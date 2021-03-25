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вакцина (4418) Зеленський (22429) Порошенко (15080) Європейська Солідарність (1069)

Вакцинація - конкуренція лідерів. Порошенко би впорався, але Зеленський її програв і залишив людей без захисту, - "ЄС"

Вакцинація - конкуренція лідерів. Порошенко би впорався, але Зеленський її програв і залишив людей без захисту, -

Команда Зеленського стала другим за потужністю після російського агітпропу джерелом поширення фейків, особливо в тому, що стосується Петра Порошенка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще не вщухли хвилі після їхньої недільної дези про те, ніби Порошенко особисто керував розмальовуванням Офісу Президента, як слуга-нардеп Радуцький випустив нову "качку", ніби п’ятий Президент зірвав постачання чергової партії індійської вакцини.

Протягом години чергова брехня команди Зе була спростована повідомленнями як мінімум трьох джерел: агенції "Ройтерз", "Голосу Америки" та авторитетного індійського медіа "Хінду". Правда полягає в тому, що Індія обмежує експорт вакцин через посилення пандемії всередині країни", - відзначили в" ЄС ".

В "Європейській Солідарності" вважають, що Михайло Радуцький і Офіс Президента, звідки йому надиктували його пост, повинні були б вибачитися перед Петром Порошенком за цинічні звинувачення. Вони не за адресою.

Також дивіться: "Ліга Сміху" висміює вакцинацію та її "побічні ефекти" на тлі зростання захворюваності на COVID-19: Вакцину порівнюють з наркотиками. ВIДЕО

Володимир Зеленський, а не Степанов і Ляшко, несе персональну відповідальність за зрив вакцинації, провал боротьби з пандемією, за смерті тисяч людей, за теперішній і майбутні карантини та локдауни – з огляду на те, що наявні та законтрактовані обсяги препаратів в осяжній перспективі не здатні розірвати ланцюг захворюваності і повернути країну до нормального життя. До кінця року, за найбільш оптимістичним сценарієм, вдасться прищепити не більше 4 мільйонів людей, – менше десятої частини.

Влітку минулого року Зеленський мав зробити внесок в ініційований Євросоюзом фонд із створення вакцини і бути першим у черзі на отримання препаратів. Замість того гроші антиковідного фонду він закатав у позолочений асфальт "Великого крадівництва", який нині сходить разом із талим снігом. А якби вони використовувалися за призначенням, це б дозволило вчасно законтрактувати вакцини і зробити щеплення десяткам мільйонів українців, заявляють у партії.

"Так, за вакцини точиться жорстка конкуренція. Це сувора правда. Це конкуренція між президентами і главами урядів різних країн. Зеленський цієї конкуренції цілком передбачувано не витримав, і це гірка правда. Недарма в Україні здавна кажуть: "До булави ще треба й голови"", - підкреслюють в "Європейській Солідарності".

Читайте: 44% громадян України не знають, як записатися на COVID-вакцинацію, 32% - щось чули про це, 24% - добре інформовані, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Майже ніхто вже не сумнівається, що, станься така біда в часи Порошенка, він винятково завдяки своєму дипломатичному хисту забезпечив би країну достатньою кількістю вакцин і захистив би українців. Але скоро вже почнеться третій рік президентства Зеленського. Час списувати усе на попередників давно сплив. Настав, натомість, час відповідати за свою недолугу діяльність та злочинну бездіяльність.

"Європейська Солідарність" ще раз наполягає на скликанні засідання РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій, де вже колективний розум має знайти відповіді на виклики, з якими не здатен впоратися сам Зеленський.

