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У найближчі місяці МВФ продовжить обговорювати з Україною реформи в бюджетній і фіскальній сфері, - представник Фонду Райс

У найближчі місяці МВФ продовжить обговорювати з Україною реформи в бюджетній і фіскальній сфері, - представник Фонду Райс

МВФ продовжує переговори з Україною для першого перегляду програми stand-by і узгодження добре сфокусованого набору реформ для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі й захисту стабільності фінансового сектора.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice) на традиційному брифінгу в четвер у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Порядок денний на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення цього набору реформ", - сказав представник МВФ.

Він додав, що програма реформ залишається незавершеною стосовно домовленостей щодо послідовних програм фонду, тому для України важливо продовжувати рухатися вперед у створенні умов для інклюзивного зростання і зростання після кризи.

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зебилы уже и МВФ успели кинуть. Ох и жулье....
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25.03.2021 16:56 Відповісти
Кина не будет, денег тоже. Будет документальный фильм и 650млрд долларов МВФ(пережить вирус), от которых Украине достанется дырка от нуля. Чего здесь обсуждать? Все уже обсуждено.
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25.03.2021 16:57 Відповісти
 
 