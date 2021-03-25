Вакцинація - конкуренція лідерів. Порошенко би впорався, але Зеленський її програв і залишив людей без захисту, - "ЄС"
Команда Зеленського стала другим за потужністю після російського агітпропу джерелом поширення фейків, особливо в тому, що стосується Петра Порошенка.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
"Ще не вщухли хвилі після їхньої недільної дези про те, ніби Порошенко особисто керував розмальовуванням Офісу Президента, як слуга-нардеп Радуцький випустив нову "качку", ніби п’ятий Президент зірвав постачання чергової партії індійської вакцини.
Протягом години чергова брехня команди Зе була спростована повідомленнями як мінімум трьох джерел: агенції "Ройтерз", "Голосу Америки" та авторитетного індійського медіа "Хінду". Правда полягає в тому, що Індія обмежує експорт вакцин через посилення пандемії всередині країни", - відзначили в" ЄС ".
В "Європейській Солідарності" вважають, що Михайло Радуцький і Офіс Президента, звідки йому надиктували його пост, повинні були б вибачитися перед Петром Порошенком за цинічні звинувачення. Вони не за адресою.
Володимир Зеленський, а не Степанов і Ляшко, несе персональну відповідальність за зрив вакцинації, провал боротьби з пандемією, за смерті тисяч людей, за теперішній і майбутні карантини та локдауни – з огляду на те, що наявні та законтрактовані обсяги препаратів в осяжній перспективі не здатні розірвати ланцюг захворюваності і повернути країну до нормального життя. До кінця року, за найбільш оптимістичним сценарієм, вдасться прищепити не більше 4 мільйонів людей, – менше десятої частини.
Влітку минулого року Зеленський мав зробити внесок в ініційований Євросоюзом фонд із створення вакцини і бути першим у черзі на отримання препаратів. Замість того гроші антиковідного фонду він закатав у позолочений асфальт "Великого крадівництва", який нині сходить разом із талим снігом. А якби вони використовувалися за призначенням, це б дозволило вчасно законтрактувати вакцини і зробити щеплення десяткам мільйонів українців, заявляють у партії.
"Так, за вакцини точиться жорстка конкуренція. Це сувора правда. Це конкуренція між президентами і главами урядів різних країн. Зеленський цієї конкуренції цілком передбачувано не витримав, і це гірка правда. Недарма в Україні здавна кажуть: "До булави ще треба й голови"", - підкреслюють в "Європейській Солідарності".
Майже ніхто вже не сумнівається, що, станься така біда в часи Порошенка, він винятково завдяки своєму дипломатичному хисту забезпечив би країну достатньою кількістю вакцин і захистив би українців. Але скоро вже почнеться третій рік президентства Зеленського. Час списувати усе на попередників давно сплив. Настав, натомість, час відповідати за свою недолугу діяльність та злочинну бездіяльність.
"Європейська Солідарність" ще раз наполягає на скликанні засідання РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій, де вже колективний розум має знайти відповіді на виклики, з якими не здатен впоратися сам Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
І да, як лікар зі своїм колегою повністю згодна.
Але.. зебіли, то гарна вакцина.. бежіть, ставте собі по 3 порції.. не слухайте людей))
п.с. так де докази, чі зебілам про це в шпаргалках не написали?
От спираючись на отриману інформацію, яку чомусь наш МОЗ приховує, ми й зробили свій висновок про якість цього дуже сумнівного продукту.
Для того, щоб у цьому переконатись, можете теж провести таке дослідження.
Хай щастить.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/25/7121337/ Європарламент проголосував за швидку процедуру розгляду "паспортів вакцинації"
Зато, если бы выиграл, сейчас бы читали про героическую самоотверженную борьбу и .... и извините, в мире дефицит вакцин.
Переб'єшся .
Це тільки такі бовдури як ти , від найменшої невдачі , розпускають соплі і опускають руки . Справжні бійці завжди ідуть до кінця .
настільки, що спромігся програти початківцю аніматору..
а якщо петя хоче робити щеплення, то нехай купить вакцини і привезе..
буду радий зробити щеплення навіть на гроші..
Вакцину НЕ продають приватним особам. Тідьки держзамовлення.
Пліснява ніхріна не зробила, для захисту українці.
Та не звертайте уваги, продовжуйте нести фігню про любов до влади.
Отака фігня, малята. Віддали, по приколу, власне життя і життя своїх нащадків, долю країни, зеленим мародерам- аматорам.
Те, кто так и не захотел стать порохоботом, стал просто антисемитом.
Да, Петр Алексеевич?
""На мои вопросы: почему же отказываются вакцинироваться… Я прошу прощения за непарламентское высказывание, прозвучавшее из уст врача, который находился в состоянии отчаяния. Он говорит: "Бо гімно привезли", - сказал Порошенко.
Второе, с 2016-2019 рост ввп был 4% в год, такого небыло даже при януковиче. Антипутлеровская коалиция - это тоже заслуга пороха. А что там ваш кремлевский ставленник - за полгода обвалил ввп, за год -4% падения и 60тыс врачей, которые убежали в польшу в пандемию и полностью просрал международную поддержку. Окуенная победа, зато смешно. Правда?!
Недолго им осталось скакать по веткам.
Петра творенье..."
(что-то подобное где-то уже было)
Конечно, только светоч украинской демократии Пётр Алексеевич Порошенко и справился бы - при нём все граждане давно и присесть бы не могли - все жопы до полного отсутствия живого места были бы исколоты вакцинами, сыворотками и прочими целебными снадобьями. Одно только жаль - эти самые вышеупомянутые граждане настолько неблагодарны, что никогда в жизни и ни при каких обстоятельствах больше не изберут в гаранты славного Петра Лексеича (целее жопы будут).