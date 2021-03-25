УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12120 відвідувачів онлайн
Новини
11 451 38
Буковина (841) вакцина (4418) смерть (6709) Чернівці (554)

У померлого після вакцинації провізора виявили коронавірус, - керівниця лабораторного центру Гопко

У померлого після вакцинації провізора виявили коронавірус, - керівниця лабораторного центру Гопко

У Чернівцях у провізора аптеки, який 24 березня помер через інсульт, виявили коронавірус. Окрім того, COVID-19 підтвердили у двох колег, з якими раніяе він вакцинувався.

Про це Суспільному сказала очільниця обласного лабораторного центру Наталія Гопко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.

Випадок смерті не пов'язують з вакцинацією, оскільки у чоловіка була гіпертонічна хвороба.

Водночас, за словами гендиректора патолого-анатомічного бюро Дмитра Гречка, продовжують досліджувати аналізи, щоб встановити точну причину смерті.

Нагадаємо,у лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю. Чоловік мав серцево-судинні захворювання, діабет та надмірну вагу. 15 березня його вакцинували від COVID-19.

Вчора прес-служба Міністерства охорони здоров'я повідомляла, що в той же день вакцину з того ж флакона, що і провізор, отримали ще 9 осіб. У двох із них підтвердили COVID-19 - тому ПЛР-тест взяли й у померлого провізора.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Именно так и выходит. Но есть неоспоримый факт: если бы в Одессе и Черновцах не делали инъекции вакцины, то две жизни не оборвалось. Люди бы жили. Один с гипертонией, другая с сердечно сосудистыми заболеваниями. Но жили бы. А все эти объяснения и оправдания типа вакцинирование не виновато в смерти людей еще более бесит и наталкивает на мысли об отказе от вакцинации.
показати весь коментар
25.03.2021 16:50
+9
НЕТ. Прививка не содержит коронавирус. Но привести к усилению симптомов прививка, естественно, может. А именно, к тромбозу, который при "короне" и так развивается.

А всё потому что степашка дебил. Перед прививкой нужно делать анализы, и как минимум, анализ на коронавирус. После прививки тоже, обязательно - смотреть, нет ли тромбоза. Но степашка дурак, организовать тестирование не в состоянии.
показати весь коментар
25.03.2021 16:56
+8
мне похер кацпы. чем их меньше, тем лучше.
показати весь коментар
25.03.2021 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче, сам виноват.
показати весь коментар
25.03.2021 16:38 Відповісти
Именно так и выходит. Но есть неоспоримый факт: если бы в Одессе и Черновцах не делали инъекции вакцины, то две жизни не оборвалось. Люди бы жили. Один с гипертонией, другая с сердечно сосудистыми заболеваниями. Но жили бы. А все эти объяснения и оправдания типа вакцинирование не виновато в смерти людей еще более бесит и наталкивает на мысли об отказе от вакцинации.
показати весь коментар
25.03.2021 16:50 Відповісти
а от руснявого "спутника" взводами умирают ,прикинь? мне тут раньше об этом написали - а если бы не вакцинировались бы ,могли бы жить солдатики...
показати весь коментар
25.03.2021 16:55 Відповісти
мне похер кацпы. чем их меньше, тем лучше.
показати весь коментар
25.03.2021 16:56 Відповісти
у моей жены на работе медсестра 41 год сделала прививку и через 2 дня инсульт, выводы делайте сами
показати весь коментар
25.03.2021 16:56 Відповісти
американским файзером - да уж - ну не спутником же делать - там вообще взводами гибнут
показати весь коментар
25.03.2021 17:01 Відповісти
"выводы делайте сами" не работает. Вывод должны делать правоохранительные органы. Пусть обращается в суд, люди отсуживают стоимость лечения, даже если ногу ломают на непочищенном от снега тротуаре, а тут - инсульт.
показати весь коментар
25.03.2021 17:04 Відповісти
какой нафиг суд если она еле живая, да и кто тут призчает что через прививку?
показати весь коментар
25.03.2021 17:24 Відповісти
прививки поставляются на условиях отказа от ответственности, так что не на кого там в суд подавать
показати весь коментар
25.03.2021 17:52 Відповісти
ну не только введние віруса через иголку виновато, а и еще те, кто переду колом дал разрешение колоть. Уже давно известньі групрьі риска, и сердечно-сосудистьіе болячки в єтом списке.
показати весь коментар
25.03.2021 22:09 Відповісти
Перед любой прививкой нужно проверять противопоказания. А значит, как минимум, делать тесты на коронавирус. Виноват не провизор, а типа-министр типа-здравоохранения. Безрукий степашка.
показати весь коментар
25.03.2021 17:00 Відповісти
ну почему только степашка?а мо,который организовал поголовную непродуманную вакцинацию?ну или хотя бы начмед
показати весь коментар
25.03.2021 17:55 Відповісти
Тупая пропаганда. То есть вранье из х-ловой методички.
Без прививок 300 трупов каждый день.
показати весь коментар
25.03.2021 17:11 Відповісти
З поголовною вакцинацією профанацією смертей було б набагато більше
показати весь коментар
25.03.2021 21:19 Відповісти
Щеплення, певно, може сприяти підвищенню рівня отриманою дози зараження.
показати весь коментар
25.03.2021 16:41 Відповісти
НЕТ. Прививка не содержит коронавирус. Но привести к усилению симптомов прививка, естественно, может. А именно, к тромбозу, который при "короне" и так развивается.

