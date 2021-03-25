У померлого після вакцинації провізора виявили коронавірус, - керівниця лабораторного центру Гопко

У Чернівцях у провізора аптеки, який 24 березня помер через інсульт, виявили коронавірус. Окрім того, COVID-19 підтвердили у двох колег, з якими раніяе він вакцинувався.

Про це Суспільному сказала очільниця обласного лабораторного центру Наталія Гопко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.

Випадок смерті не пов'язують з вакцинацією, оскільки у чоловіка була гіпертонічна хвороба.

Водночас, за словами гендиректора патолого-анатомічного бюро Дмитра Гречка, продовжують досліджувати аналізи, щоб встановити точну причину смерті.

Нагадаємо,у лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю. Чоловік мав серцево-судинні захворювання, діабет та надмірну вагу. 15 березня його вакцинували від COVID-19.

Вчора прес-служба Міністерства охорони здоров'я повідомляла, що в той же день вакцину з того ж флакона, що і провізор, отримали ще 9 осіб. У двох із них підтвердили COVID-19 - тому ПЛР-тест взяли й у померлого провізора.