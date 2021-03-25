СБУ: Семенченко був фактичним організатором НЗФ, Шевченко забезпечував фінансування і постачання амуніції

У Службі безпеки України обіцяють пред'явити нові підозри у справі про створення незаконного збройного формування після проведення низки експертиз.

Про це заявив на брифінгу начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На першому етапі реалізації ми пред'явили шість підозр основним фігурантам, які фактично очолювали ті чи інші напрямки діяльності цієї приватної військової компанії (ПВК). Підозри ще будуть обов'язково ... Призначено ще низку досліджень і експертиз, за ​​результатами яких будуть ще інші підозри", - сказав він.

Пояснюючи, що саме інкримінують колишньому народному депутату України Семену Семенченку і агенту НАБУ Євгену Шевченку, начальник главку розповів: "Семенченко в 2018 році спільно з Шевченком і за сприяння інших осіб, яких ми не розголошуємо на сьогодні, організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії".

Він уточнив, що СБУ ікримінує Семенченку "не факт створення і реєстрації ПВК на території іноземної держави, а той факт, що він створив на території України з 2018 року, очолював, забезпечував спорядженням разом Шевченко незаконне військове формування (НВФ)".

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Тобто, як пояснив начальник ГУ СБУ в Києві та Київській області, Семеченко, "був фактично організатором, керівником і безпосередньо укладав трудові контракти і договори, йому оголошено про підозру за ч.3 ст.260 КК (створення не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань. - Ред.)".

"Євгену Шевченку, який виконував рольову участь, а саме, забезпечував пошук каналів фінансування і постачання військової амуніції, спеціального спорядження, техзасобів і боєприпасів, повідомлено про підозру за ч.2 ст.260. Також годину тому ми додатково пред'явили підозру Шевченку за ч. 2 ст.133 КК (вчинення злочину в складі групи)", - уточнив Головаш.

Він підкреслив: "Факт створення ПВК ми розглядаємо як загрозу вчинення злочину, передбаченого статтею КК "найманство" особами, які входили до складу НВФ, зокрема самим Семенченком".

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За словами начальника главку, клопотання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу, направлено до Печерського районного суду, рішення поки що не прийнято.

"Є ще багато епізодів протиправної діяльності, які ми будемо документувати", - зазначив він.

При цьому Головаш підкреслив, що СБУ з літа минулого року перевіряє діяльність громадських організацій і охоронних структур. "Ми будемо продовжувати реалізацію наявних у нас напрацювань. Право на силу має тільки держава", - сказав начальник главку.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.