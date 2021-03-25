У померлого після вакцинації провізора виявили коронавірус, - керівниця лабораторного центру Гопко
У Чернівцях у провізора аптеки, який 24 березня помер через інсульт, виявили коронавірус. Окрім того, COVID-19 підтвердили у двох колег, з якими раніяе він вакцинувався.
Про це Суспільному сказала очільниця обласного лабораторного центру Наталія Гопко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.
Випадок смерті не пов'язують з вакцинацією, оскільки у чоловіка була гіпертонічна хвороба.
Водночас, за словами гендиректора патолого-анатомічного бюро Дмитра Гречка, продовжують досліджувати аналізи, щоб встановити точну причину смерті.
Нагадаємо,у лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю. Чоловік мав серцево-судинні захворювання, діабет та надмірну вагу. 15 березня його вакцинували від COVID-19.
Вчора прес-служба Міністерства охорони здоров'я повідомляла, що в той же день вакцину з того ж флакона, що і провізор, отримали ще 9 осіб. У двох із них підтвердили COVID-19 - тому ПЛР-тест взяли й у померлого провізора.
Будь ласка, зачекайте...
Без прививок 300 трупов каждый день.
вакцинацієюпрофанацією смертей було б набагато більше
А всё потому что степашка дебил. Перед прививкой нужно делать анализы, и как минимум, анализ на коронавирус. После прививки тоже, обязательно - смотреть, нет ли тромбоза. Но степашка дурак, организовать тестирование не в состоянии.
І це не відкриття.
Дякую.
Не будемо поспішати вакцинуватися. Треба знати про свій стан здоров'я.
Життя довге, якщо пощастить передчасно не вмерти від цього чи іншого SARS.
Нехай щастить.
якось так
Но эти смерти абсолютно оправданы, поскольку вакцины спасают миллионы людей.
Я не знаю, как мой организм отреагирует на ковид или вакцину от него, но считаю, что вакцинация - благое дело.