? Пошли кофе выпьем!
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25.03.2021 16:50 Відповісти
Вам бояться не тільки передавати, а показувати, бо через секунду все буде і Бені і на московії.
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25.03.2021 16:51 Відповісти
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25.03.2021 16:56 Відповісти
панімаєте, ніззя.нікак нізззя!
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25.03.2021 16:52 Відповісти
Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів - Цензор.НЕТ 5012
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25.03.2021 16:57 Відповісти
Данилов сливает дело вора Коломойского под предлогом "Виноваты США". Методу обвинений США кодлан Коломойского уже освоил. Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?/ Необходима более решительная реакция международного сообщества, - Зеленский/ США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук.
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25.03.2021 17:04 Відповісти
Данілов! Документи в НБУ і в НАБУ! Чи д'єрмак тобі адреси не дав, ти не можеш листи написати?
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25.03.2021 17:04 Відповісти
т.е. сами расследовать нихера не собираемся
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25.03.2021 17:10 Відповісти
Как мило! Бородатое чмо украло у украинцев более 5 млрд. дол., накупило в Америке имущества, и Америка имеет к нему претензии, а МЫ- НЕТ!!! Ждем каких-то документов! Большего маразма я еще не встречала.
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25.03.2021 17:30 Відповісти
Какие еще документы от дяди Сэма СНБО нужно,когда из держбюджета в Приват влили полтораста млрд грн дабы погасить последствие воровства от Бени.Неуж-то Данилов пошел на сговор с Зе по отбеливанию сей аферы?
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25.03.2021 17:38 Відповісти
Якщо Данілов не має бажання займатися санкціями проти бені,
то тоді сам Данілов отримає санкції..
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25.03.2021 18:06 Відповісти
Да это точно так же, как и клоун "не получал" повестки четыре раза. Что здесь можно сказать, брешут в наглую.
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25.03.2021 18:11 Відповісти
Ось у чому річ то!! Немає документів! А ми то гадали... Треба, щоб Коломойського США передали Україні, а перед цим викрали з України та допитали, засудили, посадили - і тіки потім з документами передали Данілову....треба їх попросити, щоб не забули перевести ті документи на українську мову в українському посольстві в Росії, або КНР, там є перекладачі....ось. Крапка.
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25.03.2021 18:13 Відповісти
Да неужто нет "методов против Кости Сапрыкина"? И неужто непонятен сигнал о санкциях?
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25.03.2021 18:18 Відповісти
аха.. "докУмєнтов нєту"... "что же ето у вас, чєго ні хватішься, нічєго нєт!"...

"Так, стало бить, так-такі і нєту?"
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25.03.2021 18:47 Відповісти
Беня спер у государства больше 5 млрд. долларов, а у них нет на него никаких документов. Редкая сволота.
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25.03.2021 19:01 Відповісти
А самим расследовать? не хватает....ума...или просто нет желания, покрывают вора, коррупционера Коломойского.
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25.03.2021 19:18 Відповісти
Гідрант при зустрічі з Байденом вже підготував питання: Де документи з підтвердженням злочинної діяльності Коломойського? Чому ви його ще не посадили?
А немає у вас нічого на нашого "годувальника"! Я вам не лох! Мені вже 43!
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25.03.2021 21:32 Відповісти
..абсолютная беспомощность и импотенция...((( - и енто снбоу...???= бредддддд.. ай-да-даниль....= одни понты, когда разрешают шо-то ляпнуть....
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25.03.2021 21:37 Відповісти
США у СЕБЯ ввели санкции. Чего вдруг они будут сюда какие-то документы передавать. Мошенники. Какой хозяин, такие и слуги.
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25.03.2021 23:14 Відповісти
Пора парасюкам, гаврилюкам и т.п. выходить с мирными требованиями и шинами. Но они наверняка уже куплены Коломойским. Поэтому зеленая плесень так наглеет.
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25.03.2021 23:20 Відповісти
А Украину не интересует, в лице президента, сбу, прокуратуры , на каких основаниях против олигарха Бени, против члена партии власти дубинского введены санкции? Документы просили предоставить или решили морозиться и делать вид, что ничего не происходит?
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26.03.2021 00:01 Відповісти
 
 