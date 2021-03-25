РНБО готовий до будь-якого розвитку подій із Росією: ми не самотні, у нас є партнери, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони України готовий до будь-якого сценарію розвитку подій з Російською Федерацією.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені складно сказати, як буде розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є декілька сценаріїв, він не один. Ми готові до будь-якого сценарію", - сказав він.

Як зазначив Данілов, Україна розуміє, що вона не самотня в протистоянні з агресором.

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"Потрібно розуміти, що ми не самотні, у нас є партнери, і ми постійно з ними спілкуємося, тримаємо руку на пульсі. У нас є чітке розуміння, що відбувається в Європі, у Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто тільки вдає, що він наш партнер. Ті, хто заграють з Російською Федерацією, так само є", - підкреслив Данілов.