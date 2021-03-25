РНБО готовий до будь-якого розвитку подій із Росією: ми не самотні, у нас є партнери, - Данілов
Рада національної безпеки і оборони України готовий до будь-якого сценарію розвитку подій з Російською Федерацією.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мені складно сказати, як буде розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є декілька сценаріїв, він не один. Ми готові до будь-якого сценарію", - сказав він.
Як зазначив Данілов, Україна розуміє, що вона не самотня в протистоянні з агресором.
"Потрібно розуміти, що ми не самотні, у нас є партнери, і ми постійно з ними спілкуємося, тримаємо руку на пульсі. У нас є чітке розуміння, що відбувається в Європі, у Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто тільки вдає, що він наш партнер. Ті, хто заграють з Російською Федерацією, так само є", - підкреслив Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Памятник простоял всего несколько часов.
https://ibigdan.livejournal.com/26467314.html
на проститутку европу- Евросоюз не надейтесь...они могут выразит только беспокойство и озабоченность...и остальную пургу нести.
, ,не видит дела "вагнеровцев" ,но которые видела генпрокуратура обращаясь к белорусам и т.д