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Топ коментарі
+35
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 9887
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25.03.2021 17:28
+32
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 2500
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25.03.2021 17:27
+26
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 859
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25.03.2021 17:25
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Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5354
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25.03.2021 17:25 Відповісти
А что не так?На момент публикации вашего скриншота рейтинг Тимошенко был самый высокий и на 10% выше чем у Петра Лексеевича.
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19.09.2021 09:17 Відповісти
Это чучело не могло проиграть...
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25.03.2021 17:25 Відповісти
Это чучело привыкло только тупо дурить, а тут такой номер не прошёл.
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25.03.2021 17:41 Відповісти
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 859
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25.03.2021 17:25 Відповісти
Что ТО, что То.....один уже себя "проявил" за 5 лет, Зе старается в скотстве переплюнуть По. Мерзко.
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25.03.2021 17:26 Відповісти
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 2500
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25.03.2021 17:27 Відповісти
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 9887
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25.03.2021 17:28 Відповісти
пэдра опять пиджак в штаны заправил?
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25.03.2021 17:49 Відповісти
это тебе нужно хорошенько всё заправить, а то снова Порошенко тебе в штаны насрал.
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25.03.2021 17:52 Відповісти
...Вже завтра!Вакцинація - конкуренція лідерів. Порошенко би впорався, але Зеленський її програв і залишив людей без захисту, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6222
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25.03.2021 17:53 Відповісти
Саме через це совкодрочери за нього і проголосували як і за клоуна.
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25.03.2021 19:24 Відповісти
Гівно привезли так сказав великий Гетьман. Про нього аж New York Times статтю написав як Петро боровся з вакцинацією.
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25.03.2021 17:31 Відповісти
не бреши, він в іншому контексті говорив. І не він один розказував, що лікарі відмоваляються від вакцинування, і чому відмовляються.
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25.03.2021 17:43 Відповісти
Слово не горобець вилетить не спіймаєш
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25.03.2021 17:49 Відповісти
Взагалі-то це сказав не великий гетьман, а лікар. Порошенко його тільки процітував.
І да, як лікар зі своїм колегою повністю згодна.
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25.03.2021 17:55 Відповісти
Ви провели велике дослідження й у вас є докази що це гівно???
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25.03.2021 18:02 Відповісти
а у зебілів є докази що то не гівно?)) бо навіть вовка-шмаркля та степанов вкололи собі фізроствор, а не індійскій шмурдяк..
Але.. зебіли, то гарна вакцина.. бежіть, ставте собі по 3 порції.. не слухайте людей))
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25.03.2021 18:12 Відповісти
Ви щось нюхаєте?? Галюцинацій немає??
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25.03.2021 18:17 Відповісти
своїх шукаєш?)) звернись до ОП(Г) зеленої шмарклі - там такі ж дурбецали як ти
п.с. так де докази, чі зебілам про це в шпаргалках не написали?
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25.03.2021 19:02 Відповісти
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25.03.2021 19:50 Відповісти
Уявить собі, що так. Ми з колегами знайшли на англійській мові усі матеріали щодо цієї вакціни, від того, де та як виробляється сировина, як й куди вона постачається, на яких площадках цієї фармкомпанії виробляється саме ковішилд, який є тільки аналогом АстраЗенеки для бідних країн, та аж до того, де вона сертіфікована ( у ЄС ні), та чи є в цієї вакцини GMP сертифікат.
От спираючись на отриману інформацію, яку чомусь наш МОЗ приховує, ми й зробили свій висновок про якість цього дуже сумнівного продукту.
Для того, щоб у цьому переконатись, можете теж провести таке дослідження.
Хай щастить.
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25.03.2021 18:41 Відповісти
Чому тільки визнайшли ті матеріали а більш ніхто не може знайти
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25.03.2021 19:56 Відповісти
А хто вам сказав, що тільки ми знайшли? Ви думаєте, що всі лікарі, які масово відмовляються щепитись цією вакціною, роблять те тому, що вони антивакцінатори?
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25.03.2021 20:04 Відповісти
Все верно. Только вот кроме скомороха, радуцкий, степанов и ляшко также причастны в проблеме. Их за скобки выносить не стоит.
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25.03.2021 17:39 Відповісти
Зеботи та адепти блазня - можете тішитися (хоча особисто для вас такі поїздки ніколи не були можливими) - черговим "досягненням"-наслідком...

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/25/7121337/ Європарламент проголосував за швидку процедуру розгляду "паспортів вакцинації"
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25.03.2021 17:41 Відповісти
Да уж, проигрывать петюня не умеет.
Зато, если бы выиграл, сейчас бы читали про героическую самоотверженную борьбу и .... и извините, в мире дефицит вакцин.
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25.03.2021 17:47 Відповісти
шо он вообще умеет, кроме как бабло варить на госдолжностях...
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25.03.2021 17:51 Відповісти
А що ти вмієш , крім як - звиздти на Цензорі . ? .
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25.03.2021 18:22 Відповісти
Що за печерний примітивізм .?? З якого дива ти вирішило що програвши на виборах , Петро повинен піти з політики взагалі ?? А ще шо тобі ,, може дулю з маслом .?

Переб'єшся .
Це тільки такі бовдури як ти , від найменшої невдачі , розпускають соплі і опускають руки . Справжні бійці завжди ідуть до кінця .
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25.03.2021 18:20 Відповісти
лікар сказав в морг - значить в морг!
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25.03.2021 19:52 Відповісти
петя слабий політик,
настільки, що спромігся програти початківцю аніматору..

