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Новини Агресія Росії проти України
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Данілов (1259) росія (63589) РНБО (2244) Донбас (22348)

РНБО готовий до будь-якого розвитку подій із Росією: ми не самотні, у нас є партнери, - Данілов

РНБО готовий до будь-якого розвитку подій із Росією: ми не самотні, у нас є партнери, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони України готовий до будь-якого сценарію розвитку подій з Російською Федерацією.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені складно сказати, як буде розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є декілька сценаріїв, він не один. Ми готові до будь-якого сценарію", - сказав він.

Як зазначив Данілов, Україна розуміє, що вона не самотня в протистоянні з агресором.

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"Потрібно розуміти, що ми не самотні, у нас є партнери, і ми постійно з ними спілкуємося, тримаємо руку на пульсі. У нас є чітке розуміння, що відбувається в Європі, у Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто тільки вдає, що він наш партнер. Ті, хто заграють з Російською Федерацією, так само є", - підкреслив Данілов.

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Топ коментарі
+12
А когда петух клюнет ,будем волать к волонтёрам и добровольцам.
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25.03.2021 17:02
+7
Данилов,давай я тебе обьясню,а то ты не понимаешь очевидного,если вдруг начнеться полномасштабная война с РФ ,все твои союзники и друзья страны,будут выражать очень глубокую озабоченность ,откуда-то из далека.
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25.03.2021 17:13
+6
Лучший партнер это собственная украинская Армия и флот! Которую нужно усиливать каждый день, новым вооружением 21 века, техникой и боеприпасами разного калибра!

на проститутку европу- Евросоюз не надейтесь...они могут выразит только беспокойство и озабоченность...и остальную пургу нести.
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25.03.2021 18:03
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А когда петух клюнет ,будем волать к волонтёрам и добровольцам.
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25.03.2021 17:02 Відповісти
100%
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25.03.2021 17:07 Відповісти
А партнёры будут изощряться в степенях обеспокоенности. К сожалению .
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25.03.2021 17:08 Відповісти
Так что? Уже начинать пердеть и волать?
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25.03.2021 17:12 Відповісти
"... готов к любому развитию событий с Россией" - але в першу чергу мир в очах Х...ла.
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25.03.2021 17:10 Відповісти
СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов - Цензор.НЕТ 7001
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25.03.2021 17:10 Відповісти
Данилов,давай я тебе обьясню,а то ты не понимаешь очевидного,если вдруг начнеться полномасштабная война с РФ ,все твои союзники и друзья страны,будут выражать очень глубокую озабоченность ,откуда-то из далека.
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25.03.2021 17:13 Відповісти
да-да, именно для этого США перебросило в Европу бомбардировщики
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25.03.2021 18:42 Відповісти
Что-то Данилов с кацапскими пропагадонами в унисон запел.
СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов - Цензор.НЕТ 8715
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25.03.2021 17:16 Відповісти
СНБО готов к любому развитию событий с Россией/ Как же как же. Закон о территориальной обороне будет принят до конца (2020) года, - Данилов .12.08.20
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25.03.2021 17:21 Відповісти
... и коллаборанты

РНБО готовий до будь-якого розвитку подій із Росією: ми не самотні, у нас є партнери, - Данілов - Цензор.НЕТ 7281

Памятник простоял всего несколько часов.

РНБО готовий до будь-якого розвитку подій із Росією: ми не самотні, у нас є партнери, - Данілов - Цензор.НЕТ 4904

https://ibigdan.livejournal.com/26467314.html
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25.03.2021 17:32 Відповісти
пятница- четверг у РНБО пиарломка
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25.03.2021 18:02 Відповісти
Лучший партнер это собственная украинская Армия и флот! Которую нужно усиливать каждый день, новым вооружением 21 века, техникой и боеприпасами разного калибра!

на проститутку европу- Евросоюз не надейтесь...они могут выразит только беспокойство и озабоченность...и остальную пургу нести.
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25.03.2021 18:03 Відповісти
Те, кто заигрывают с Российской Федерацией, так же есть", - подчеркнул Данилов.- имеется ввиду оп ,там,портновы и снбо, которое не видит документов США по корупции в Украине, которые должны сами расследовать и должны быть в Украине как доказательство.что они ведут с ней борьбу
, ,не видит дела "вагнеровцев" ,но которые видела генпрокуратура обращаясь к белорусам и т.д
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25.03.2021 18:48 Відповісти
До чого ти чудо готове,ти вакцину колоти організувати не в змозі,що ти зробило за два роки для посилення бойової могутності ЗСУ?Н і х є р а,тільки лапшу вішати і можеш.
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25.03.2021 18:54 Відповісти
Блаблабла, гребаный демагог!
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25.03.2021 22:04 Відповісти
 
 