А всё потому что степашка дебил. Перед прививкой нужно делать анализы, и как минимум, анализ на коронавирус. После прививки тоже, обязательно - смотреть, нет ли тромбоза. Но степашка дурак, организовать тестирование не в состоянии.
показати весь коментар
25.03.2021 16:56 Відповісти
Без попередніх заходів (аналізів і тестів) це все щеплення ризиковане, якщо не шкідливе.
І це не відкриття.
Дякую.
Не будемо поспішати вакцинуватися. Треба знати про свій стан здоров'я.

Життя довге, якщо пощастить передчасно не вмерти від цього чи іншого SARS.

Нехай щастить.
показати весь коментар
25.03.2021 19:40 Відповісти
ну таке, напрошується висновок: або захворів через щеплення, або щеплення хворого вбиває
показати весь коментар
25.03.2021 16:43 Відповісти
в ньому вже міг бути вірус, вакцина підсилила.
показати весь коментар
25.03.2021 22:10 Відповісти
табличка на фото из харьковской 22 инфекционки
показати весь коментар
25.03.2021 16:44 Відповісти
І крук-поводир.
показати весь коментар
25.03.2021 16:46 Відповісти
То-есть вирус вообще не при делах, начальник! Если бы не вирус, умер бы от НАТО.
показати весь коментар
25.03.2021 16:44 Відповісти
Тому що не можна вакцинувати у розпал захворюваності.
показати весь коментар
25.03.2021 16:52 Відповісти
Для этого перед прививкой нужно делать тест. Но степашка даже рутинное тестирование провалил.
показати весь коментар
25.03.2021 17:05 Відповісти
потому что дурак
показати весь коментар
25.03.2021 17:37 Відповісти
так они вакцинируют без тестов? Наугад?
показати весь коментар
25.03.2021 16:57 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
показати весь коментар
25.03.2021 17:06 Відповісти
Саме так! Бо за тестування беруть бабло. Жаль втрачати заробіток.
показати весь коментар
25.03.2021 17:07 Відповісти
Так, в нього ще герпес мав бути, чому не шукали?
показати весь коментар
25.03.2021 17:03 Відповісти
У нас кожен третій гіпертонік.Просто не всі про це знають.Жити в повсякденних проблемах,стресах - як зберегти нормальне давлення?От і скаче тиск туди-сюди,організм то старається нормалізувати,згладити - а тут йому конячу дозу антитіл.І пішло все врізнобой,все одно що на повному ходу врубати задню передачу...
показати весь коментар
25.03.2021 17:11 Відповісти
Трое вакцинировались и все равно появился ковид? И один умер даже будучи вакцинированным? Почему? Это вакцинация от "созданного" вируса или жидкая чипизация? А может и огромный корабль,где на карантине держали несколько тысяч людей, был для них(мировых правителей) проверкой перед атакой на развитые страны?
показати весь коментар
25.03.2021 17:13 Відповісти
мабуть антитіла пішли на "псєвдо-ковід" з вакцини а на реальний ковід їх не вистачило
якось так
показати весь коментар
26.03.2021 19:52 Відповісти
В Черновицкой области уже несколько смертей после вакцинации шмурдяком Ковишильд. Обычная картина - через несколько дней инсульт или легочноя тромбоемболия. Информация умалчивается!!! Думаю такая же картина по всей стране. Возможно чтобы не падать фейсом в говно придумана легенда о том что якобы Индия отказывается поставлять вакцину.
показати весь коментар
25.03.2021 17:33 Відповісти
И это, заметьте, еще даже не стоит вопрос о действенности самой вакцины. Пока разговоры только о безопасности ведут. А насколько она защитит от вируса еще толком неизвестно совсем.
показати весь коментар
25.03.2021 18:31 Відповісти
ну ніхто не може гарантувати, що під виглядом індійського шмурдяка Степанов не привіз шмурдяк російський
показати весь коментар
26.03.2021 19:54 Відповісти
К сожалению, все без исключения вакцины для некоторых немногочисленных граждан могут оказаться смертельным.
Но эти смерти абсолютно оправданы, поскольку вакцины спасают миллионы людей.
Я не знаю, как мой организм отреагирует на ковид или вакцину от него, но считаю, что вакцинация - благое дело.
показати весь коментар
25.03.2021 18:47 Відповісти
Проверенной вакциной, а не экспериментальной. Пфайзер или модерну в студию пожалуйста и я буду в очереди за вакциной
показати весь коментар
25.03.2021 21:01 Відповісти
Сперва нужно задать себе вопрос, от чего вакцинируют то? Многие уже давно поняли, что их попросту облапошили. Тех у кого были бабки, тоже облапошили, особо перепуганных и недальновидны. А сколько народу нагрело руки на этой "борьбе" с "пандемией" . Самовнушение вообще опасная штука.
показати весь коментар
26.03.2021 01:47 Відповісти
 
 