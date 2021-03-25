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Медведчук (1694) обшук (1950) СБУ (12510) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (488)

ОПЗЖ стверджує, що СБУ провела обшук не в офісі "Українського вибору", а в її власному

ОПЗЖ стверджує, що СБУ провела обшук не в офісі

У будівлі містяться приймальні Віктора Медведчука і ще 6 депутатів ОПЗЖ.

Про це сказано в заяві на офіційному сайті політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"В офісі партії "Опозиційна платформа ‒ За життя", в якому знаходяться приймальні семи депутатів від цієї політичної сили, зокрема голови Політради партії, народного депутата Віктора Медведчука, народних депутатів Тараса Козака, Василя Німченка, Юрія Загороднього, Віктора Чорного, Олександра Колтуновича, Іллі Ківи, СБУ та ОГП проводять обшук", - сказано в повідомленні.

У ОПЗЖ заявили, що обшук тільки "формально пов'язаний" з діяльністю руху "Український вибір".

Також читайте: СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" (оновлено)

"До суду за санкцією на обшук звернулося керівництво Офісу генерального прокурора, хоча керівництву ОГП достовірно відомо, що офісу "Українського вибору" в цій будівлі як такого немає, але в ньому знаходяться приймальні народних депутатів і офіс партії", - додали в ОПЗЖ.

Партія стверджує, що стала жертвою "політичних репресій".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук. За версією слідства, рух в 2014 році сприяв проведенню незаконного "референдуму" в Криму. Після цього представники організації вдали, що закрили 210 її представництв, але насправді продовжили вести на окупованому півострові діяльність на шкоду Україні.

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ОПЗЖ утверждает, что СБУ провела обыск не в офисе "Украинского выбора", а в ее собственном - Цензор.НЕТ 7127
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25.03.2021 16:31 Відповісти
Нема питань, хай ведуть до іншої своєї халабуди.
Гадючники треба закривати.)))
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25.03.2021 16:40 Відповісти
нещодавно була інфа, що один з блогєрів знайшов охфіс комуняцької партії в будинку МВС
там ще й був якийсь музей любителів комуністичних збочень
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25.03.2021 16:43 Відповісти
одно лайно) не помилишся
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25.03.2021 16:50 Відповісти
А між ними є якась різниця? Одне лайно.
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25.03.2021 17:10 Відповісти
ОПЗЖ стверджує, що СБУ провела обшук не в офісі "Українського вибору", а в її власному - Цензор.НЕТ 903
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25.03.2021 17:49 Відповісти
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.
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25.03.2021 20:09 Відповісти
Партия М-Ж должна сдохнуть.
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26.03.2021 08:23 Відповісти
Партия М-Ж должна сдохнуть.
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26.03.2021 08:24 Відповісти
 
 