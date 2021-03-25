У найближчі місяці МВФ продовжить обговорювати з Україною реформи в бюджетній і фіскальній сфері, - представник Фонду Райс
МВФ продовжує переговори з Україною для першого перегляду програми stand-by і узгодження добре сфокусованого набору реформ для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі й захисту стабільності фінансового сектора.
Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice) на традиційному брифінгу в четвер у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Порядок денний на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення цього набору реформ", - сказав представник МВФ.
Він додав, що програма реформ залишається незавершеною стосовно домовленостей щодо послідовних програм фонду, тому для України важливо продовжувати рухатися вперед у створенні умов для інклюзивного зростання і зростання після кризи.
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