а якщо петя хоче робити щеплення, то нехай купить вакцини і привезе..
буду радий зробити щеплення навіть на гроші..
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25.03.2021 17:54 Відповісти
він тіки язиком молоти майстер
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25.03.2021 18:03 Відповісти
Серед вас вміняємі є, чи виключно припарені?
Вакцину НЕ продають приватним особам. Тідьки держзамовлення.
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25.03.2021 18:11 Відповісти
Щось без "вогника" кілька 00-зеботів-одноденок "працює" - аргументів з методички по темі бракує?
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25.03.2021 17:56 Відповісти
Барига ніяк не може простити Клоуну, що той відбив у нього найулюбленішу жінку. Я не про Марину, я про Владу.
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25.03.2021 17:58 Відповісти
Купити вакцину можна, виключно, через держзамовлення.
Пліснява ніхріна не зробила, для захисту українці.
Та не звертайте уваги, продовжуйте нести фігню про любов до влади.
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25.03.2021 18:09 Відповісти
"Потерпевший", факти про барижництво приведете, чи аби ..?
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25.03.2021 18:29 Відповісти
Хто б тут розказував , про -нечесні методи політичної боротьби , як не ті хто ще два роки тому , з допомогою таких методів , скинув проукраїнську владу , і натомість привів до неї малоросів . Шо , тепер тобі не подобаються ,, твої ж методи .? .
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25.03.2021 18:31 Відповісти
І перевести стрілки на Пороха, за неспроможність і небажання домовитися про купівлю вакцини, у плісняви не вийде. Ніяк.
Отака фігня, малята. Віддали, по приколу, власне життя і життя своїх нащадків, долю країни, зеленим мародерам- аматорам.
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25.03.2021 18:06 Відповісти
За 2 последних года видя что творится даже не порохоботы потихоньку ими становятся.
Те, кто так и не захотел стать порохоботом, стал просто антисемитом.
Вакцинація - конкуренція лідерів. Порошенко би впорався, але Зеленський її програв і залишив людей без захисту, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3339
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25.03.2021 18:17 Відповісти
теж стають ходячими флешками?
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25.03.2021 19:55 Відповісти
Пустіть до коритця.. Я білий та пушистий. Не вірете , он тортиками 3-й статок по Україні заробив.
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25.03.2021 18:27 Відповісти
Говно, так говно.
Да, Петр Алексеевич?
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25.03.2021 18:39 Відповісти
КАК КУЁТСЯ ГОВНО:
""На мои вопросы: почему же отказываются вакцинироваться… Я прошу прощения за непарламентское высказывание, прозвучавшее из уст врача, который находился в состоянии отчаяния. Он говорит: "Бо гімно привезли", - сказал Порошенко.
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25.03.2021 18:51 Відповісти
Как старый порохобот скажу так - вполне адекватный текст новости но КРАЙНЕ НЕУДАЧНОЕ название.
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25.03.2021 18:47 Відповісти
ще ідешне підключення? Треба, треба на сата переходити!
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25.03.2021 19:58 Відповісти
Это на каком языке?
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26.03.2021 09:24 Відповісти
Если БЫ, да КАБЫ, вот Я БЫ. за 6 лет, только ТОМОС ВІРА МОВА , на выхлопе НОЛЬ. Зачем теперь кукарекать.
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25.03.2021 19:17 Відповісти
Кацапское петушило, в Украине президента избирают на 5 лет, а не так как у вас на 6.
Второе, с 2016-2019 рост ввп был 4% в год, такого небыло даже при януковиче. Антипутлеровская коалиция - это тоже заслуга пороха. А что там ваш кремлевский ставленник - за полгода обвалил ввп, за год -4% падения и 60тыс врачей, которые убежали в польшу в пандемию и полностью просрал международную поддержку. Окуенная победа, зато смешно. Правда?!
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25.03.2021 21:02 Відповісти
У, кого у нас, придурок, я в Киеве живу.
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26.03.2021 18:59 Відповісти
угу, вже ДВА роки чекаємо, а ви все жодного доказу не знайшли))) І не знайдете,дбли)))
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25.03.2021 20:43 Відповісти
Тема короновируса золотой конек для пиара Пэдро мальдивского .От все кругом уступают вирусу -лохи и бездельники, а от оон переміг бы вирус первее всех ......НО не выбрали его , пролетел как фанера над Банковой. А если бы остался то читали бы мы новости про очередную ,,перемогу,, Петюни . Наподобие тех новостей как про морской бой под крымским мостом (( В чем действительно он преуспел так это в искусстве политического самопиара
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25.03.2021 20:54 Відповісти
Грузия и Молдова колят пфайзер, а клоун смог договорится только о китайской моче.
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25.03.2021 21:03 Відповісти
Население Молдовы и Грузии в студию!!!!
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26.03.2021 19:00 Відповісти
ЗЕленые обезьяны обкакались по полной программе.
Недолго им осталось скакать по веткам.
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26.03.2021 08:10 Відповісти
"Люблю «Рошен»
Петра творенье..."
(что-то подобное где-то уже было)
Конечно, только светоч украинской демократии Пётр Алексеевич Порошенко и справился бы - при нём все граждане давно и присесть бы не могли - все жопы до полного отсутствия живого места были бы исколоты вакцинами, сыворотками и прочими целебными снадобьями. Одно только жаль - эти самые вышеупомянутые граждане настолько неблагодарны, что никогда в жизни и ни при каких обстоятельствах больше не изберут в гаранты славного Петра Лексеича (целее жопы будут).
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26.03.2021 09:40 Відповісти
У Зели хорошо выходят только 3 вещи. Стоять на коленях, раком и нюхать кокаин
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27.03.2021 12:08 Відповісти
 
 